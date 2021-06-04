Baymak, kombide hidrojen dönemini başlatıyor

"Baymak’ta başarıyı, ‘finansal göstergelerin’ ötesinde ‘sürdürülebilir büyüme’ olarak ele alıyoruz” diyor Baymak CEO’su Ender Çolak ve ekliyor: “Baymak olarak hem tüketicilerimizin bütçesine destek olmak hem de enerji sarfiyatını azaltarak dünyaya katkı sağlamak için uzun zamandır Ar-Ge çalışmaları sürdürüyoruz.”

İklimlendirme sektöründe 50 yılı geride bırakan Baymak, tüm iş süreçlerinde tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanırken, çevreci ve yenilikçi ürünlere öncelik veriyor. “Yüksek enerji verimliliği sayesinde geleceğin teknolojisi ısı pompasında iddialı olacağımızı söylemiştik. 2020 ısı pompasında yaklaşık yüzde 90’lık adetsel büyüme ile sektörün ana markası olduk” diyen

Ender Çolak, bu yıl ise hidrojen uyumlu kombileri devreye alacaklarını söylüyor.

Sürdürülebilir şekilde üretilen hidrojen, gelecek için önemli bir enerji taşıyıcısı olarak değerlendirilirken, karbon emisyonlarının azaltılmasında da ciddi bir oyun değiştirici olarak ön plana çıkıyor.

Baymak CEO’su Ender Çolak, yenilikçi ürünlerin yanı sıra, insan odaklı yaklaşım, toplumsal fayda, dijital dönüşüm, müşteri memnuniyeti gibi konularda Baymak’ın sürdürülebilir büyüme stratejilerini anlattı:

Ana hedefimiz Türkiye’yi kombide Baymak için üretim üssü haline getirmek “Dünyada hem ülkeler hem de şirketler açısından başarının kriteri değişiyor. Bir süre öncesine kadar dünyanın en büyük şirketleri listesinin ilk sıralarında uluslararası petrol şirketleri yer alırdı. Şimdi ise teknoloji şirketleri var ki bu şirketler ‘yeşil ekonomi’ için en çok yatırım yapanlar arasında yer alıyor. Biz Baymak’ta başarıyı, ‘finansal göstergelerin’ ötesinde ‘sürdürülebilir büyüme’ olarak ele alıyoruz.

Sürdürülebilir bir çevre ve toplum en önemli önceliklerimiz. Ürünlerimizin her aşamasında, yani, tasarımdan faydalı ömrünün sonunda geri dönüşümüne kadar çevreci bir anlayışla sorumluluk alıyoruz. Kendi enerjimizi güneş panellerinden üretmeye başladık ve mevcut fabrikamızın çatısına 225 kw’lık güneş paneli sistemi kurduk. Ana hedefimiz Türkiye’yi kombide Baymak için üretim üssü haline getirmek, istihdamı artırmak, Türkiye’ye olan yatırımı artırmak. Şu anda bu doğrultuda hızla ilerliyoruz. 2021 yılında yeni güneş kolektörlerimizi hayata geçireceğiz.

Termosifonda çok ciddi bir büyüme yakaladık. Yeni ürünlerimizi yeni yatırım hattımızla beraber ortaya çıkaracağız. 2021 yılı ürün anlamında bizi yepyeni bir aşamaya geçiriyor. Mevcut ürünlerimizde yenilemelere devam edeceğiz. En önemli hedefl erin başında ise yeni kombiler, özellikle de hidrojen enerjisine uygun kombiler geliyor. Bu kombileri 2021 yılsonuna doğru başta İngiltere olmak üzere Batı Avrupa’ya Türkiye’den üretmeyi planlıyoruz.

Yerelleşmeye önem veriyoruz

“Finansal tarafta da istikrarlı büyümeyi sürdürüyoruz. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yüzde 30’luk büyümenin ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 40 büyüdük. 2021 yılı, yine en az yüzde 30 büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olacak Yatırımlarımız da bir önceki yıla göre 2 katına varan bir artışla devam ediyor, yılsonunu 50 milyon lira yatırım ile kapatmayı öngörüyoruz. Baymak olarak Hollanda merkezli BDR Thermea Group’un iştirakiyiz ancak Türkiye’de çok köklü bir geçmişe sahibiz. Grup olarak yerelleşmeye özel bir önem veriyoruz, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde bir ekosistem yaratmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla bazı zorunlu hammadde tedariği dışında birçok malzemeyi yurt içinden temin ediyoruz. Salgın yerelliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Şirketler de artık tüketiciler gibi daha fazla yerelleşmeye önem verecek. Zincirin herhangi bir yerinde yaşanabilecek bir aksaklık, tüm sistemi kilitlediği için alternatif kaynaklar yaratılması gerekiyor. Gelecekte yerelleşmenin yanı sıra yeni lojistik ve dağıtım merkezlerinin de oluştuğunu göreceğiz.”

MÜŞTERİYİ DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN YAPAY ZEKA DEVREDE

“Ne kadar iyi ürünleriniz olursa olsun, müşterinizi mutlu edecek hizmet ağınız yoksa tercih edilmeniz de o kadar düşük olur. Bu nedenle müşteri memnuniyeti, şirketimiz için en önemli konuların başında geliyor. ‘İşimiz Sizi Anlamak’ felsefesini odağımıza koyduk. 2020’de ‘Müşteri Deneyimini İyileştirme Dijital Yol Haritası’nı oluşturduk. Bu yol haritamızın odağında yapay zekâ yer alıyor. Bu sayede artık tüm verilerimizi çok daha etkin bir şekilde kullanacağız ve hem iş ortaklarımıza hem de tüketicilerimize daha dijital hizmetler sunabileceğiz. Öte yandan Almanya merkezli Symanto şirketi ile yürüttüğümüz ‘Yapay Zekâ Destekli Müşteri Deneyimi Projesi’ kapsamında, yeni teknolojilerin, yapay zekânın entegre olduğu sistemlerle müşteri deneyimini iyileştireceğiz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA 5 ANA HEDEF

Sürdürülebilir büyüme akanında şirketimizin stratejik tüm adımlarının temelini oluşturan yol haritamızı çıkardık. Mottomuzu da ‘İşimiz Sizi Anlamak’ olarak belirledik” diyen Baymak CEO’su Ender Çolak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefl erinden beşini ana hedef olarak benimsediklerini ifade ediyor. Çolak bu hedefl eri şöyle sıralıyor: “Tüm paydaşlarımıza ‘Biz; toplumu önemseyen, insanı önemseyen, çevreyi önemseyen; enerji verimliliğini, yeşil enerjiyi dikkate alan; yaptığımız üretimlerde çevreyi koruyan, kollayan öncü bir firma olacağız’ dedik. Bu yaklaşımımız çerçevesinde çalışanlarımız için nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu bir üretimtüketim anlayışı ve belki de bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi iklim eylemi yani iklim değişikliği ile mücadeleyi önceliklerimiz arasına aldık."