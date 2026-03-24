Bayram, geçmiş, gelecek ve yapay zekâ
Bayramlar, geçmiş ile geleceğin aynı sofrada buluştuğu özel zamanlardır. Bir tarafta büyükler, diğer tarafta çocuklar ve gençler vardır. Böyle anlarda sadece ziyaret yapılmaz; kuşaklar arasında bir bilgi ve tecrübe akışı kurulur. Büyükler geçmişin derslerini taşır, gençler geleceğin işaretlerini getirir. Bayramın değeri de tam burada ortaya çıkar.
Bu yüzden bayram, biraz da muhasebe zamanıdır. İnsana “Nereden geldik, nereye gidiyoruz?” sorusunu yeniden sordurur. İnsan hem geçmişini tartar hem de geleceğe dair bir çerçeve kurar. Ama bütün bu düşüncenin dönüp dolaşıp gelmesi gereken yer bugündür. Çünkü asıl mesele, bugünü ıskalamadan yaşayabilmektir.
Geçmişe yaslanmak yetmiyor
Meslek hayatımda 26 yılı geride bırakıyorum. Bundan 30-40 yıl önce insanlar bu yaşlarda emekli olurdu. Bugün ise yaşam süresi uzuyor, meslekler dönüşüyor, iş dünyası yeniden tarif ediliyor. Böyle bir çağda geçmiş deneyim kıymetlidir; ancak tek başına yeterli değildir. Asıl mesele, öğrenme kapasitesini canlı tutabilmektir.
Ben de yıllar içinde değişen dünyayı uzaktan izlememeye çalıştım. 1990’larda internet yükselirken yazılımı ve web altyapısını anlamaya gayret ettim. 2000’lerde web tabanlı dönüşümü yakalamaya çalıştım. 2010’larda ise ortaklarımla birlikte GRC alanında hem on-premise hem de SaaS yazılımlar geliştirdik. Aynı dönemde inovasyon, çeviklik, yalın girişim, veri analitiği ve dijital dönüşüm gibi başlıkları mesleki pratiğimin parçası haline getirmeye çabaladım.
Oyunun kenarında kalınmaz
Bugün 49 yaşındayım. Son dönemde LLM’ler, agentic AI iş akışları ve vibe coding gibi alanlarla yakından ilgileniyorum. Her gün bu konulara zaman ayırıyor, hatta yapay zekâ ile basit uygulamalar geliştiriyorum. Çünkü iş dünyasının geleceğinde yalnızca yapay zekâ değil, onun yönetişimi ve stratejik kullanımı da var.
Dahası, dönüşüm sadece teknoloji katmanında yaşanmıyor. Stratejiden iş modeline, kabiliyetlerden operasyon modeline kadar her alan değişiyor. Şirketlerle çalışan herkesin bu dönüşümün içinde kalması gerekiyor. Oyunun kenarında durarak merkeze dair söz üretmek artık mümkün değil.
Gençler için gerçek fırsat
Burada özellikle gençlere açık bir çağrı yapmak isterim. Sosyal medyada tüketilen zamanın bir bölümünü bu alanlara ayırın. Günde iki-üç saatlik düzenli emek, bir-iki yıl içinde ciddi bir yetkinlik oluşturabilir. Üstelik bu yeni dünya yalnızca yazılımcıların alanı değil. İçerik üretiminden modellemeye, araştırmadan otomasyona kadar geniş bir oyun alanı açılıyor.
Yakın gelecekte bu araçların kullanımı evde ışığı açmak kadar kolay hale gelecek. Kod bilmeyen insanlar da uygulama geliştirecek, iş akışları kuracak, otomasyon tasarlayacak. İşte tam bu noktada teknik bilgi kadar düşünme kalitesi önem kazanacak. Doğru soruyu sormak, problemi çerçevelemek, yaratıcı fikir üretmek, strateji geliştirmek ve eleştirel düşünebilmek asıl ayırıcı unsur olacak.
Geleceği kimler kazanacak
Önümüzdeki dönemin gerçek rekabet alanı teknolojiye erişim değil, düşünme kapasitesi olacak. Çünkü benzer araçlara birçok kişi ulaşabilecek; fakat herkes aynı derinlikte muhakeme üretemeyecek. Farkı yaratacak olan şey, yaratıcılık ve doğru bağlam inşa etme becerisi olacak.
Ama burada önemli bir uyarı var. Düşünmeyi tamamen yapay zekâya devredenler, zamanla kendi zihinsel kaslarını zayıflatacak. Oysa düşünme becerisi yalnızca ekran başında gelişmez. Doğada, sanatta, edebiyatta, müzikte, sohbette, yazıda ve hayatın kendisinde gelişir. Bu yüzden geleceğin kazananları, yapay zekâyı kullananlar değil; ona yön verebilenler arasından çıkacak. Bayramların bize yeniden hatırlatması gereken şey de bence budur: Geçmişten ders al, geleceğe hazırlan ama bugünü ıskalama. Zor iş, ama gereken bu.
