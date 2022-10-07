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  4. Başörtüsü için Anayasa çalışması pazartesi Cumhurbaşkanına sunulacak

Başörtüsü için Anayasa çalışması pazartesi Cumhurbaşkanına sunulacak

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP’nin başörtüsü hakkının ‘yasal güvenceye’ kavuşturulması konusunda verdiği yasa teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘anayasal güvence’ açıklaması sonrası Anayasa değişikli için AK Parti’de çalışma başladı.

Mecliste gazetecilerin yapılan çalışma ve takvimine ilişkin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Meclis Anayasa ile Adalet Komisyonu başkanlarının katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ve konuyu tüm boyutlarıyla tartıştıklarını belirterek, “Çalışmamızı Pazartesi gününe kadar netleştirip Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz” dedi.

Yasa teklifini Cumhur İttifakı olarak Meclise sunacaklarını belirten Bozdağ, yasa teklifinin kaç madde olacağına ilişkin soru üzerine “ Şu anda çalışıyoruz tek madde de olabilir birkaç madde de olabilir” dedi.

CHP’nin verdiği teklifin sorunu çözen bir teklif olmadığını, çözülmüş olan bir sorunu yeniden soruna ve daha büyük bir krize dönüştürmeye aday bir teklif olduğunu belirten Bozdağ, teklifin eksikliklerini 4 başlıkta açıkladı.

Bozdağ “Bir defa bu teklif metni eğitim ve öğretim hakkını kapsamıyor, orta ve yükseköğretimdeki kadınların başörtüsü takması ya da takmamasını güvence altına almıyor, onları kapsam dışı bırakıyor. İkincisi bir mesleği icra eden kamuda çalışan kadınları kapsıyor kamuda çalışmayanlarla ilgili bir kapsamı yok. Üçüncüsü de sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor, bir mesleği icra etmeyen pek çok kadın var onları da kapsamıyor. Dördüncüsü de şu anda idari bir düzenleme yapılsa ya da karar alınsa Anayasa’ya aykırı olur, yasalara da aykırı olur, çünkü başörtüsü yasağı koymaya imkan veren, Anayasamızda da yasalarımızda da herhangi bir düzenleme yok” dedi.

Cumhurbaşkanının açıklamaları çerçevesinde aileyi güçlendirmek için nasıl bir düzenleme getirileceğine ilişkin soruya ise Bozdağ, ailenin korunmasının Anayasa tarafından devlete verilen bir görev olduğunu belirterek, buna ilişkin değerlendirmeleri yaptıklarını ve henüz kapsamının netleşmediğini söyledi.

CHP: Önümüze bir teklif gelirse cevabını veririz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Meclis’te gazetecilerin iktidardan bu konuda birlikte çalışma daveti gelmesi durumunda nasıl bir tepki göstereceklerini sorması üzerine, verdikleri yasa teklifinin sade ve anlaşılır olduğunu söyledi.

Yasa teklifini kadınların giyim kuşamıyla ilgili tartışmaya son vermek için hazırladıklarını söyleyen Özkoç, “Bize ne söyleyeceklerini, nereye çekeceklerini bilmiyoruz; başka bir çatışma alanı yaratacaklar mı bilmiyoruz. Konuşma dillerinin uygun olmamasından bunu çıkartıyoruz. Siyasetçi, önüne gelen bilgiyle konuşur. Önümüze bir bilgi gelirse onun da cevabını veririz” yanıtı verdi.

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