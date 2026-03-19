Bayram tatili dönüşlerinde borsa karışık seyir izliyor
Bayram tatili öncesinde piyasaların gözü İran savaşında. Son iki yıl enflasyonun altında performans gösteren Borsa İstanbul, yeni yıla hızlı bir başlangıç yapmıştı.
Ancak ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’nun yangın yerine dönmesi piyasalarda risk algısını düşürdü. Yıla 11 bin 268 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, 18 Şubat’ta 14 bin 532 puan ile Türk Lirası bazlı tarihi zirvesini gördü. İran savaşının yarattığı endişenin de etkisiyle gelen satışlar endeksin 12 Mart’ta 12 bin 433 puana kadar geri çekilmesine neden oldu. Böylece endeks tarihi zirvesinden %15’e yakın değer kaybetti. Dip seviyelerden gelen tepki alımlarının ardından yeniden 13 bin puanın üzerine çıkan borsa, son günlerde bu seviyeye tutunmaya çalışıyor.
Borsa İstanbul bugün arife günü nedeniyle yarım gün açık olacak ve yarın işlem yapılmayacak. Borsanın kapalı olacağı günlerde Ortadoğu’daki tansiyonun düşüp düşmeyeceği ve petrol fiyatlarının seyri tatil dönüşünde piyasaların yönünü belirleyecek. Borsanın kapalı olduğu günlerde petrol fiyatlarını aşağıya çekecek bir gelişme olması halinde borsanın gelecek haftaya alımlarla başlayabileceği söyleniyor. Aksi durumda yani Ortadoğu’da tansiyonun düşmemesi halinde piyasalarda baskının süreceği tahmin ediliyor. Özellikle petrol fiyatlarının seviyesi, enflasyona yönelik beklentileri şekillendirdiği ifade edilirken brent türü petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyelerinde uzun süre kalması halinde beklentilerin bozulabileceğine dikkat çekiliyor. Bazı yabancı kurumlar nisan ayında Merkez Bankası’nın faiz artırmak zorunda kalabileceğine yönelik görüşler beyan etse de henüz içeride böyle bir beklenti yok.
Borsa İstanbul’un son yıllarda bayram tatili dönüşlerinde nasıl bir hafta geçirdiğine bakıldığında, endeksin genellikle yükseldiği görülüyor.
Bayram tatilleri sonrası performans
Ancak geçen sene hem Ramazan hem de Kurban Bayramı tatili sonrasındaki hafta Borsa İstanbul düştü. Son 14 bayram tatili dönüşünün 6’sında endeks ilk hafta değer kaybetti, diğer 8 tatil dönüşünde ise değer kazandı. En sert yükseliş %7.43 ile 20234teki Kurban Bayramı dönüşünde yaşanırken en sert düşüş yine aynı yıl Ramazan Bayramı dönüşünde %7.86 ile gerçekleşti. Tatil öncesinde endeksin 13 bin ve 12 bin 800 puan seviyelerinde tutunup tutunmayacağı kritik. Özellikle 12 bin 800 puandaki desteğin altına inilmesi halinde 12 bin 400-12 bin 500 puan seviyelerinin yeniden test edilebileceği söyleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç bölgesi 13 bin 450 puan seviyelerinde. Endeksin 13 bin 450 puanın üzerine çıkıp orada tutunması halinde yükseliş eğilimi güç kazanabilir.
|Borsa
|13.115,13
|-0,78 %
|Dolar
|44,3234
|0,25 %
|Euro
|50,7718
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1454
|0,03 %
|Altın (GR)
|6.860,35
|0,16 %
|Altın (ONS)
|4.815,31
|-0,06 %
|Brent
|106,56
|-1,16 %