Batık maliyet yanılgısı
Hemen negatif algılama. Başlıkların esintisi olmalı. Seni bir şekilde yazıya çekmeli. Konumuzun adı kötü hissettirecek gibi görünse de; özellikle bugünlerde finansal okuryazarlığımıza bir çeki düzen vermenin önemini hem hatırlatmak hem de günlük hayatımızda çok sık yaşadığımız bir konuyu irdelemek istiyorum.
Örnek vermek en güzel anlatım yöntemi; bir sinema bileti aldın. Film başladı ve yarım saat sonra gerçekten kötü olduğunu anladın. Sıkılıyorsun, eve gitmek istiyorsun ama içinden bir ses şöyle diyor: “O kadar para verdim, bari sonuna kadar izleyeyim.”
Tanıdık geldi mi? Aslında tam o anda oldukça meşhur bir ekonomik yanılgının içine düşüyorsun: Sunk Cost Fallacy – Batık Maliyet Yanılgısı.
İsmi biraz akademik ama mantığı son derece basit. Geçmişte harcadığın ve artık geri alamayacağın para, zaman veya emeğin, bundan sonra vereceğin kararları etkilemesine batık maliyet yanılgısı deniyor.
Sinema örneğine geri dönelim. Biletin parasını ödedin; filmden çıksan da çıkmasan da o para artık geri gelmeyecek. Yani ekonomi diliyle o para “batmış” durumda.
Önünde aslında çok basit bir karar var: Hayatının kalan iki saatini sevmediğin bir filmi izleyerek mi geçirmek istiyorsun, yoksa başka bir şey yaparak mı? Bilet parasının bu sorunun cevabıyla artık hiçbir ilgisi yok.
Ama beynimiz pek öyle düşünmüyor.
Bazen konu çok daha büyük rakamlara ulaşıyor. Zarar eden bir yatırıma biraz daha para koyuyorsun, çünkü daha önce koyduğun parayı kurtarmak istiyorsun. Sonra biraz daha, sonra biraz daha…
Bir noktadan sonra artık yatırımın geleceğini değil, geçmişte kaybettiğin parayı kurtarmayı düşünüyorsun.
Dün harcadığın para, bugünkü kararını vermesin
Batık maliyet yanılgısının bence en tehlikeli tarafı tam da bu. İnsan zihni kaybettiğini kabul etmekten pek hoşlanmıyor. Vazgeçmek bazen başarısızlık gibi geliyor; devam etmek ise nedense mücadele etmek, pes etmemek gibi hissettiriyor.
Oysa dün yanlış bir karar vermiş olmak ile o yanlış kararı bugün sürdürmek birbirinden tamamen farklı iki şey. Hatta bazen vazgeçmek, verebileceğin en karlı karar olabilir.
Diyelim ki bir işe 100 bin lira yatırdın. İşler istediğin gibi gitmedi ve devam edebilmek için 50 bin lira daha yatırman gerekiyor. Aklına muhtemelen ilk olarak “100 bin liram boşa mı gidecek?” sorusu geliyor.
Ama o 100 bin lira zaten gitti.
Asıl soru şu: “Elimdeki 50 bin lirayla bugün sıfırdan karar veriyor olsaydım, yine bu işe girer miydim?”
Eğer cevabın hayırsa, geçmişte harcadığın 100 bin lira neden bugünkü kararını değiştirsin?
Batık maliyet günlük hayatında o kadar çok var ki. Bunun bir yanılgı mı yoksa devam etmek için bir tetikleyici güç mü olduğunu anlamanın basit bir sorusu var, cevabına göre devam et ya da bırak kararı verebilirsin. Bugün sıfırdan başlıyor olsaydım, yine aynı kararı verir miydim?
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