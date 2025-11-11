BBC’de deprem! BBC’de neler oluyor?
Dünyanın en önemli medya şirketlerinden biri olan İngiliz yayın kuruluşu BBC, önceki gün büyük bir medya skandalıyla sarsıldı.
Skandal, İngiliz Telegraph gazetesinin sızdırdığı iç yazışmalarla ortaya çıktı. BBC’nin en kaliteli ve en çok ses getiren belgesellerini yapan “Panorama” ekibi tarafından hazırlanan, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili bir belgeselde, Trump’ın 2021’de 6 Ocak Kongre baskınından önceki bir konuşması bağlamından çıkarılarak montajlanmış ve ortaya tamamen bir anlam kayması çıkmıştı.
Skandalın ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC Haber Direktörü Deborah Turness istifa etti.
BBC Genel Müdürü Davie, istifasını açıkladığı mesajında, 20 yılın ardından BBC’den ayrılmaya karar verdiğini, bunun tamamen kendi kararı olduğunu dile getirerek, “Bazı hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak tüm sorumluluğu almam gerekli” dedi.
BBC News direktörü Turness ise Panorama programıyla ilgili tartışmaların “BBC’ye zarar verir noktaya geldiğini” söyleyerek, “Hatalar yapılmış olsa da BBC News kurumunun taraflı olduğu suçlamalarının yanlış olduğu konusunda net olmak istiyorum” dedi.
6 Ocak 2021’de Washington DC’de Trump taraftarlarının ABD Kongresi’ne düzenledikleri baskını anlatan ve geçen yıl BBC’nin Panorama programında yayınlanan belgeselde, Trump’ın sözleri şu şekilde bağlamından koparılıyor:
Trump, eylemlerden önce taraftarlarına seslenirken yaptığı açıklamada, “Kongre binasına gideceğiz, cesur senatörlerimize ve kongre üyelerimize sesleneceğiz” diyor.
Panorama’daki belgeselde ise Trump’ın konuşmasından farklı bölümler birleştirilerek, Trump’ın “Kongre binasına gideceğiz, sizinle olacağım ve savaşacağız. Tüm gücümüzle...” Şeklinde yansıtılıyor.
BBC, pazar gününden bu yana dünyaya açılan “BBC World” kanalında dahi kendi skandal haberini yapıyor. İngiltere’de okuduğum dönemde BBC’nin Panorama programının hazırlandığı departmanda staj yapmış ve orada çekilen belgesellere hayran kalmış bir gazeteci olarak bu olay olduğundan beri kafamda büyük soru işaretleri dolaşıyor:
BBC nasıl böyle bir hata yaptı?
1 Dünyanın en iyi haber ekiplerinden birine sahip olan BBC böyle büyük bir hatayı nasıl yaptı?
2 Söz konusu mağdur ABD Başkanı Donald Trump değil de bir başkası - örneğin Rusya lideri Putin olsaydı BBC Genel Müdürü ve Haber Direktörü yine de istifa eder miydi?
Birinci sorunun cevabını verirken, BBC’nin kendi iç yapılanmasına bakmanın çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Kurumda son yıllarda ne gibi değişiklikler yaşandı? Son yıllarda yaşanan büyük sayıda işten çıkarmalarla BBC deneyimli kadrolarını kayıp mı etti? Editoryal bakış açısı neden ve nasıl değişti? Yani gazetecilikte deneyimin ve editoryal kontrolün ne kadar önemli olduğu bu olayda bir kez daha ortaya çıktı.
İkinci sorunun cevabına gelince, bildiğiniz üzere her şeyin içinde siyaset vardır. Ve ABD Başkanı Donald Trump’ın öznesi olduğu bu olay, aynı şekilde İngiltere’nin en büyük müttefiki ABD’nin değil de, en büyük hasmı olan Rusya’nın devlet başkanının başına gelseydi, değil BBC’nin genel müdürünün, haberi yapan muhabir ya da editörün bile kolay kolay istifa edeceğini sanmıyorum.
Öte yandan insanın olduğu her yerde hata olur, bu normaldir. BBC’de yapılan hatanın gazetecilik açısından neresinden tutsanız elinizde kalıyor, etik kodların hiç birine uymuyor. Ancak şunu unutmamak lazım aynı tür hatalar başka medya kuruluşlarında da yapılıyor. Peki neden BBC’nin bu hatası bu kadar büyüdü? Birincisi, çünkü BBC’nin editoryal kadrolarının yıllar içinde uğradığı erozyonla bela geliyorum dedi, ikincisi ise, çünkü söz konusu olan ABD Başkanı Trump olunca yer yerinden oynuyor.
