Baz baza: Zirai katma değer, büyüme ve rafineri marjları
“Onların nefretinden daha çok sevebiliriz. Onları kendi oyunlarında yenebiliriz. Bir günlüğüne de olsa… Bir olabiliriz.” maNga
Geçtiğimiz hafta veriler açıklandığında yine pek çok yorumcu “baz etkisi” kartını öne sürdü. TÜİK’in GSYH verisine göre yılın ikinci çeyreğinde tarım, %13,3 ile ülkenin en hızlı büyüyen sektörüydü. Geçtiğimiz sene yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle artışın baz etkisinden kaynaklandığı düşünülebilir. Aslında 8 Haziran tarihli “Kara Toprağın Bereketi” başlıklı yazımızda belirttiğimiz üzere reel tarım katma değeri daha yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaşmıştı. Rekor yalnızca tarlada değil. 17 Ağustos günü “Kasap Et Derdinde” başlığıyla ele aldığımız süt üretimi ve tavukçuluk da zirvede. Bu artış doğrudan geçen yılki zirai don ve kuraklığa bağlanamaz. Bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yükseliyor. Baz, oranı büyütür; hacim gerçeği gösterir.
Bazın ötesinde hacim: Tezgâhtan güvene
TÜİK geçtiğimiz hafta fiyat endekslerini de açıkladı. Tüketici tarafında (TÜFE) gıda fiyatları olumlu seyrini sürdürüyor. COICOP 1.1 gıda fiyatları aylık %0,2 gibi cüzi bir düşüşle yatay kaldı. Yıllık gıda enflasyonu da %33,4’e geriledi. Verinin alt kalemlerinde, daha önce dikkat çektiğimiz süt grubu dışında fiyatlar geriledi ya da z-değerleri negatife döndü. COICOP 1.1.4 süt ve yumurta grubu aylık %3,9 arttı. Tereyağını da içeren COICOP 1.1.5 yağ grubundaki yıllık artış ise %37’ye ulaştı. Geçtiğimiz ay sert yükselen yaş sebze fiyatları bir miktar düzeltme yaptı. Bu gevşeme Eylül ayında da sürebilir. Dolayısıyla halk iaşesi, Hürmüz krizine rağmen oldukça elverişli seyrediyor. Üstelik Hürmüz kaynaklı maliyet riskine Karadeniz kaynaklı tedarik riski de eklenmiş durumda. Gıda enflasyonu ile tüketici güveni arasındaki güçlü ters yönlü ilişki burada beliriyor. “Sık karşılaşılan fiyatlar” (salient prices) yaklaşımına göre pazar tezgâhları ile market raflarındaki gevşeme, enflasyon algısını iyileştirirken tüketici güvenini destekliyor.
Tek çeyrekle hüküm verilmez
Piyasanın peşin hükme vardığı diğer konu da talep koşulları. GSYH ikinci çeyrekte dönemsel %1,1 büyüyerek hem tarihsel ortalamayı yakaladı hem de ilk çeyrekteki güncellenmiş %0,3 oranına göre hız kazandı. Kaldı ki bayramların son üç yıldır ikinci çeyreğin başı ile sonu arasında kayması ve köprü günleri gibi takvim dinamikleri verideki gürültüyü artırıyor (“Köprü Günü ile Dirilirsin”, 26 Ağustos 2024). Dolayısıyla ekonomi yeniden ivmelenirken tek çeyrek iç talepte kalıcı yavaşlama hükmü için yeterli değil. Asıl zayıflık sınai kesimin finansmanında. Veri üretim cephesinden okunduğunda maliye ve para politikalarının asıl sıkıştırdığı alan daha net görünüyor. İlk çeyrekte yıllık büyümeyi destekleyen stok değişimi, ikinci çeyrekte yaklaşık yarım puan sildi. Dönemsel katkısı da azaldı. Bu görünüm stok ve üretim döngüsünün finansman koşullarına duyarlılığını gösteriyor. Faiz indiriminin gerekçesi de iç talepte değil, üretimin finansmanında yatıyor. Seçici makro-ihtiyati tedbirler, tüketim kredilerini aynı ölçüde canlandırmadan işletme sermayesi ile demirbaş finansmanını rahatlatabilir. Mevcut fiyatlarla yüksek rekolte bu yıl yüksek hasılata dönüşecek. Mevsimsellik taşıyan reel tarım katma değeri ilk çeyrekte 64, ikinci çeyrekte 109,6 ile kendi dönemlerinin rekorlarına ulaştı; üçüncü çeyrekte 300 eşiğini aşabilir. Hasat gelirleri son çeyrekte iç talebi desteklerken (soğuma argümanına temkinli yaklaşmak gerekiyor) 2027 ekim-dikim dönemindeki tohum, gübre ve zirai ilaç teminine mali kaynak sağlayacak. Faiz indirimleri de işletme sermayesinin yanında makine-teçhizat kredilerini rahatlatıp çiftçinin makine parkını yenilemesine alan açacaktır. Dolayısıyla faiz indirimi sınai kesim kadar zirai kesim ve gıda enflasyonu açısından da önem taşıyor. Zincirin gücünü ve üretimin devamını ise girdi ve finansman maliyetleri sonrasında çiftçinin cebinde kalan marj belirleyecek.
Fiyat değil, marj
Türk çiftçisini Brezilya, Avrupa ve Karadeniz (Ukrayna + Rusya) çiftçisinden ayrıştırabilecek dinamik de marjlarda beliriyor. Brezilya’da yüksek faiz hadleri hem üreticiyi hem ülkenin ana zirai fon kaynağı Banco do Brasil’i zorluyor. Merkez bankası Selic oranını düşürmeye başladı; bu süreç kuruma 2027 yılında nefes aldırabilir. Karadeniz çiftçisi savaşın mali yükü altında. Rusya ile Ukrayna’nın kamu maliyesinde tarıma ayrılabilecek kaynaklar daralıyor. Rusya, ihracat vergilerini kaldırarak geliri doğrudan çiftçinin hanesinde bırakmayı hedefliyor. Ukrayna ise AB kapısında fon arayışında. Ancak Ukrayna’nın işi zor çünkü AB kendi çiftçisini kurtarma telaşında. Bölgenin gösterge doğal gaz fiyatı TTF, megavatsaat başına 70 Euro’yu aşarak 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 2022 yılında 339 Euro zirvesi görülürken yıl ortalaması 139 Euro’ydu. Ancak sanayide artık konu fiyatın seviyesi değil marjın derinliği. Amonyak cephesinde tablo daha da çarpıcı: TTF’deki yükseliş Avrupa’da üretim maliyetini ton başına 900 Euro’nun üzerine taşırken ithal ürün 680 Euro çevresinde. Yaklaşık 220 Euro’luk fark Avrupa üreticisini negatif marja itiyor; Yara gibi oyuncuları ithalata yöneltirken Agrofert’te üretim kısıntısını gündeme getiriyor. Rafineri marjları, Hürmüz sonrasında dizel fiyatı açısından ham petrolden daha belirleyici hale geldi. Genişleyen marjlar tarihte eşine nadir görülecek şekilde Güney Kore’den Avrupa’ya dizel sevkiyatının önünü açtı. Amonyakta daralan, dizelde genişleyen marjlar aynı enerji şokunun iki yüzü: Avrupa kendi çiftçisinin artan maliyetlerini taşımaya çalışırken bir yandan da Ukrayna’yı ayakta tutacak kaynağı bulmak zorunda.
Sonuç: Baz geriye, marj ileriye bakar
Tarımda baz geriye, marj ileriye bakar. Bugünkü tarımsal büyümenin oranını geçen yılın bazı, ulaşılan hacmi bu yılın üretimi açıklar. Finansman, gübre ve mazot maliyetleri ise bu üretimin 2027’ye taşınıp taşınmayacağını belirleyecek. Türkiye’nin ayrışma fırsatı burada yatıyor. Gıda fiyatları ılımlı seyrini korurken faiz indirimleri seçici üretici kredileri üzerinden toprağa ulaşırsa 2026 hasadı 2027 ekimine dönüşür. Amaç belli: tüketiciyi korurken çiftçiyi tarladan uzaklaştırmayacak bir fiyat, yeniden ekime yetecek bir marj. Çünkü 2027 hasadını bu yıl çiftçinin cebinde kalan marj belirler.
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