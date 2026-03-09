Basra’da, İran’ın petrolü yükleniyor; Hürmüz’de, ülke bayraklı gemiler geçiyorsa…

Petrol fiyatını yüzde 50 artıran;

Üzerine yüzde 50 daha yükselme beklen­tisine neden olan…

★★★

Basra Körfezi’nin kuzeyi,

Buşehr limanının 55 km kuzeybatısı:

Harg Adası…

İran’ın en büyük petrol limanı…

Gemilere günlük yüklenen petrol (7 milyon ton) İran’ın ih­raç ettiği petrolün neredeyse ta­mamı…

Geçen yıl yaşanan 12 gün sa­vaşlarında da; yaşanılan bugün­kü savaşta da vurulmadı…

★★★

Petrol fiyatının yüzde 50 ora­nında artmasına şaşırtan diğer gelişme…

İran Genelkurmay Sözcüsü dün tekrarladı…

“Hürmüz Boğazı kapatılmadı” “Boğazdan sadece Amerika ve Israil’e bağlı gemilerin geçişine izin verilmiyor. Diğer tüm gemi­ler geçiş yapabiliyor.”

Ayrıca… Bu petrolde en fazla paya sahip Arabistan’ın, dağıtım için Kızıldeniz alternatifi her­kes tarafından biliniyor…

VELHASIL

Küresel petrol tedarikinin yüzde 20’si Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor…

Boğaz’dan taşınan günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrolün 5,3 milyon varilini tek başına Çin alıyor…

Ve İran Genelkurmay’ı­nın açıklaması, bu tedari­kin devam ettiğini gösteri­yor…

★★★

En olumsuz senaristlere göre:: “Hürmüz yüzde 20-25 işliyor…”

Yani en olumsuz senaryoya göre:

Dünya petrol tedarikinin sadece yüzde 15’i sıkıntı ya­şıyor…

★★★

Bu verilere rağmen pet­roldeki yüzde 50 fiyat artışı ve üstüne yüzde 50 fiyat ar­tış beklentisi kime kazandırı­yor?