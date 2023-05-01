“Bayramı tarlada kutlayacağım”
“Pazar, pazartesi çağala toplamaya başlıyoruz. Bayramı tarlada kutlayacağız” dedi çiftçi arkadaşım…
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Mal, hizmet üretimi/ gelişimi için emek verenimiz, çabalayanımız çok…
Sayelerinde karnımız tok…
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Ama…
Son yılların politikalarıyla yeşeren/türeyen…
Engeli olmamasına rağmen, işgücü dışında kalmayı tercih eden…
“Fabrikada, tarlada 8 saat çalışacağıma, siyasi partide 2 saat oturup, çay içerek geleceğimi kurtarabilirim” düşüncesi kazandırılan…
“Herkes alıyorsa, ben de yardım almalıyım” diyen…
Yardım aldığını gizlemeyen, hatta övünerek anlatan…
Binlerce, yüzbinlerce değil, milyonlarca vatandaş türedi…
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Hakkını da arıyor!
Yardım azalınca itiraz/ tehdit ediyor…
Yeni yardımlar türetiyor… Kamuoyu oluşturmak için platformlar kuruyor; sosyal medyayı kullanıyor…
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Üstüne:
Ekonomideki sıkıntının nedenlerini de biliyor!
Suçluları ve çözüm önerilerini sıralıyor…
Çünkü:
Eğitimi var!
Dini bilgisi var!
Siyasi çevresi var!
Tüm bunların sentezinden oluşan “kültürü” ve “yüksek sesi” var…
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Verilen eğitim, edindirilen kültür sayesinde kazandığı tüketici alışkanlıkları;
ailesini/çevresini/ülkesini borçlandırdığına değil, ekonomiyi canlandırdığına yönelik inancı var…
VELHASIL
Bugünlerde, daha fazla oy alabilmek için sokakları, caddeleri, köyleri arşınlıyor yüzbinlerce “işsiz kişi”…
Her adayın arkasında onlarca görevli!
Ellerinde hafta içi yapılacak mitinglerin davetiyeleri ... Söylemlerinde, “Kamuda iş ayarlarız”, “Şu işini çözeriz” vaadleri…
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Zamanın/verimliliğin değerini bilen, sadece o sayede refahın artabileceğini gören gerçek emekçiler, işçiler, sanayiciler, ihracatçılar, bilgi/tecrübeleriyle ekonomiyi ayakta tutmaya çalışanlar mi?
Bugün bayram, kutlu olsun!