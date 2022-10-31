Başörtüsünde ‘anayasal güvence’ getiren teklif Meclise geliyor

CHP’nin başörtüsüne ‘yasal güvence’ sağlanması için attığı adımın ardından, AK Parti’nin çıtaya yükselterek ‘anayasal güvence‘ çağrısı yapıp, hazırlıklarına başladığı anayasa değişiklik teklifi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ tanıtım toplantısında anayasa değişiklik teklifinin bu hafta Meclise sunulacağını duyurdu. Başörtüsü ve ailenin güçlendirilmesi başlıklarında iki maddelik bir değişiklik teklifi Meclise geliyor. Anayasa’nın “Din ve Vicdan Hürriyeti” başlıklı 24. maddesinde değişliğe gidilecek.

AK Parti’den yapılan açıklamalara göre söz konusu maddeye eklenecek iki fıkra ile hem başı açık hem başı örtülü bütün kadınlara güvence veren iki tarafı da koruyan bir düzenleme yapılacak. İki maddelik anayasa teklifinde yer alacak diğer düzenlemeyi ise “Ailenin Korunması” başlıklı anayasanın 41. maddesindeki değişiklik oluşturuyor. Anayasadaki aile tanımı değişecek, eşcinsel birlikteliklere karşı “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ibaresindeki ‘eşler’ yerine ‘kadın erkek’ ifadesi getirilecek. Böylece evliliğin kadın ve erkek arasında kurulacağı düzenlenecek.

AK Parti, Meclise sunacağı iki maddelik anayasa değişikliği için Mecliste grubu bulunan siyasi partilere de giderek destek isteyecek. Anayasa değişiklik teklifinin muhalefet partilerine sunulmasıyla birlikte muhalefetin de tavrı net bir şekilde ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “başörtüsü meselesini sıkıyorsa referanduma götürelim“ çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kanun teklifini destekle, ne referandumu…“ şeklinde yanıt vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise, “Kapanan değil, kanayan yaralarla uğraşalım” açıklaması dikkat çekmişti. HDP’nin 41. madde nedeniyle düzenlemeye destek vermesi beklenmiyor.

Referandum için 26 oy gerekiyor

Anayasa değişikliğinin Mecliste kabul edilmesi için 400, referanduma götürülebilmesi için 360 oy alması gerekiyor. Cumhur ittifakının 334 oyu bulunuyor. AK Parti’nin ’üç sandık’ planı için, 26 milletvekilinin daha oyuna ihtiyaç bulunuyor. Başörtüsü düzenlemesine sıcak bakan Altılı Masa’nın Ailenin Korunması başlıklı 41’nci madde konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği, anayasa değişikliğinde ortak hareket edip etmeyeceği teklifin Meclise gelmesiyle birlikte ortaya çıkacak.