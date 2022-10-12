“Başörtüsünde anayasal güvence için elinizi taşın altına koyun”

CHP’nin geçtiğimiz hafta TBMM başkanlığına sunduğu başörtüsü yasa teklifini, “samimiyetsiz, tutarsız, içerik itibariyle de baştan savma” olarak değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet samimiyse, şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler” dedi.

MHP Grup toplantısında, CHP’ye “Başörtüsü meselesini yasal değil, anayasal güvenceye kavuşturmak için haydi gelin elinizi taşın altına koyun” çağrısını yapan Bahçeli, “Dürüstseniz gereğini yapın, karnınızdan konuşmayın, işte er meydanı, işte demokrasi imtihanı, işte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet samimiyse, şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler” diye konuştu.

MHP’nin anayasa değişikliğine sonuna kadar destek vereceğini kaydeden Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, minderden kaçma, kaçak güreşme, bahane arama, açık sofraya oturmak için teklif ve ısrar bekleme” dedi.

Cumhurbaşkanının Alevilerle ilgili yaptığı açıklamaları da hatırlatan Bahçeli, “Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bu reform mahiyetli demokratik, kültürel ve inanç bazlı adımların Alevi kardeşlerimize bir lütuf değil, gecikmiş haklarının önemli bir kısmının verilmesiyle ilgili karar olduğunu ifade etmek de boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini ise “Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. CHP Genel Başkanı’nın ABD’ye yüz sürmesi, el açması, aman dilenmesi tek kelimeyle acizliktir, yetersizliktir, milletine sırt dönmektir” sözleriyle eleştirdi.

HDP: Kürt sorununda çözüm siyaset zeminidir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis’te görüşülen dezenformasyonla mücadele yasasını eleştirerek, “Dezenformasyon ile mücadele etmek istiyorsanız, yapacağınız ilk iş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını lağvetmek. Toplumu yalan ve çarpıtmadan korumanın en önemli adımını atmış olacaksınız" dedi.

Kürt meselesinde çözümsüzlüğün yol açtığı sonuçları bıkmadan usanmadan anlattıklarını belirterek, “Kürt sorununda çözüm müzakere, diyalog, mutabakattır, siyaset zeminidir. Bunun dışında hiçbir yol demokrasinin inşa edildiği, büyük barışın kurulduğu bir geleceğe götürmez” dedi.