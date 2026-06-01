Bayram tatili dönüşü piyasada gündem yoğun
Dünyada petrol fiyatları geçen hafta yüzde 10’a yakın gerilerken borsalar rekor kırdı. Yeni haftada gözler barış görüşmelerinin yanında 3 Haziran’da açıklanacak mayıs enflasyonu ve 11 Haziran’daki PPK’da olacak.
Kurban Bayramı tatili dönüşünde piyasaları yoğun bir gündem bekliyor. Türkiye’de piyasaların tatile girmesinin ardından küresel piyasaların ana gündem maddesi İran Savaşı olmaya devam etti. ABD cephesinden barış anlaşmasına çok yaklaşıldığı yönünde peş peşe açıklamalar geldi. Daha önce de olduğu gibi İran cephesi anlaşmanın sağlandığına yönelik açıklamaları yalanladı.
Ancak piyasalar açıklamalara olumlu yönden bakmayı tercih etti. 22 Mayıs’ta 97 dolar seviyelerinden işlem gören ABD türü ham petrolün varil fiyatı Cuma günü 87.75 dolardan kapandı. Brent türü petrolün varil fiyatı da geçen hafta yüzde 9.8 geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye paralel küresel hisse senetleri piyasalarında yukarı yönlü hareketler sürdü. Wall Street’te endeksler tarihi zirvelerine çıkarken Avrupa borsalarında da alım ağırlıklı bir hafta yaşandı.
Faiz beklentileri şekillenecek
ABD-İran arasında devam eden barış görüşmeleri önümüzdeki günlerde piyasaların ana gündemini oluşturmaya devam edecek. İçeride mahkemenin CHP ile ilgili verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonrası siyaset gündemin üst sıralarına taşımış durumda. Merkez Bankası’nın 11 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararına yönelik beklentiler, piyasalarda fiyatlamaları etkileyebilecek öneme sahip.
Ekonomistlerin bir bölümü faiz artırımına gidilebileceğine yönelik görüş belirtirken bazıları faizlerin sabit tutulmaya devam edileceğini savunuyor. Kritik toplantı öncesinde bu hafta açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları ve petrol fiyatlarının seyri faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirebilir. Geçen hafta petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün devamı durumunda, faiz artırım beklentilerinin törpülenebileceği düşünülüyor.
Mayıs ayı enflasyonu izlenecek
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Haziran’da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarına yönelik beklentiler aylık yüzde 1.60 civarında bulunuyor. Merkez Bankası’nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde önceki dönemde yüzde 1.82 olarak açıklanan mayıs ayı TÜFE artış beklentisi bu dönemde yüzde 1.89’a çıkmıştı. Ancak son yapılan anketlerde beklentiler bir miktar aşağı gelmiş durumda.
Açığa satış yasağı uzadı
Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da açığa satış yasağını 12 Haziran’a kadar uzattı. Bayram tatili öncesinde 13 bin 662 puandan kapanan BIST 100 Endeksi’nin petrol fiyatlarındaki düşüşün ve küresel borsalardaki yükselişin etkisiyle haftaya olumlu bir başlangıç yapabileceğin söyleniyor.
Endekste yükselişin devamı için 14 bin 100 puan seviyesindeki direncin aşılması gerektiği ifade ediliyor. 13 bin 500 puan seviyesindeki desteğin altına inilmesi halinde morallerin bir miktar bozulabileceğinin altı çiziliyor. Borsa İstanbul’un bundan önceki bayram tatili dönüşlerinde nasıl bir performans gösterdiğine bakıldığında, karışık bir seyrin yaşandığı dikkat çekiyor. Endeks son 3 bayram tatili dönüşü sonrasındaki haftayı düşüşle tamamladı.
Son 15 bayram tatili dönüşünün 7’sinde endeks ilk hafta değer kaybetti, diğer 8 tatil dönüşünde ise değer kazandı. En sert yükseliş yüzde 7.43 ile 2023 yılındaki Kurban Bayramı dönüşünde yaşanırken en sert düşüş yine aynı yıl Ramazan Bayramı dönüşünde yüzde 7.86 ile gerçekleşti. Bayram tatili dönüşlerine ilişkin bir istatistik elde edilse bile her dönemin şartlarının birbirinden farklı olduğu ve gündeme göre fiyatların şekillendiği unutulmamalı. Bu arada JP Morgan’ın piyasalar kapalıyken Türk Lirası’nda uzun vadeli pozisyonunu kapatma kararının olumsuz bir algıya neden olmaması gerektiği, kurumun karını realize etmek istediğinden kaynaklandığı söyleniyor.
|Borsa
|13.662,75
|-1,64 %
|Dolar
|45,9051
|0,12 %
|Euro
|53,5381
|0,15 %
|Euro/Dolar
|1,1653
|-0,06 %
|Altın (GR)
|6.707,43
|-0,65 %
|Altın (ONS)
|4.522,94
|-0,38 %
|Brent
|91,4120
|-1,20 %