Bayram tatili dönüşlerinde borsa karışık seyir izliyor

Bayram tatili öncesinde piyasaların gözü İran savaşında. Son iki yıl enflasyonun altında perfor­mans gösteren Borsa İstan­bul, yeni yıla hızlı bir başlangıç yapmıştı.

Ancak ABD ve İsra­il’in İran’a saldırmasıyla Orta­doğu’nun yangın yerine dön­mesi piyasalarda risk algısını düşürdü. Yıla 11 bin 268 puan­dan başlayan BIST 100 Endek­si, 18 Şubat’ta 14 bin 532 pu­an ile Türk Lirası bazlı tarihi zirvesini gördü. İran savaşının yarattığı endişenin de etkisiy­le gelen satışlar endeksin 12 Mart’ta 12 bin 433 puana ka­dar geri çekilmesine neden ol­du. Böylece endeks tarihi zir­vesinden %15’e yakın değer kaybetti. Dip seviyelerden ge­len tepki alımlarının ardından yeniden 13 bin puanın üzerine çıkan borsa, son günlerde bu seviyeye tutunmaya ça­lışıyor.

Borsa İstanbul bu­gün arife günü nedeniy­le yarım gün açık olacak ve yarın işlem yapılma­yacak. Borsanın kapa­lı olacağı günlerde Or­tadoğu’daki tansiyonun düşüp düşmeyeceği ve petrol fiyatlarının sey­ri tatil dönüşünde piya­saların yönünü belirleyecek. Borsanın kapalı olduğu gün­lerde petrol fiyatlarını aşağıya çekecek bir gelişme olması ha­linde borsanın gelecek haftaya alımlarla başlayabileceği söy­leniyor. Aksi durumda yani Or­tadoğu’da tansiyonun düşme­mesi halinde piyasalarda bas­kının süreceği tahmin ediliyor. Özellikle petrol fiyatlarının se­viyesi, enflasyona yönelik bek­lentileri şekillendirdiği ifade edilirken brent türü petrolün varil fiyatının 100 dolar sevi­yelerinde uzun süre kalma­sı halinde beklentilerin bozu­labileceğine dikkat çekiliyor. Bazı yabancı kurumlar nisan ayında Merkez Bankası’nın fa­iz artırmak zorunda kalabile­ceğine yönelik görüşler beyan etse de henüz içeride böyle bir beklenti yok.

Borsa İstanbul’un son yıllar­da bayram tatili dönüşlerinde nasıl bir hafta geçirdiğine ba­kıldığında, endeksin genellikle yükseldiği görülüyor.

Bayram tatilleri sonrası performans

Ancak geçen sene hem Ra­mazan hem de Kurban Bayramı tatili sonrasındaki hafta Borsa İstanbul düştü. Son 14 bayram tatili dönüşünün 6’sında en­deks ilk hafta değer kaybetti, di­ğer 8 tatil dönüşünde ise değer kazandı. En sert yükseliş %7.43 ile 20234teki Kurban Bayramı dönüşünde yaşanırken en sert düşüş yine aynı yıl Ramazan Bayramı dönüşünde %7.86 ile gerçekleşti. Tatil öncesinde en­deksin 13 bin ve 12 bin 800 puan seviyelerinde tutunup tutun­mayacağı kritik. Özellikle 12 bin 800 puandaki desteğin altına inilmesi halinde 12 bin 400-12 bin 500 puan seviyelerinin ye­niden test edilebileceği söyleni­yor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç bölgesi 13 bin 450 puan seviyelerinde. Endeksin 13 bin 450 puanın üzerine çıkıp orada tutunması halinde yükse­liş eğilimi güç kazanabilir.