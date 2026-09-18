Bataryada Çin hâkimiyeti değişecek mi?

Ülkelerin kritik mineral potansiyeli ve bu kaynaklar üzerindeki kontrolü, yalnızca ekonomik toparlanmalarını ve egemenliklerini değil, aynı zamanda dünyanın enerji güvenliğini de şekillendirecek. Bu dinamikler, kritik hammaddeleri elinde bulunduran ülkelerin gelecekte alacağı kararları, “yeni yüzyıl ekonomisinin temeli” olan kritik mineraller etrafında şekillendirecek.

Modern dünyada kritik mineraller, bu kaynaklara sahip ülkeleri jeopolitik ve jeoekonomik açıdan giderek daha stratejik bir konuma taşıyor. Dünyadaki nadir toprak yataklarının %75’ini kontrol eden Çin’e olan bağımlılıklarını azaltmak isteyen ülkeler, yeni arayışlara giriyor.

Çin’in nadir toprak elementleri coğrafyası

Çin’in İç Moğolistan’daki Bayan Obo Madeni, dünyanın en büyük nadir toprak rezervlerinden biri. Ayrıca Jiangxi, Guangdong ve Fujian bölgelerindeki iyonik kil yatakları da stratejik öneme sahip.

Küresel nadir toprak üretiminin yaklaşık %60-70’i Çin’den gelirken Çin, sadece hammadde üretiminde değil, rafinaj ve mıknatıs üretiminde de baskın konumda. Dünya mıknatıs üretim kapasitesinin %90’dan fazlası Çin’de yer alıyor.

Stratejik kullanım alanları arasında; elektrikli araç motorları, rüzgâr türbinleri, askeri teknolojiler (füze yönlendirme sistemleri ve radarlar), yüksek teknoloji cihazları (akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve lazerler) yer alıyor.

Batarya üretiminde kritik minerallerin rolü

Kritik hammaddeler, özellikle elektrikli araç bataryalarının üretiminde kullanılmaları nedeniyle dikkat çekiyor. Bu kaynaklara erişmek isteyen devletler, yüksek grafit rezervlerinin yanı sıra önemli miktarda titanyum ve lityum yataklarına sahip ülkelerle anlaşmalar yapmaya yöneliyor.

Lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit, pil performansı açısından oldukça önemli kaynaklar ve elektrikli araç motorlarında kullanılan kalıcı mıknatısların üretiminde kritik bir rol oynuyorlar. Son yıllarda lityum tüketimi %30’un üzerinde artarken günümüzde temel enerji dönüşümü minerallerinin toplam piyasa değeri yaklaşık 325 milyar dolar olarak ölçülüyor. Talebin 2030’a kadar iki katın üzerine çıkması, 2040’a kadar ise üç katına ulaşarak yıllık yaklaşık 35 milyon ton olması bekleniyor.

Küresel elektrikli araç batarya pazarının büyük bir kısmı iki Çinli şirkete ait. Bu şirketlerden biri %37,9, diğeri ise %17,2 pazar payına sahip.

Kritik mineraller yeni enerji ekosistemini şekillendirecek

Sonuç olarak kritik mineraller, yeni ekosistemde batarya ve enerji depolama yapısını da dönüştürecek. Bu kaynaklar dünya istikrarı açısından merkezî öneme sahip olduğundan birçok ülke, bu ve benzeri kaynakların geleceğini belirlemede etkin rol üstlenerek ekosistemin şekillenmesinde öne çıkmaya çalışacak. Bu dinamikler, dünya genelinde ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini doğrudan etkileyen kaynak odaklı çatışmaların çözümünde önemli bir rol oynayacak.

Elektrikli araçlarla değişen ekosistem ve dünya üretiminde ortaya çıkan eksen kayması, ülkelerin sanayi alanındaki bağımlılıklarını azaltma stratejileriyle daha dirençli bir dünya mı yaratacak, yoksa yeni ve köklü bağımlılıklara mı yol açacak? Bunun cevabı yalnızca kritik hammaddelere değil, aynı zamanda küresel ve kaynak odaklı jeopolitik bir çağda transatlantik ilişkilerin geleceğine de bağlı olacak.

Başlıca üretici ülkeler

Çin: Dünya üretiminin %58-70’ini sağlar. En büyük rezervlerinden biri, İç Moğolistan’daki Bayan Obo Madeni’dir. Bölgede bastnazit ve monazit minerallerinin yanı sıra Jiangxi, Guangdong ve Fujian’da iyonik kil yatakları bulunur. Çin, aynı zamanda %90’dan fazla rafinaj ve %92 mıknatıs üretim kapasitesiyle küresel tedarik zincirini kontrol ediyor.

Avustralya: Batı Avustralya’daki Mount Weld Madeni, dünyanın en zengin nadir toprak elementi yataklarından biri konumundadır. Avustralya, Çin dışındaki en büyük üretici konumunda yer alır.

ABD: Kaliforniya’daki Mountain Pass Madeni, ülkenin tek büyük nadir toprak elementi kaynağıdır. Maden, savunma ve enerji sektörleri açısından stratejik öneme sahiptir.

Myanmar: İyonik kil yataklarıyla Çin’e önemli miktarda hammadde sağlıyor ve küresel arzda giderek daha büyük bir rol oynuyor.

Afrika ülkeleri: Madagaskar, Tanzanya ve Güney Afrika gibi ülkelerde keşif çalışmaları ve küçük ölçekli üretim bulunuyor. Bu ülkeler henüz Çin ve Avustralya kadar büyük bir üretim kapasitesine sahip olmasa da gelecekte önem kazanabilir.

Elektrikli araç motorları ve rüzgâr türbinleri için kritik öneme sahip bu maddelerin küresel üretim ve tedarik zincirinde Çin’in hâkimiyeti, diğer ülkeler için tedarik güvenliği sorunu yaratıyor. Alternatif kaynak arayışları kapsamında ülkelerin, Çin’e bağımlılığı azaltmak amacıyla üretimlerini artırmaya devam edeceği öngörülüyor.