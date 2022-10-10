Başörtüsü için gözler anayasa değişiklik teklifinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ‘yasal güvence’ çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘anayasal güvence’ hamlesiyle birlikte başörtüsü konusu uzun zamandan sonra yeniden siyasetin gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı’nın AK Parti Grup toplantısında verdiği talimatın ardından AK Parti’nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışma bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanının grup toplantısında işaret ettiği şekilde ‘başörtüsü’ ve ‘ailenin korunması ‘ olmak üzere iki başlık üzerinde şekillenecek. AK Parti ve MHP’nin 2008 yılında yaptığı düzenlemede Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” ilkesini düzenleyen 10. ve “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi”ni düzenleyen 42. maddesinde değişiklik yapıldı. 10. maddeye, “Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” hükmü eklenerek kılık kıyafet nedeniyle kamuda ayrımcılık yapılmaması, 42. maddeye de “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir” denilerek üniversitelerde başörtüsü serbestisinin sağlanmasının yolu açılmıştı ancak CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etti. Şimdi getirilecek düzenlemede ‘Kanun önünde eşitlik “başlıklı 10’ncu, “ Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13’ncü, “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42’nci maddeler olmak üzere hiçbir yoruma açık bırakılmayacak şekilde Anayasanın ilgili maddelerinde başörtüsü serbestine anayasal çerçeve çizilecek.

Cumhurbaşkanının, Meclisin açılışında dile getirdiği ‘ aile kurumunu koruyacağız” açıklamasının ardından, AK Parti Grup toplantısında başörtüsü ilgili anayasa değişiklik çağırısını yaparken “ Hatta bununla da kalmayalım. Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım” sözleriyle işaret ettiği ikinci başlığı ‘ailenin korunması ‘oluşturuyor. Bu kapsamda Anayasanın “ Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41’nci maddesinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Eşcinsellere karşı 41’nci maddedeki “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ibaresindeki ‘eşler’ yerine ‘kadın erkek’ ifadesinin gelebileceği belirtiliyor.

Anayasa değişikliği yapılabilecek mi ?

AK Parti ve MHP’nin ortak imza ile Meclise sunacakları anayasa değişiklik teklifinin referanduma gitmeden Meclis’ten geçirilebilmesi için 400, referanduma sunulabilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin sandalye sayısı 334’de kalıyor. CHP’den gelen açıklamalara göre, CHP’nin tavrı hazırlanan anayasa değişiklik teklifini gördükten sonra netleşecek. Ancak, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında dozu giderek artan siyasi polemik dikkate alındığında CHP’den anayasa değişiklik teklifine destek gelmesi ihtimalini zayıflatıyor.