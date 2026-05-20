Bayram tatilinde, tüketmeyi değil, üretmeyi seçenlerimizin avantajları…

Kurban Bayramı, haftaya çarşamba gü­nü başlayacak…

Tatili ise “çok daha erken”…

***

“Bayram tatili” diye nitelendirilen dönemde:

Sanayi/tarım/turizm/hizmet sektörle­rinde üretimin durmaması adına zorun­lu olarak çalışacak işçilerimiz de var;

“Yüksek borçluluk”, “tasarruf eksiği”, “aile bütçesindeki açık” gibi nedenlerle, tercihen çalışacak işçilerimiz de…

***

Yani…

9 günlük bayram tatilinde, harcama kale­mini artıranlarımız, tüketenlerimiz, borç­lananlarımız, döviz açığına katkıda bulu­nanlarımız da olacak;

Harcama kalemini azaltanlarımız, üre­tenlerimiz, tasarruf edenlerimiz, döviz gi­rişine katkıda bulunanlarımız da…

***

Ekonomideki sıkıntılara bakınca, “çalı­şanlar” avantajlı kılınmalı…

Sadece tatillerde değil, normal dönem­lerde de bu “ayrıcalık” sağlanmalı…

***

Örneğin:

Bayram tatilinde çalışmayı seçen ve/ veya çalışmak zorunda olan/kalan “özel sektör” işçileri…

Kamu çalışanları gibi 1.5 günlük idari izinden de faydalanamıyor…

***

Ama…

İş Kanunu’na göre:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerin­de çalışan işçilerimize, çalıştıkları her gün için bir günlük ilave ücret ödenmesi gere­kiyor…

Aynı kanuna göre:

İşçilerimiz bayramda tam gün değil, ya­rım saat çalışsa dahi, bir günlük ilave ücre­te hak kazanıyor…

Ve:

Arife günü ve bayram için 3.5 gün ilave ücret alması gerekiyor…

Bayramın son günü Cumartesi olma­sı nedeniyle, cumartesi çalışanlara ise 1.5 günlük ek “net ödeme” yapılması da zorun­lu kılınıyor…

VELHASIL

Ekonomideki sıkıntılarımıza ve bu sı­kıntılarımızın nedenlerine bakınca:

Üreterek “arz sağlayanlarımız”;

Bu sayede açıklardan yatırımsızlığa ka­dar makro/mikro verilerin düzelmesine “katkıda bulunanlarımız”;

Bu sayede yüksek enflasyondan yüksek borçlanmaya, yüksek işsizlikten yüksek fa­izlere, düşük alım gücünden yüksek açık­lara kadar birçok sorunun çözümünde “ön­celikli rol alanlarımız/oynayanlarımız”…

Yani verimlilik/çaba temelli üretenleri­miz/işçilerimiz, her alanda avantajlı kılın­malı…

Sadece tatillerde değil, normal dönemler­de de, bu kesime “ayrıcalık” sağlanmalı…

***

Tersi uygulamalar “mutlaka” tespit edil­meli ve uygulayanlara (kendi verimli­liklerini de artırmaları adına) “mutla­ka” yaptırım uygulanmalı…