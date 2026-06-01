Bayram tatili dönüşü piyasada gündem yoğun

Dünyada petrol fiyatları geçen hafta yüzde 10’a yakın gerilerken borsalar rekor kırdı. Yeni haftada gözler barış görüşmelerinin yanında 3 Haziran’da açıklanacak mayıs enflasyonu ve 11 Haziran’daki PPK’da olacak.

Kurban Bayramı tatili dö­nüşünde piyasaları yoğun bir gündem bekliyor. Tür­kiye’de piyasaların tatile girmesi­nin ardından küresel piyasaların ana gündem maddesi İran Sava­şı olmaya devam etti. ABD cephe­sinden barış anlaşmasına çok yak­laşıldığı yönünde peş peşe açıkla­malar geldi. Daha önce de olduğu gibi İran cephesi anlaşmanın sağ­landığına yönelik açıklamaları yalanladı.

Ancak piyasalar açık­lamalara olumlu yönden bakma­yı tercih etti. 22 Mayıs’ta 97 dolar seviyelerinden işlem gören ABD türü ham petrolün varil fiyatı Cu­ma günü 87.75 dolardan kapan­dı. Brent türü petrolün varil fiyatı da geçen hafta yüzde 9.8 geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan geri­lemeye paralel küresel hisse se­netleri piyasalarında yukarı yön­lü hareketler sürdü. Wall Street’te endeksler tarihi zirvelerine çıkar­ken Avrupa borsalarında da alım ağırlıklı bir hafta yaşandı.

Faiz beklentileri şekillenecek

ABD-İran arasında devam eden barış görüşmeleri önümüzdeki günlerde piyasaların ana günde­mini oluşturmaya devam edecek. İçeride mahkemenin CHP ile il­gili verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonrası siyaset gündemin üst sı­ralarına taşımış durumda. Mer­kez Bankası’nın 11 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kuru­lu (PPK) toplantısın­da alacağı faiz kararına yönelik beklentiler, pi­yasalarda fiyatlamaları etkileyebilecek öneme sahip.

Ekonomistlerin bir bölümü faiz artırımı­na gidilebileceğine yö­nelik görüş belirtirken bazıları faizlerin sabit tutulmaya devam edi­leceğini savunuyor. Kritik toplan­tı öncesinde bu hafta açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları ve petrol fiyatlarının seyri faiz ka­rarına yönelik beklentileri şekil­lendirebilir. Geçen hafta petrol fi­yatlarında yaşanan sert düşüşün devamı durumunda, faiz artırım beklentilerinin törpülenebileceği düşünülüyor.

Mayıs ayı enflasyonu izlenecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Haziran’da açıklayaca­ğı mayıs ayı enflasyon rakamları­na yönelik beklentiler aylık yüzde 1.60 civarında bulunuyor. Merkez Bankası’nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde önceki dönemde yüzde 1.82 olarak açık­lanan mayıs ayı TÜFE artış bek­lentisi bu dönemde yüzde 1.89’a çıkmıştı. Ancak son yapılan anket­lerde beklentiler bir miktar aşağı gelmiş durumda.

Açığa satış yasağı uzadı

Bu arada Sermaye Piyasası Ku­rulu (SPK), Borsa İstanbul’da açı­ğa satış yasağını 12 Haziran’a ka­dar uzattı. Bayram tatili öncesinde 13 bin 662 puandan kapanan BIST 100 Endeksi’nin petrol fiyatların­daki düşüşün ve küresel borsalar­daki yükselişin etkisiyle haftaya olumlu bir başlangıç yapabilece­ğin söyleniyor.

Endekste yükse­lişin devamı için 14 bin 100 puan seviyesindeki direncin aşılması gerektiği ifade ediliyor. 13 bin 500 puan seviyesindeki desteğin altı­na inilmesi halinde morallerin bir miktar bozulabileceğinin altı çi­ziliyor. Borsa İstanbul’un bundan önceki bayram tatili dönüşlerinde nasıl bir performans gösterdiği­ne bakıldığında, karışık bir seyrin yaşandığı dikkat çekiyor. Endeks son 3 bayram tatili dönüşü sonra­sındaki haftayı düşüşle tamam­ladı.

Son 15 bayram tatili dönüşü­nün 7’sinde endeks ilk hafta değer kaybetti, diğer 8 tatil dönüşünde ise değer kazandı. En sert yükseliş yüzde 7.43 ile 2023 yılındaki Kur­ban Bayramı dönüşünde yaşanır­ken en sert düşüş yine aynı yıl Ra­mazan Bayramı dönüşünde yüzde 7.86 ile gerçekleşti. Bayram tati­li dönüşlerine ilişkin bir istatistik elde edilse bile her dönemin şart­larının birbirinden farklı olduğu ve gündeme göre fiyatların şekil­lendiği unutulmamalı. Bu arada JP Morgan’ın piyasalar kapalıy­ken Türk Lirası’nda uzun vadeli pozisyonunu kapatma kararının olumsuz bir algıya neden olmama­sı gerektiği, kurumun karını reali­ze etmek istediğinden kaynaklan­dığı söyleniyor.