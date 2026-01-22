Başvuru yapan araç sahipleri daha az MTV ödeyecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye­rin vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen vergi, ay­rıca mükellefe tebliğ edilmez, vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edil­miş sayılır. Tahakkuk ederek ödenecek aşamaya gelen motorlu taşıtlar vergi­si, her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

2026 yılına ait Mo­torlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit öde­mesi 1 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, ödemenin son günü 2 Şubat 2026 dır. Motorlu taşıtlar vergisinde vergi­lendirme, kanunda yazılı tarifeler üze­rinden yapılır. Motorlu taşıtlar vergi­si mükellefleri “kasko sigortası değe­ri” uygulamasından yararlanmaları halinde, araçları aynı yaş grubuna ait araçlara isabet eden verginin bir alt di­limden vergilendirilir.

Kasko sigortası değeri uygulaması

1/1/2018 tarihinden önce kayıt ve tes­cil edilen, (I/A) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosiklet gibi taşıtla­ra ait vergi tutarlarının her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değer­lerinin %5’ini aşması halinde, bir önce­ki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi esas alınır. Böylelikle, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarı, bir alt kademe­deki taşıtlara isabet eden vergi olarak uygulanır. Uygulama otomobil, kaptı­kaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar geçerli olup bunlar dışında kalan taşıt­lar için geçerli değildir.

Kasko sigortası değerinin belirlenme­sinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değeri dikkate alınmayacaktır. Hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, kas­ko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

Vergi dairesine başvuru şart

Taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kas­ko Değer Listesi”nde yer alan mükel­lefler kasko sigortası değeri uygula­masından yararlanmak için yetkili si­gorta acentelerine müracaat etmeden, “Kasko Sigortası Değeri Uygulama­sı Başvuru Formu”nu düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederler.

Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer almayan taşıtların kas­ko sigortasına esas olan değerleri; yet­kili sigorta acenteleri tarafından Tür­kiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden alınarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Si­gortası Değeri Bildirim Formu düzenle­necektir. Söz konusu uygulama mükel­leflerin müracaatı üzerine yapılmakla birlikte mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zo­runlu değildir.

Vergi dairesi işlemleri

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin ilgili vergi dairesi müdür­lüğüne yazılı olarak başvurmaları ge­rekmektedir. Vergi daireleri müracaat­ta bulunan mükelleflerin ibraz edecek­leri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgile­rin birbirini tutması halinde, başvuru­da bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırır­lar. Kasko değerine göre MTV düzeltme başvurusu; Dijital Vergi Dairesi (İnte­raktif Vergi Dairesi)/İşlem Başlat/Araç İşlemleri/Kasko Değerine Göre MTV Düzeltme Dilekçesi bölümünden de ya­pılabilir.