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“Bayramı tarlada kutlayacağım”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

“Pazar, pazartesi çağala toplamaya başlıyoruz. Bayramı tar­lada kutlayacağız” dedi çiftçi arkadaşım…

***

Mal, hizmet üretimi/ gelişimi için emek ve­renimiz, çabalayanımız çok…

Sayelerinde karnımız tok…

***

Ama…

Son yılların politikalarıyla yeşeren/türeyen…

Engeli olmamasına rağmen, işgücü dışında kalmayı tercih eden…

“Fabrikada, tarlada 8 saat ça­lışacağıma, siyasi partide 2 sa­at oturup, çay içerek geleceğimi kurtarabilirim” düşüncesi ka­zandırılan…

“Herkes alıyorsa, ben de yar­dım almalıyım” diyen…

Yardım aldığını gizle­meyen, hatta övünerek anlatan…

Binlerce, yüzbinlerce değil, milyonlarca vatan­daş türedi…

***

Hakkını da arıyor!

Yardım azalınca itiraz/ tehdit ediyor…

Yeni yardımlar türetiyor… Kamuoyu oluşturmak için plat­formlar kuruyor; sosyal medya­yı kullanıyor…

***

Üstüne:

Ekonomideki sıkıntının ne­denlerini de biliyor!

Suçluları ve çözüm önerileri­ni sıralıyor…

Çünkü:

Eğitimi var!

Dini bilgisi var!

Siyasi çevresi var!

Tüm bunların sentezinden oluşan “kültürü” ve “yüksek se­si” var…

***

Verilen eğitim, edindirilen kültür sayesinde kazandığı tü­ketici alışkanlıkları;

ailesini/çevresini/ülkesini borçlandırdığına değil, ekono­miyi canlandırdığına yönelik inancı var…

VELHASIL

Bugünlerde, daha fazla oy alabilmek için sokakları, caddeleri, köyleri arşınlıyor yüzbinlerce “işsiz kişi”…

Her adayın arkasında onlarca görevli!

Ellerinde hafta içi yapılacak mitinglerin davetiyeleri ... Söylemlerinde, “Kamuda iş ayarlarız”, “Şu işini çözeriz” vaadleri…

***

Zamanın/verimliliğin değerini bilen, sadece o sayede refahın artabileceğini gören gerçek emekçiler, işçiler, sanayiciler, ihracatçılar, bilgi/tecrübeleriyle ekonomiyi ayakta tutmaya çalışanlar mi?

Bugün bayram, kutlu olsun!

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