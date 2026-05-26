Bayramda çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de milyonlarca kişi Kurban Bayramı tatilini ailesiyle geçirirken, sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, şoförler, otel çalışanları, üretim işçileri, market çalışanları ve birçok sektörün emekçileri ise görevlerinin başında bulunuyor.

Bayramda çalışan işçilerin en çok merak ettiği konuların başında ücret hesaplaması geliyor. Özellikle kamuoyunda sık kullanılan “çift mesai”, “iki kat maaş”, “bayramda yüzde yüz zamlı ücret” gibi ifadeler ise çoğu zaman İş Kanunu’ndaki teknik düzenlemelerle karıştırılıyor.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücretleri özel şekilde hesaplanıyor.

İş Kanunu’nun 47’nci maddesine göre işçi, resmi tatilde çalışmasa bile o günün ücretini tam alıyor. Eğer çalışırsa buna ek olarak ayrıca çalıştığı genel tatil süresi kadar ilave ücrete hak kazanıyor.

Bu nedenle uygulamada bayram çalışmaları halk arasında “çift yevmiye”, “iki kat ücret” ya da “çift maaş” şeklinde ifade ediliyor.

Kurban bayram tatili 4,5 gün

2026 yılında Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00’te başladı.

Arife günü öğleden sonrası resmi tatil kapsamına girerken, bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü tam gün genel tatil olarak uygulanıyor.

Böylece toplam tatil süresi 4,5 gün olarak hesaplanıyor.

Arife günü açısından önemli olan nokta ise saat 13.00’ten sonraki çalışma süresi…

İşçi saat 13.00’ten sonra ister 15 dakika ister birkaç saat çalışsın, yarım günlük genel tatil çalışması oluşuyor ve buna bağlı olarak yarım günlük ilave ücrete hak kazanıyor.

Bayramın dört tam gününde yapılan çalışmalarda ise her gün için ayrıca bir günlük ilave ücret ödeniyor.

Bayram çalışması ile fazla mesai aynı şey değil

Bayram çalışmalarıyla ilgili en önemli yanlışlardan biri, fazla mesai ile bayram çalışmasının aynı kavram sanılmasıdır.

Oysa bunlar birbirinden farklı hukuki düzenlemelerdir.

Fazla mesai ödemesi için normal çalışma ücretinin hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 100 artırımlı ödenmesi gerekir.

Ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışma yapılması halinde ise işçi, çalışmasa da hak ettiği ücretin yanında ayrıca ilave ücret aldığı için çalışılan süreler bakımından iki kat ücret etkisi ortaya çıkıyor.

Dolayısıyla bayram çalışması ile fazla çalışma farklı şekilde hesaplanıyor.

Şayet işçi bayram haftasında haftalık 45 saatin üzerinde çalışırsa;

* Hem genel tatil ücretine,

* Hem fazla çalışma ücretine ayrıca hak kazanabiliyor.

Asgari ücretli çalışan için bayram hesabı

2026 yılı net asgari ücreti 28.075 TL düzeyinde bulunuyor.

Buna göre günlük net ücret yaklaşık 935,83 TL, yarım günlük ücret ise yaklaşık 467,92 TL oluyor.

Arife günü saat 13.00’ten sonra çalışma yapılması halinde işçi yarım günlük ilave genel tatil ücretine hak kazanıyor.

Bayramın dört gününde çalışılması halinde ise her bir gün için ayrıca bir günlük ilave ücret ödeniyor.

Buna göre;

* Arife günü saat 13.00’ten sonra çalışan işçi: 467,92 TL,

* Bayramın dört gününde çalışan işçi: 935,83 TL x 4 = 3.743,32 TL, olmak üzere toplam ilave genel tatil ücreti: 467,92 TL + 3.743,32 TL = 4.211,24 TL olarak hesaplanıyor.

Dolayısıyla net asgari ücretle çalışan bir işçinin;

* Arife günü saat 13.00’ten sonra çalışması,

* Bayramın dört gününde de normal çalışma süresi kadar çalışması,

* Ayrıca fazla mesai yapmaması halinde eline geçecek toplam net ücret yaklaşık:

28.075 TL + 4.211 TL = 32.286 TL oluyor.

Şayet bu çalışmalar sırasında haftalık çalışma süresi 45 saati aşarsa, fazla çalışma ücretleri de ayrıca hesaplanarak bu tutarın üzerine ekleniyor.

Sonuç

Bayram dönemlerinde milyonlarca çalışan görev yapmaya devam ediyor. Özellikle sağlık, güvenlik, ulaşım, enerji, üretim ve hizmet sektörlerinde çalışan emekçiler açısından bayram çalışmaları önemli bir gelir artışı oluşturuyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken temel nokta şu:

Bayram çalışması ile fazla mesai aynı şey değil.

Bayramda çalışan işçi önce genel tatil nedeniyle ilave ücrete hak kazanıyor. Haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde ise ayrıca fazla çalışma ücreti de doğuyor.

Bayram boyunca fedakârca görev yapan tüm çalışanların haklarının eksiksiz ödenmesi büyük önem taşıyor.

Tüm okuyucularımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve dayanışma getirmesini diliyorum.