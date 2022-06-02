Bayraktar’dan TMO’ya çağrı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday rekoltesini ele alıp, TMO’ya çiftçilerin üretime devam edebilmesi için, yapması gerekenler konusunda çağrıda bulundu.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’ın, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için TMO’ya yaptığı çağrıya daha yakından bakmalıyız. DÜNYA‘nın bugün geniş olarak yer verdiği bu açıklamada; Bayraktar’ın buğday alım fiyatlarının üretici maliyetlerini ithal ve dünya fiyatları göz önüne alarak düzenlenmesi gerektiği yolundaki ısrarlı talebini, bir kez daha tekrarladığı görülüyor. İlk kez kullanılan bir deyimle buğday için ‘’Müdahale Alım Fiyatı‘’ uygulanması isteniyor. Müdahale deyince dünya fiyatlarının gözetilmesi gerekiyor.

Bayraktar’ın hesaplaması çok yalın: TÜİK’in buğday rekolte tahmini 20 milyon tonun altında. Dünya fiyatları 476 dolar düzeyinde. Bugünkü kurla bu fiyat 7.800 TL. ‘’Müdahale Alım Fiyatı’’nın bu rakamın altında olmaması gerekiyor. Konya Ticaret Borsası‘nda dün (01 Haziran) 1. grup ekmeklik buğday fiyatı 4.350-4.400 TL arasında değişiyordu. Bu durumda TMO’nun ‘’Müdahale Alım Fiyatı‘’nın aradaki kg başına 3,4 TL’lik farkı karşılaması gerekiyor. Zira ekim sırasındaki tüm girdiler dolar bazlı ithal ediliyor.

TZOB Başkanı Bayraktar’ın kullandığı ikinci yeni kavram şu: Tarımda üretici girdi maliyetlerinin artmasının yanı sıra don, dolu, aşırı yağmur, sel ve kuraklık gibi afetlere maruz kalan üreticilerin üretimi sürdürebilmeleri için ‘’Üretim Teşvik Paketi‘’ uygulanmalıdır.

Bayraktar, Ukrayna müdahalesi sonrasında bir ‘’güvenlik stoku‘’ oluşturulması gerektiğini söylüyor ki, bunda çok haklı. Ukrayna müdahalesi güvenlik stokunu zorunlu kılıyor. Bu nedenle TMO ‘nun tahıl destekleme fiyatlarını sadece iç etkenlerle hesaplama şansı artık kalmadı.

TZOB, Bayraktar’ın önerilerine tahıl üreticilerini mutlu kılmaktan çok, Türkiye’nin ‘’ekmeksiz ‘’ kalmaması için kulak asmalıdır.

GÜNÜN SÖZÜ:

İzmir Ticaret Borsası yönetiminin İzmir limanlarının yapılandırılması konusundaki öncü girişimini kutluyorum…