Basra’da, İran’ın petrolü yükleniyor; Hürmüz’de, ülke bayraklı gemiler geçiyorsa…
Petrol fiyatını yüzde 50 artıran;
Üzerine yüzde 50 daha yükselme beklentisine neden olan…
★★★
Basra Körfezi’nin kuzeyi,
Buşehr limanının 55 km kuzeybatısı:
Harg Adası…
İran’ın en büyük petrol limanı…
Gemilere günlük yüklenen petrol (7 milyon ton) İran’ın ihraç ettiği petrolün neredeyse tamamı…
Geçen yıl yaşanan 12 gün savaşlarında da; yaşanılan bugünkü savaşta da vurulmadı…
★★★
Petrol fiyatının yüzde 50 oranında artmasına şaşırtan diğer gelişme…
İran Genelkurmay Sözcüsü dün tekrarladı…
“Hürmüz Boğazı kapatılmadı” “Boğazdan sadece Amerika ve Israil’e bağlı gemilerin geçişine izin verilmiyor. Diğer tüm gemiler geçiş yapabiliyor.”
Ayrıca… Bu petrolde en fazla paya sahip Arabistan’ın, dağıtım için Kızıldeniz alternatifi herkes tarafından biliniyor…
VELHASIL
Küresel petrol tedarikinin yüzde 20’si Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor…
Boğaz’dan taşınan günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrolün 5,3 milyon varilini tek başına Çin alıyor…
Ve İran Genelkurmay’ının açıklaması, bu tedarikin devam ettiğini gösteriyor…
★★★
En olumsuz senaristlere göre:: “Hürmüz yüzde 20-25 işliyor…”
Yani en olumsuz senaryoya göre:
Dünya petrol tedarikinin sadece yüzde 15’i sıkıntı yaşıyor…
★★★
Bu verilere rağmen petroldeki yüzde 50 fiyat artışı ve üstüne yüzde 50 fiyat artış beklentisi kime kazandırıyor?
|Borsa
|12.792,81
|-2,19 %
|Dolar
|44,0680
|0,17 %
|Euro
|51,2016
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1556
|-0,43 %
|Altın (GR)
|7.301,96
|1,68 %
|Altın (ONS)
|5.153,44
|1,50 %
|Brent
|90,8000
|8,72 %