Batı uygarlığının ikiyüzlülüğü

Aydın ÖNCEL - Ekonomist

Afganistan’da Taliban hükümetinin henüz hiçbir devlet tarafından tanınmamasına rağmen, Taliban heyetinin Türkiye ziyareti siyasette gündeme oturdu… Peki, Taliban bu gücü nasıl elde etti? Taliban’ı ülkelerle resmi görüşmeler yapacak düzeye getiren tarihsel süreç nasıl işledi?

Günümüz burjuvazisi

İçinde din, ahlak, felsefe, edebiyat, hukuk, sanat, siyaset gibi kültürü oluşturan değerleri barındıran Batı uygarlığının ve kapitalizmin bayraktarlığını yapan burjuvazi, bu kültürü yayarken Rönesans’ın da etkisiyle “aklı” öne çıkarmıştı... Ancak, sınırları kıtaları aşan bu uygarlık ve burjuvazisi için bugün artık aynı şeyleri savunamıyoruz. Felsefede, sanatta, edebiyatta geçmiş yüzyıllarda yarattıkları etkiyi, çağımızda hukukta ve siyasette henüz sağlayabilmiş değiller ne yazık ki. Birçok coğrafyada hala askeri istilalarını sürdürürken, ülkelerin siyasal ve ekonomik bağımsızlıklarını engelleyerek, yeni pazar arayışından vazgeçmiyorlar. Bugün bile insan bedenini kötülüğün kaynağı olarak gören ortaçağ zihniyetinin cehennem ateşine odun atmaya, yoluna taş döşemeye devam ediyorlar!

Emperyalist Batı dünyasının akıl dışı eylemleri bunlarla da sınırlı kalmıyor elbette… Irak’ın işgali, Suriye ve Libya’da çıkarılan iç savaşlar, İran ambargosu, Küba’ya uygulanan abluka, Latin Amerika ve Afrika topraklarındaki çatışmalar, Avrupa’nın göbeğindeki soykırımlar, planlanan, desteklenen darbeler saymakla bitiremeyeceğimiz olaylardan sadece birkaçı…

Sınır tanımayan projeler

Doğuşundan itibaren sömürgeci olan kapitalist Batı dünyası, çeşitli nedenlerle hedefledikleri topraklar için demokrasi, barış, refah, teknoloji, hizmet, sağlık vb. şeyleri getirme vaadiyle sürekli proje üretiyor… Sınır tanımadan, büyük baskı ve hilelerle hayata geçirdikleri projelerin hemen hepsinde vadettiklerinin tersine geride açlık, sefalet, hastalık, salgın, iç savaş, ölüm, bunalım kısacası; çaresiz insanlar ve ülkeler bırakarak ikiyüzlülüğünü dışa vuruyor!

İdeoloji olarak din

ABD liderliğindeki Batı dünyası, anti-emperyalist, Batı karşıtı Müslüman coğrafyalarda sempati uyandıran Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği karşısında etkisini kaybediyordu... Bu gelişmeleri tehdit olarak gören Batı, dini ideolojik bir argüman olarak kullanmaya başladı…

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a girmesini fırsat bilerek Yeşil Kuşak Projesi’ni hayata geçiren Batı emperyalizmi, Afganistan’daki cihatçıları destekleyerek, örgütledi, silahlandırdı… Şahlık rejiminin yıkılmasıyla İran desteğini kaybeden Batı, bu projeyle Suudi Arabistan ve Pakistan’dan ihtiyacı olan desteği buldu. Bu sayede bölgede Sovyetler Birliği’ne karşı etkinliğini sürdürdü…

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede güç dengeleri değişti… Bu defa da süreç içinde Taliban, El Kaide, IŞİD gibi örgütlerin ve “Ilımlı İslam” gibi projelerin hayata geçirilmiş olması, gerek bölgede gerekse dünya düzeninde yeni tehditler oluşturmaya başladı… 9/11 2001’de Dünya Ticaret Merkezi ve yakın tarihlerde gerçekleşen havalimanı, cami saldırıları tehlikenin boyutunu gözler önüne sermeye yetecek şiddetteydi!

Sözde refah ve barışı sağlamak için işgal ettikleri topraklardan, yenilince ya da çıkarları kalmayınca, arkalarına bakmadan çekilen emperyalist güçler; geride kanlı terör örgütleri, yüzbinlerce ölü, darmadağın halk yığınları, insanını, toprağını ve kimliğini kaybetmiş bir ülke daha bırakarak, şimdi de Afganistan’dan, hem de elleriyle büyüttükleri örgütle anlaşarak kaçtı!

Ölümlü uygarlıklar

Kapitalist üretim biçimiyle hayat bulan Batı uygarlığı, her zaman geri kalmış toplumların ve aydınların hayali oldu... Oysa Fransız şair Paul Valery, 1.Dünya Savaşı sonunda “Biz uygarlıklar, artık ölümlü olduğumuzu biliyoruz.” (1) sözleriyle, uygarlıkların da canlı varlıklar gibi zamanla değişebileceğinin ve hatta yok olabileceğinin altını çizerek bu hayallerin anlamsızlığını daha o yıllarda ifade etmişti…

Eşitlikten yana olan Shakespeare; insanlar arasındaki ilişkilerde gerçeğe ayrı bir yer ve önem vermiştir... Eserlerinde Hamlet, Kral Lear, Othello bıkmadan hep gerçeği aramıştır. Ve gerçek sonunda yalana, ikiyüzlülüğe daima üstün gelmiştir onda… (2)

Kuşkusuz; çağdaş toplumlar doğrunun, gerçeğin, iyiliğin, güzelliğin peşinden koşmaya devam edecek, doğayı, yaşamı ve barışı savunarak, emperyalizme karşı savaşını kazanacaktır! Böylece, ikiyüzlü uygarlıklar da ölümsüz olmadıklarını hatırlayacaktır!

Kaynak

(1) Uygarlık Tarihi/Server Tanilli-Cumhuriyet Kitapları Sayfa:23

(2) Uygarlık Tarihi/Server Tanilli-Cumhuriyet Kitapları Sayfa:82