Bayraktar’a kulaklar sağır olmamalı…

Eski Bakan Bayraktar’ın çıkışı bir yargılama sürecine ‘’davetiye’’ niteliğinde… Bunu AK Partili bir aksakallıya sordum. “Kulaklar sağır olmamalı. Öncelikle AK Partili kulaklar... Yoksa seçim sath-ı mahallinde bu konu sık sık dile gelir, olumsuzluk yaratır” dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle istifa ettirilerek görevden alınan 4 AK Parti bakanından biri olan eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, Diken’den Altan Sancar’a verdiği özel demeçte, toplumda sıkça gündeme gelen konuyu başka bir boyuttan ele aldı ve zimnen ‘’adil bir yargılama‘’ beklediğini dile getirdi. Bayraktar’ın açıklamasını önemsiyorum: Zira o 25 Aralık 2013’te Başbakan Erdoğan‘ı istifaya davet eden tek AK Partiliydi. Şimdi 8 yıl sonra ‘’Erdoğan bana en büyük kötülüğü yaptı‘’ diyerek, ona dönük eleştirisini sürdürüyor. Bununla kalmıyor, ‘’Yağcılık devri bitti, şebeklik devri başladı‘’ diyerek, iktidarın kadrolaşma anlayışına karşı açık eleştiride bulunuyor.

Bayraktar, ”Benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma var. Dosyamda rüşvet ve yolsuzluk olmadığı halde beni yolsuzluk çuvalının içine koydular. Bende bir para yakalanmadı. Öyle bir şey yok... Benim dosyamdaki tapelerim A’dan Z’ye doğrudur” diyerek, konunun yargıya taşınması gerektiğini ‘’ima yoluyla‘’ anlatmaya çalışıyor.

Erdoğan Bayraktar ile birlikte, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla dönemin 3 bakanı istifa etti. Bu bakanların Yüce Divan’da yargılanmaları girişimi muhalefetçe dile getirilse de onun için 276 oy gerekliydi. Muhalefet ve bağımsızların toplam oyu 223, iktidarın oyu ise 312 idi. Oylama AK Parti oylarıyla reddedildi. Konuyu yeniden gündeme getiren eski bakan Bayraktar, bakanlıktan ayrılırken, ”Ben ne yaptımsa Başbakan Erdoğan’ın onayıyla yaptım. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için sayın Başbakan istifa etmeli‘’ sözleriyle hatırlanıyor. Gerçi Bayraktar önceki gün yanlış anlaşıldığı açıklamasını yaptı ama o dönemi tekrar gündeme getirmiş oldu. Bu çıkışı AK Partili bir aksakallıya sordum. “Kulaklar sağır olmamalı. Öncelikle AK Partili kulaklar... Yoksa seçim sath-ı mahallinde bu konu sık sık dile gelir, olumsuzluk yaratır” dedi.

Şimdi yeni bir gelişme yaşanır mı?

Yoksa hiçbir şey olmamış gibi, kulağın üstüne yatılıp, yola devam mı edilir? Yola böylece devam etmek kuşkusuz mümkün... Ama bu yüklerle, iktidar motorunun çekiş gücü çok azalıyor, kamuoyu anket sonuçlarıysa bunu çok açık söylüyor...

GÜNÜN NOTU:

ABD, Afganistan‘dan çekip gitti. 300 bin insan tahliye edilmeyi bekliyor, tam bir insanlık dramı yaşanıyor...