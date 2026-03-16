Bayram öncesi tatsız bekleyiş
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de piyasaların ana gündem maddesi İran savaşı. Ortadoğu’da karşılıklı çatışmalar devam ederken özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş hisse senedi piyasalarını baskı altında tutuyor. Brent türü petrolün varil fiyatı savaşın başladığı tarihten bu yana yüzde 40’ın üzerinde yükselerek 100 doların üzerine çıktı. Bu süreçte Brent türü petrolün fiyatı 113.7 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin devam etmesi küresel anlamda enflasyonist beklentileri yeniden alevlendirmiş durumda. Şu aşamada petrol fiyatları ile risk algısı arasından ters korelasyon, hisse senedi piyasalarının da seyrini belirlediği ifade ediliyor. Öyle ki geçen hafta içeride Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Yabancılar faiz artırımı bekliyor
Merkez Bankası, yüzde 37 seviyesinde bulunan politika faizini (1 haftalık repo) sabit tutarken PPK metninde jeopolitik risklere ve enerji fiyatlarına vurgu yaptı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi. Yapılan bu açıklama sonrasında, özellikle yabancı kurumlardan Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantıda faiz artırımı yapabileceğine yönelik raporlar geldi. Goldman Sachs analistleri, İran savaşının devam etmesi veya enerji fiyatlarının yüksek kalması durumunda Türkiye’nin politika faizini gecelik borç verme faiz oranı seviyesi olan yüzde 40 veya daha yüksek seviyeye çıkabileceğini öngördü. Yabancılardan faiz artırımı olabileceğine yönelik açıklamalar gelse de içeride şu aşamada bir faiz artırımı beklentisi bulunmuyor.
Savaşın gölgesinde faiz kararları
Piyasalar yeni haftada da İran savaşı ile ilgili gelişmelere göre yön bulacak. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğini etkileyecek gelişmeler piyasalar açısından hayati öneme sahip. Petrol arzını artıracak her gelişme petrol fiyatlarında aşağı yönlü harekete neden olabileceği belirtilirken bu durumun hisse senetlerinde tepki alımlarını destekleyebileceği söyleniyor. Küresel piyasalar savaşın yanında bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip edecek. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutması bekleniyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları da var. ECB’nin 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu’daki gerginliklerden dolayı beklenilenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor. Ay başında faiz indirim beklentisinin öne çıktığı BoE’nin ise bu hafta politika faizini değiştirmesi beklenmiyor.
Borsada 3.5 gün işlem olacak
Borsa İstanbul’da bu hafta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3.5 gün işlem yapılacak. Kısa haftada tatil riskini almak istemeyip faiz getirisinden yararlanmak isteyenlerle savaşta tansiyonun düşebileceğini düşünenlerin güç savaşı öne çıkabilir. Ancak jeopolitik riskleri azaltan bir gelişme olmaması halinde bu hafta yukarı yönlü sert bir hareket beklenmiyor. BIST 100 Endeksi’nde 12 bin 800 puan seviyesi ilk destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde yeniden 12 bin 400-12 bin 500 puan seviyelerinin test edilebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13 bin 150 ve 13 bin 400 puan seviyeleri kritik direnç bölgeleri.
