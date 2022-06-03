Batman’dan yola çıktı turizme damgasını Cape Bodrum’la vurdu

ZUHAL Şeker, Londra’dan mesaj yazdı:

- Yıllarca Hillside Beach Club’ı yöneten Hasan Gürsel, son 3-4 yıldır Cape Bodrum’un başında. Sohbet etmenizi çok isterim.

Cape Bodrum’da buluştuğumuz Hasan Gürsel’le sohbete tesisin yatırımcısından başladık:

- Cape Bodrum’un yüzde 85’i Ankara merkezli Fernas Şirketler Grubu’na ait. Fikret Orman’ın da yüzde 15 hissesi var.

Grubun faaliyet alanlarını özetledi:

- İnşaat, enerji, madencilik ve turizm…

Bir dönem Cape Bodrum’da Yunanlı ortağın da olduğunu kaydetti:

- Tesise “Cape Bodrum” adı da o ortaklık döneminde verilmiş. Yunanlı ortakla yolları ayrılmış. 3 yıl kadar tesis kapalı kalmış. 4 yıldır da Cape Bodrum’u ben yönetiyorum. Maalesef 2 yılı pandemiye denk geldi.

Gürsel’le sohbet ederken Fernas Şirketler Grubu’yla ilgili arşiv taraması yaptım, Mayıs 2012 tarihli yazımı buldum:

Erbil’den 170 milyon dolarlık işle döndü…

Erbil’deki (Kuzey Irak) Divan Oteli’nin açılışında dönemin Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, o sırada sohbet ettiği işadamını tanıştırmıştı:

- Necat Nasıroğlu, Fernas İnşaat’ın sahibidir. Çok önemli işlere imza atmışlardır.

Necat Nasıroğlu’na sormuştum:

- Başta Erbil olmak üzere Kuzey Irak’ta iş yapıyor musunuz?

Şu yanıtı vermişti:

- Çimento fabrikası kurmak üzere 2 yıldır görüşme yapıyoruz. Henüz yol alamadık.

Ertesi gün Erbil Havalimanı’nda Necat Nasıroğlu ve Fernas Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Nasıroğlu ile sohbetimiz sürmüştü:

- Necat Bey, Erbil’e yolunuz sık düşer mi?

Yeni aldıkları ihale bilgisini paylaşarak yanıt vermişti:

- STFA ve Kalyon İnşaat’la oluşturduğumuz bir konsorsiyumla Erbil-Dohuk altyapı ihalesine girmiştik. 170 milyon dolarlık ihaleyi bizim kazandığımız bugün belli oldu.

Muzaffer Nasıroğlu, araya girip Hindistan’da yürüyen projeyi anlatmıştı:

- Hindistan’ın Ahmetabad bölgesinde 415 milyon dolarlık bir petrokimya tesisinin yapımı projesini üstlendik. Ayrıca 70 milyon dolarlık bir boru hattı projesi de yürüyor. Hindistan’da kurduğumuz Fernas India bünyesinde şu anda 10 bin kişi çalışıyor.

Necat Nasıroğlu, 1940 Batman doğumlu olduğunu vurgulayıp, ailesiyle ilgili şu bilgileri aktarmıştı:

- 9 kardeşim arasında ilk Türkçe öğrenen, ilkokula giden bendim. 12 yaşımda traktör kullanmaya başladım. Sonra kamyonculuk derken inşaata girdim. Benim 8 çocuğum var. Hepsini okuttum. İşle ilgili dünyayı gezdim. Türkiye’den daha güzeli yok.

Ardından eklemişti:

- Bu güzel ülkede birlik ve huzur içinde yaşamamız gerek.

Sonra da şu soruyu ortaya atmıştı:

- Okullarda Kürtçe eğitim de verilse kıyamet mi kopar?..

Necat Nasıroğlu, 2018 Ocak ayının ilk yarısında vefat etti. Fernas Şirketler Grubu’nun adına kurduğu vakıf, Batman’a okul altyapısı açısından önemli katkılarda bulundu. Burs verdiği öğrenci sayısı 1000’i aştı.

1982 yılında temelleri Batman’da Necat Nasıroğlu tarafından atılan Fernas Şirketler Grubu, turizm sektöründe Cape Bodrum gibi iddialı bir tesisle yerini almış görünüyor…

Bodrum ‘kitle’ yerine ‘butik’ kalmalıydı

CAPE Bodrum Genel Müdürü Hasan Gürsel, Bodrum’la ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Bodrum’da 50 dolayında 5 yıldızlı otel-tesis var. “Herşey dahil” modeline dayanan kitle turizmi Bodrum’da da yaygınlaşıyor. Oysa Bodrum, “butik” kalmalıydı.

Hepsi deniz gören 110 odalı Cape Bodrum’u “grand butik” olarak konumlamaya çalıştıklarını bildirdi:

- Biz misafirlerimizi “oda + kahvaltı” şeklinde ağırlıyoruz. Bizde kahvaltı 12.30’a kadar sürüyor. Tatilde misafirlerimize “kahvaltıya yetişme telaşı” yaşatmak istemiyoruz.

Cape Bodrum’da kendisinden önce konseptin farklı olduğunu bildirdi:

- Renovasyon yaptık. 3 yıl içinde otel komple değişti, yenilendi. Hedefimiz iyi bir marka oluşturmak.

e-turizm sayesinde Meksika ve Arjantin’den misafir ağırlıyoruz

CAPE Bodrum Genel Müdürü Hasan Gürsel, misafirlerinin yüzde 60-70’inin yabancılardan oluştuğunu belirtti:

- Yabancıların yarısını da Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerimiz oluşturuyor. Yerli misafirlerimizin her zaman işimizde lokomotif etkisini görüyoruz.

Online pazarlamanın iyi yürüdüğünü vurguladı:

- ABD’den gelen misafirlerin yanı sıra Arjantin, Meksika ve Brezilya’dan da gelenler oluyor. Özellikle Latin Amerika ülkelerinden gelenlerde online pazarlamanın büyük etkisi var.

Geçen yıl 12 ay açık olmayı denediklerini kaydetti:

- Bu yolu biraz da deneyimli personelimizi kaybetmemek için denedik. Kış aylarında 15-20 odayı açık tuttuk. Önümüzdeki dönemde kışın sağlık turizmi üzerine yoğunlaşmak için çalışıyoruz.

Yeri gelmişken istihdamı da paylaştı:

- 170-180 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Aralarında Hillside’da ekibimde yer alan arkadaşlarımız da var.

Kurum kültürüm Alarko’da oluştu

HASAN Gürsel, Alarko Holding’te 3 yıl denetim grubunda görev yaptığını belirtti:

- Şu anda Hillside olan tesis, bir dönem Club Aldiana markasıyla yol aldı. Aldiana çıkınca Alarko Hillside markasını yaratıp yola devam etmeyi seçti.

Hillside Beach Club’da 17 yıl genel müdürlük görevini yürüttüğünü kaydetti:

- 2016’da müsaade isteyip Hillside’dan ayrıldım. Alarko’da 27 yıl çalıştım. Kurum kültürüm Alarko’da oluştu.