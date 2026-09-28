Hemen negatif algılama. Başlıkların esintisi olmalı. Seni bir şekilde yazıya çekmeli. Ko­numuzun adı kötü hissettirecek gibi görünse de; özellikle bugünlerde finansal okuryazarlığımıza bir çeki düzen vermenin önemini hem hatırlat­mak hem de günlük hayatımızda çok sık yaşadı­ğımız bir konuyu irdelemek istiyorum.

Örnek vermek en güzel anlatım yöntemi; bir sinema bileti aldın. Film başladı ve yarım saat sonra gerçekten kötü olduğunu anladın. Sıkılı­yorsun, eve gitmek istiyorsun ama içinden bir ses şöyle diyor: “O kadar para verdim, bari sonu­na kadar izleyeyim.”

Tanıdık geldi mi? Aslında tam o anda oldukça meşhur bir ekonomik yanılgının içine düşüyor­sun: Sunk Cost Fallacy – Batık Maliyet Yanılgısı.

İsmi biraz akademik ama mantığı son derece basit. Geçmişte harcadığın ve artık geri alama­yacağın para, zaman veya emeğin, bundan son­ra vereceğin kararları etkilemesine batık mali­yet yanılgısı deniyor.

Sinema örneğine geri dönelim. Biletin parası­nı ödedin; filmden çıksan da çıkmasan da o para artık geri gelmeyecek. Yani ekonomi diliyle o pa­ra “batmış” durumda.

Önünde aslında çok basit bir karar var: Haya­tının kalan iki saatini sevmediğin bir filmi izle­yerek mi geçirmek istiyorsun, yoksa başka bir şey yaparak mı? Bilet parasının bu sorunun ce­vabıyla artık hiçbir ilgisi yok.

Ama beynimiz pek öyle düşünmüyor.

Bazen konu çok daha büyük rakamlara ulaşı­yor. Zarar eden bir yatırıma biraz daha para ko­yuyorsun, çünkü daha önce koyduğun parayı kurtarmak istiyorsun. Sonra biraz daha, sonra biraz daha…

Bir noktadan sonra artık yatırımın geleceği­ni değil, geçmişte kaybettiğin parayı kurtarmayı düşünüyorsun.

Dün harcadığın para, bugünkü kararını vermesin

Batık maliyet yanılgısının bence en tehlike­li tarafı tam da bu. İnsan zihni kaybettiğini ka­bul etmekten pek hoşlanmıyor. Vazgeçmek ba­zen başarısızlık gibi geliyor; devam etmek ise nedense mücadele etmek, pes etmemek gibi his­settiriyor.

Oysa dün yanlış bir karar vermiş olmak ile o yanlış kararı bugün sürdürmek birbirinden ta­mamen farklı iki şey. Hatta bazen vazgeçmek, verebileceğin en karlı karar olabilir.

Diyelim ki bir işe 100 bin lira yatırdın. İşler is­tediğin gibi gitmedi ve devam edebilmek için 50 bin lira daha yatırman gerekiyor. Aklına muh­temelen ilk olarak “100 bin liram boşa mı gide­cek?” sorusu geliyor.

Ama o 100 bin lira zaten gitti.

Asıl soru şu: “Elimdeki 50 bin lirayla bugün sı­fırdan karar veriyor olsaydım, yine bu işe girer miydim?”

Eğer cevabın hayırsa, geçmişte harcadığın 100 bin lira neden bugünkü kararını değiştirsin?

Batık maliyet günlük hayatında o kadar çok var ki. Bunun bir yanılgı mı yoksa devam etmek için bir tetikleyici güç mü olduğunu anlamanın basit bir sorusu var, cevabına göre devam et ya da bırak kararı verebilirsin. Bugün sıfırdan baş­lıyor olsaydım, yine aynı kararı verir miydim?