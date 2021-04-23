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Bayram…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Çocukların görerek/yaşayarak/ yaparak/sahiplenerek/ severek anlamasını/ öğrenmesini sağlamak…

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1930’lardan sonra… Özel bayramlar/haftalar “bu hedef için” de “araç” oldu…

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Örneğin… Çocuklar başta olmak üzere tüm topluma üzüm kurutma/şıra/sirke/şıra/ şarap/pekmez/pestil yapımının arazide/okulda/ radyoda anlatıldığı… 1 hafta süren Üzüm Bayramı…

Herkesin beyninde yer ediyordu, emeğin/sabrın/ çabanın kazandırdıkları…

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Kömür Bayramı… Köylü Bayramı… Denizcilik Bayramı… Tasarruf Haftası… Kumbara Günü… Yerli Malı Haftası… Çocuk Bayramı… Gençlik Bayramı…

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9 gün tatil beklentisinden ziyade… Paylaşmak, imece, “tanıdığını/ tanımadığını hatta küs olduğunu mutlu etmekti” Ramazan/ Kurban Bayramı…

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Bugün mü? 1961 ABD patentli Black Friday (indirim haftası); Alışveriş (anneler, babalar, sevgililer…) günleri...

VELHASIL…

2-8 yaş aralığı… Dilimiz, kabiliyet/yetenek/ becerilerimiz, sosyalleşmemiz o yaş aralığında öğrendiklerimize bağımlı…

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Cumhuriyetin 98’inci doğum günü ve o emanete sahip çıkacak çocuklarımıza “öğretici armağan” olan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun…

Öğrenerek, çalışarak, üreterek, güvenerek, övünerek ve “bu özelliklerin getireceği refah seviyesiyle” yaşayacağımız nice bayramlara…

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