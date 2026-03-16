Bayram öncesi tatsız bekleyiş

Tüm dünya­da olduğu gi­bi Türkiye’de de piyasaların ana gündem maddesi İran savaşı. Orta­doğu’da karşılıklı çatışmalar devam ederken özellikle petrol fiyatların­da yaşanan yük­seliş hisse senedi piyasaları­nı baskı altında tutuyor. Brent türü petrolün varil fiyatı sava­şın başladığı tarihten bu yana yüzde 40’ın üzerinde yükse­lerek 100 doların üzerine çık­tı. Bu süreçte Brent türü pet­rolün fiyatı 113.7 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin devam etmesi küresel anlamda enflasyonist beklentileri yeniden alevlen­dirmiş durumda. Şu aşama­da petrol fiyatları ile risk algı­sı arasından ters korelasyon, hisse senedi piyasalarının da seyrini belirlediği ifade edi­liyor. Öyle ki geçen hafta içe­ride Merkez Bankası’nın ger­çekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Yabancılar faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankası, yüzde 37 seviyesinde bulunan politika faizini (1 haftalık repo) sabit tutarken PPK metninde jeo­politik risklere ve enerji fiyat­larına vurgu yaptı. Enflasyon görünümünde belirgin ve ka­lıcı bozulma olması halinde para politikası duruşunun sı­kılaştırılacağı ifade edildi. Ya­pılan bu açıklama sonrasında, özellikle yabancı kurumlardan Merkez Bankası’nın bir sonra­ki toplantıda faiz artırımı ya­pabileceğine yönelik raporlar geldi. Goldman Sachs analist­leri, İran savaşının devam et­mesi veya enerji fiyatlarının yüksek kalması durumunda Türkiye’nin politika faizini ge­celik borç verme faiz oranı se­viyesi olan yüzde 40 veya daha yüksek seviyeye çıkabileceği­ni öngördü. Yabancılardan faiz artırımı olabileceğine yönelik açıklamalar gelse de içeride şu aşamada bir faiz artırımı bek­lentisi bulunmuyor.

Savaşın gölgesinde faiz kararları

Piyasalar yeni haftada da İran savaşı ile ilgili gelişme­lere göre yön bulacak. Özellik­le Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğini etkileyecek gelişme­ler piyasalar açısından haya­ti öneme sahip. Petrol arzını artıracak her gelişme petrol fiyatlarında aşağı yönlü ha­rekete neden olabileceği be­lirtilirken bu durumun hisse senetlerinde tepki alımlarını destekleyebileceği söyleniyor. Küresel piyasalar savaşın ya­nında bu hafta merkez banka­larının faiz kararlarını yakın­dan takip edecek. ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki para politikası toplan­tısında politika faizini değiş­tirmeyerek yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutması bek­leniyor. Bu hafta Avrupa Mer­kez Bankası (ECB) ve İngilte­re Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları da var. ECB’nin 3 temel politika faizini değiş­tirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Do­ğu’daki gerginliklerden dola­yı beklenilenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor. Ay başında faiz indirim bek­lentisinin öne çıktığı BoE’nin ise bu hafta politika faizini de­ğiştirmesi beklenmiyor.

Borsada 3.5 gün işlem olacak

Borsa İstanbul’da bu hafta Ramazan Bayramı tatili nede­niyle 3.5 gün işlem yapılacak. Kısa haftada tatil riskini almak istemeyip faiz getirisinden ya­rarlanmak isteyenlerle savaşta tansiyonun düşebileceğini dü­şünenlerin güç savaşı öne çıka­bilir. Ancak jeopolitik riskleri azaltan bir gelişme olmaması halinde bu hafta yukarı yön­lü sert bir hareket beklenmi­yor. BIST 100 Endeksi’nde 12 bin 800 puan seviyesi ilk des­tek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde yeniden 12 bin 400-12 bin 500 puan seviyelerinin test edilebileceği belirtiliyor. Yuka­rı yönlü hareketlerde ise 13 bin 150 ve 13 bin 400 puan seviye­leri kritik direnç bölgeleri.