Bayram tatilinde, tüketmeyi değil, üretmeyi seçenlerimizin avantajları…
Kurban Bayramı, haftaya çarşamba günü başlayacak…
Tatili ise “çok daha erken”…
***
“Bayram tatili” diye nitelendirilen dönemde:
Sanayi/tarım/turizm/hizmet sektörlerinde üretimin durmaması adına zorunlu olarak çalışacak işçilerimiz de var;
“Yüksek borçluluk”, “tasarruf eksiği”, “aile bütçesindeki açık” gibi nedenlerle, tercihen çalışacak işçilerimiz de…
***
Yani…
9 günlük bayram tatilinde, harcama kalemini artıranlarımız, tüketenlerimiz, borçlananlarımız, döviz açığına katkıda bulunanlarımız da olacak;
Harcama kalemini azaltanlarımız, üretenlerimiz, tasarruf edenlerimiz, döviz girişine katkıda bulunanlarımız da…
***
Ekonomideki sıkıntılara bakınca, “çalışanlar” avantajlı kılınmalı…
Sadece tatillerde değil, normal dönemlerde de bu “ayrıcalık” sağlanmalı…
***
Örneğin:
Bayram tatilinde çalışmayı seçen ve/ veya çalışmak zorunda olan/kalan “özel sektör” işçileri…
Kamu çalışanları gibi 1.5 günlük idari izinden de faydalanamıyor…
***
Ama…
İş Kanunu’na göre:
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerimize, çalıştıkları her gün için bir günlük ilave ücret ödenmesi gerekiyor…
Aynı kanuna göre:
İşçilerimiz bayramda tam gün değil, yarım saat çalışsa dahi, bir günlük ilave ücrete hak kazanıyor…
Ve:
Arife günü ve bayram için 3.5 gün ilave ücret alması gerekiyor…
Bayramın son günü Cumartesi olması nedeniyle, cumartesi çalışanlara ise 1.5 günlük ek “net ödeme” yapılması da zorunlu kılınıyor…
VELHASIL
Ekonomideki sıkıntılarımıza ve bu sıkıntılarımızın nedenlerine bakınca:
Üreterek “arz sağlayanlarımız”;
Bu sayede açıklardan yatırımsızlığa kadar makro/mikro verilerin düzelmesine “katkıda bulunanlarımız”;
Bu sayede yüksek enflasyondan yüksek borçlanmaya, yüksek işsizlikten yüksek faizlere, düşük alım gücünden yüksek açıklara kadar birçok sorunun çözümünde “öncelikli rol alanlarımız/oynayanlarımız”…
Yani verimlilik/çaba temelli üretenlerimiz/işçilerimiz, her alanda avantajlı kılınmalı…
Sadece tatillerde değil, normal dönemlerde de, bu kesime “ayrıcalık” sağlanmalı…
***
Tersi uygulamalar “mutlaka” tespit edilmeli ve uygulayanlara (kendi verimliliklerini de artırmaları adına) “mutlaka” yaptırım uygulanmalı…
|Borsa
|14.029,54
|-2,35 %
|Dolar
|45,5823
|0,00 %
|Euro
|52,8840
|-0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1605
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.624,31
|-1,13 %
|Altın (ONS)
|4.481,96
|-1,85 %
|Brent
|107,61
|1,36 %