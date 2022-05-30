Batı'nın boşluğunu Türk şirketler dolduracak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin üzerinden 3 aylık bir süre geçti. Dünya ekonomi tarihinin en büyük ambargosuna da sahne olan bu sürecin ne zaman ve nasıl tamamlanacağını kestirmek güç. 10 binden fazla yaptırımla karşı karşıya kalan Rusya’ya karşı tepkiler her geçen gün artarken, ülkedeki varlığını sona erdiren şirketlere her geçen gün birileri ekleniyor. Fransa’dan Almanya’ya, İngiltere’den Japonya’ya, ABD’den Güney Kore’ye onlarca ülkeye ait markalar, milyarlarca dolarlık zararı göze alarak Rusya pazarından çekiliyor, proje ve anlaşmalarını yarıda kesiyor. Bu süreçte en hızlı davranan şirketler arasında ise perakende ön sırada yer alıyor. Hermes’den Chanel’e, LVMH’den Gucci’ye özellikle lüks markaların oluşturduğu boşluk ise henüz kapanmadı. Rusya’da özellikle Moskova, Saint Petersburg gibi büyük kentlerdeki AVM’lerde boşalan mağazalar, dükkan kiralarının da düşmesine neden oldu. Giyim başta olmak üzere oluşan bu boşluğu ise Rusya, ambargo sürecine henüz katılmayan Türkiye ile kapatmaya çalışıyor. Hatırlayacağınız üzere 2 hafta önce bununla ilgili ciddi bir adım atılmış ve Türk ayakkabı üreticisi FLO Mağazası, İngiliz spor giyim şirketi Reebok'ın Rusya'daki birimlerini devralmıştı. Rusya genelinde 100’den fazla Reebok mağazası ise iddialara göre 25 milyon dolara Türk şirketi FLO’ya geçmişti. Rusya’nın Türk markalarına çağrısı son birkaç haftadır ciddi şekilde artmış durumda.

BMD, İKİ TOPLANTI DÜZENLEMİŞTİ

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) öncülüğünde yapılan toplantıların ilki, nisan ayında, ikincisi ise 12-15 Mayıs’ta Türk yetkililerin Rusya ziyaretiyle gerçekleşti. Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi Başkanı Dmitriy Moskalenko, yaklaşık 2 aydır yapılan görüşmeleri son derece olumlu değerlendirdiklerini belirtmişti. Moskalenko, “Bu sonbaharda Rusya genelinde, perakende sektöründe 3 milyon metrekare büyüklüğünde. Henüz Rusya’da yer almayan Türk markaları için Moskova’dan başlayarak, en iyi AVM’leri tanıtma fırsatı sunduk” demişti.

MUDO, İPEKYOL, ADL İLK SIRALARDA

Bu görüşmeler yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başladı. Bazı Türk markaları Rusya’da önümüzdeki 6 ay içerisinde yeni mağaza açmak için adım attı. Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya Türk firmaların pazara giriş yapmaya hazırlandığını duyurdu. Rus gazetesinin iddiasına göre İpekyol, Mudo, adL, LTB, Twist bu markalardan birkaçı. Gazete haberinde bu markaların pazara henüz girmediğini, alışveriş merkezi yönetimleriyle müzakere halinde olduğunu belirtiyor. Bu markalardan bazıları da geçmiş dönemde Rusya pazarı deneyimine sahipler. Gazete bazılarının rekabet bazılarının da uçak krizi başta olmak üzere politik nedenlerle Rusya’dan çekildiğini, pazarı tekrar deneyeceğini belirtiyor.

Alman devi Siemens Rusya'dan 171 yıl sonra çıktı

RUSYA’NIN içinde bulunduğu kriz, Türk markaları için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak Batılı markalara ait şirketlerin Rus pazarından zarara girmelerine rağmen çekilmeleri ise bir soru işareti olarak görünüyor. Örneğin ülkede 3 bin çalışanı olan Siemens, IBM gibi firmaların pazardan çekilmesi ilginç birer ayrıntı. Zira Rusya’ya 1851 yılında Çarlık Dönemi’nde giren Alman teknoloji devi Siemens, ne Bolşevik Devrimi sürecindeki İç Savaş’ta, ne milyonlarca Rus ve Alman’ın öldüğü İkinci Dünya Savaşı’nda ne de Sovyetler Birliği döneminde Rusya pazarından çekilmemişti. Alman devi, 171 yıllık ticaretini Ukrayna işgali ile sona erdirmişti. Yine Sovyetler Birliği döneminde yani 1972’de Moskova’ya adım atan dünyaca ünlü teknoloji devi IBM’in geri çekilmesi de ambargo sürecinin uzun süreceğini de gösteriyor. Türk şirketleri için Rusya bir fırsat olarak görünse de işgalin seyri tüm planları olumsuz anlamda da etkileyebilir. Temkinli olmakta fayda var.