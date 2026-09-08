Baz baza: Zirai katma değer, büyüme ve rafineri marjları

“Onların nefretinden daha çok sevebiliriz. Onları kendi oyunla­rında yenebiliriz. Bir günlüğüne de olsa… Bir olabiliriz.” maNga

Geçtiğimiz hafta ve­riler açıklandığın­da yine pek çok yorum­cu “baz etkisi” kartı­nı öne sürdü. TÜİK’in GSYH verisine göre yılın ikinci çeyreğinde tarım, %13,3 ile ül­kenin en hızlı büyüyen sektörüy­dü. Geçtiğimiz sene yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle artı­şın baz etkisinden kaynaklandığı düşünülebilir. Aslında 8 Haziran tarihli “Kara Toprağın Bereke­ti” başlıklı yazımızda belirttiği­miz üzere reel tarım katma değe­ri daha yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaşmıştı. Rekor yalnız­ca tarlada değil. 17 Ağustos gü­nü “Kasap Et Derdinde” başlı­ğıyla ele aldığımız süt üretimi ve tavukçuluk da zirvede. Bu artış doğrudan geçen yılki zirai don ve kuraklığa bağlanamaz. Bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yükse­liyor. Baz, oranı büyütür; hacim gerçeği gösterir.

Bazın ötesinde hacim: Tezgâhtan güvene

TÜİK geçtiğimiz hafta fiyat en­dekslerini de açıkladı. Tüketici tarafında (TÜFE) gıda fiyatları olumlu seyrini sürdürüyor. COI­COP 1.1 gıda fiyatları aylık %0,2 gibi cüzi bir düşüşle yatay kaldı. Yıllık gıda enflasyonu da %33,4’e geriledi. Verinin alt kalemlerin­de, daha önce dikkat çektiğimiz süt grubu dışında fiyatlar gerile­di ya da z-değerleri negatife dön­dü. COICOP 1.1.4 süt ve yumurta grubu aylık %3,9 arttı. Tereyağını da içeren COICOP 1.1.5 yağ gru­bundaki yıllık artış ise %37’ye ulaştı. Geçtiğimiz ay sert yükse­len yaş sebze fiyatları bir miktar düzeltme yaptı. Bu gevşeme Ey­lül ayında da sürebilir. Dolayı­sıyla halk iaşesi, Hürmüz krizine rağmen oldukça elverişli seyre­diyor. Üstelik Hürmüz kaynaklı maliyet riskine Karadeniz kay­naklı tedarik riski de eklenmiş durumda. Gıda enflasyonu ile tüketici güveni arasındaki güç­lü ters yönlü ilişki burada beli­riyor. “Sık karşılaşılan fiyatlar” (salient prices) yaklaşımına göre pazar tezgâhları ile market rafla­rındaki gevşeme, enflasyon algı­sını iyileştirirken tüketici güve­nini destekliyor.

Tek çeyrekle hüküm verilmez

Piyasanın peşin hükme vardı­ğı diğer konu da talep koşulları. GSYH ikinci çeyrekte dönemsel %1,1 büyüyerek hem tarihsel or­talamayı yakaladı hem de ilk çey­rekteki güncellenmiş %0,3 ora­nına göre hız kazandı. Kaldı ki bayramların son üç yıldır ikin­ci çeyreğin başı ile sonu arasın­da kayması ve köprü günleri gibi takvim dinamikleri verideki gü­rültüyü artırıyor (“Köprü Günü ile Dirilirsin”, 26 Ağustos 2024). Dolayısıyla ekonomi yeniden iv­melenirken tek çeyrek iç talepte kalıcı yavaşlama hükmü için ye­terli değil. Asıl zayıflık sınai kesi­min finansmanında. Veri üretim cephesinden okunduğunda mali­ye ve para politikalarının asıl sı­kıştırdığı alan daha net görünü­yor. İlk çeyrekte yıllık büyümeyi destekleyen stok değişimi, ikin­ci çeyrekte yaklaşık yarım puan sildi. Dönemsel katkısı da azaldı. Bu görünüm stok ve üretim dön­güsünün finansman koşullarına duyarlılığını gösteriyor. Faiz in­diriminin gerekçesi de iç talep­te değil, üretimin finansmanın­da yatıyor. Seçici makro-ihtiya­ti tedbirler, tüketim kredilerini aynı ölçüde canlandırmadan iş­letme sermayesi ile demirbaş fi­nansmanını rahatlatabilir. Mev­cut fiyatlarla yüksek rekolte bu yıl yüksek hasılata dönüşecek. Mevsimsellik taşıyan reel ta­rım katma değeri ilk çeyrekte 64, ikinci çeyrekte 109,6 ile kendi dönemlerinin rekorlarına ulaştı; üçüncü çeyrekte 300 eşiğini aşa­bilir. Hasat gelirleri son çeyrek­te iç talebi desteklerken (soğuma argümanına temkinli yaklaşmak gerekiyor) 2027 ekim-dikim dö­nemindeki tohum, gübre ve zirai ilaç teminine mali kaynak sağla­yacak. Faiz indirimleri de işlet­me sermayesinin yanında maki­ne-teçhizat kredilerini rahatlatıp çiftçinin makine parkını yenile­mesine alan açacaktır. Dolayısıy­la faiz indirimi sınai kesim kadar zirai kesim ve gıda enflasyonu açısından da önem taşıyor. Zinci­rin gücünü ve üretimin devamını ise girdi ve finansman maliyet­leri sonrasında çiftçinin cebinde kalan marj belirleyecek.

Fiyat değil, marj

Türk çiftçisini Brezilya, Avru­pa ve Karadeniz (Ukrayna + Rus­ya) çiftçisinden ayrıştırabilecek dinamik de marjlarda beliriyor. Brezilya’da yüksek faiz hadleri hem üreticiyi hem ülkenin ana zirai fon kaynağı Banco do Bra­sil’i zorluyor. Merkez bankası Se­lic oranını düşürmeye başladı; bu süreç kuruma 2027 yılında nefes aldırabilir. Karadeniz çiftçisi sa­vaşın mali yükü altında. Rusya ile Ukrayna’nın kamu maliyesinde tarıma ayrılabilecek kaynaklar daralıyor. Rusya, ihracat vergi­lerini kaldırarak geliri doğrudan çiftçinin hanesinde bırakmayı hedefliyor. Ukrayna ise AB kapı­sında fon arayışında. Ancak Uk­rayna’nın işi zor çünkü AB ken­di çiftçisini kurtarma telaşında. Bölgenin gösterge doğal gaz fi­yatı TTF, megavatsaat başına 70 Euro’yu aşarak 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine çık­tı. 2022 yılında 339 Euro zirve­si görülürken yıl ortalaması 139 Euro’ydu. Ancak sanayide artık konu fiyatın seviyesi değil mar­jın derinliği. Amonyak cephesin­de tablo daha da çarpıcı: TTF’de­ki yükseliş Avrupa’da üretim ma­liyetini ton başına 900 Euro’nun üzerine taşırken ithal ürün 680 Euro çevresinde. Yaklaşık 220 Euro’luk fark Avrupa üreticisi­ni negatif marja itiyor; Yara gi­bi oyuncuları ithalata yöneltir­ken Agrofert’te üretim kısıntı­sını gündeme getiriyor. Rafineri marjları, Hürmüz sonrasında di­zel fiyatı açısından ham petrol­den daha belirleyici hale geldi. Genişleyen marjlar tarihte eşine nadir görülecek şekilde Güney Kore’den Avrupa’ya dizel sevki­yatının önünü açtı. Amonyakta daralan, dizelde genişleyen marj­lar aynı enerji şokunun iki yüzü: Avrupa kendi çiftçisinin artan maliyetlerini taşımaya çalışırken bir yandan da Ukrayna’yı ayakta tutacak kaynağı bulmak zorunda.

Sonuç: Baz geriye, marj ileriye bakar

Tarımda baz geriye, marj ileri­ye bakar. Bugünkü tarımsal bü­yümenin oranını geçen yılın bazı, ulaşılan hacmi bu yılın üretimi açıklar. Finansman, gübre ve ma­zot maliyetleri ise bu üretimin 2027’ye taşınıp taşınmayacağını belirleyecek. Türkiye’nin ayrış­ma fırsatı burada yatıyor. Gıda fi­yatları ılımlı seyrini korurken fa­iz indirimleri seçici üretici kre­dileri üzerinden toprağa ulaşırsa 2026 hasadı 2027 ekimine dönü­şür. Amaç belli: tüketiciyi korur­ken çiftçiyi tarladan uzaklaştır­mayacak bir fiyat, yeniden ekime yetecek bir marj. Çünkü 2027 ha­sadını bu yıl çiftçinin cebinde ka­lan marj belirler.