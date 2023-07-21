Bebe - çocuk konfeksiyon sanayinde maliyet şoku

Yaşıtlarım ve daha da genç olanlar bile hatırlar. Bebeklerin kundağı biberonu çok şanslı ise bebek arabası olurdu. Anneanneler, babaanneler maharetleri sergiler torunlar için keser, biçer ve dikerlerdi.

Bebek eğer kış aylarında dünyaya gelmiş ise elde örülen battaniyeler kazaklar ve patikler günün modasını oluştururdu. İlerleyen yaşlarda eğer varsa ablanın, abinin küçülenleri kardeşin gardırobunu oluşturur, hatta komşu çocukları da bu transferlerden nasibini alırdı. Bu şartlarda büyüyen neslin hazır giyim ile tanışması daha ileriki yaşlarda olurdu. Terzileri hep bilirsiniz, peygamber mesleğidir.

Babamın dedesinin “hazır elbiseci” olduğunu söylersem şaşırmayınız. 50’li yıllarda Bursa Batpazarı’nda terzi olan büyük dedem inovatif bir girişimle birkaç değişik bedende ceket ve pantolonu önceden dikip hazır bulundurarak hazır elbise sektörüne adım atmış bir terzi idi. Pijama terzisi, gömlek terzisi tabelalarını unutmadık.

Elbette bayan terzilerini de -ki halen haute couture modacılarımız var- unutmadık. Sonraları gelişen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü bugün dünya ölçeğinde üretim potansiyeline ve Türkiye ihracatında yüzde 10 paya sahip. Sektör geçtiğimiz yıl 21 milyar 205 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Milenyum çocukları elbette çok daha şanslılar. Kendileri için hazırlanan kreasyonlarla büyüdüler.

Hatta ebeveynleri kendilerine almayıp, onlara alıyorlar. Artık bebe ve çocuk hazır giyim sektöründe zincir mağazalar var, büyük mağazalarda önemli metrekareler onlara ayrılıyor. Fakat Türkiye’nin bebe sektöründeki üretiminin yarıdan fazlasının gerçekleştirildiği Bursa’da ihracatçı firmalar yükselen maliyetlerin pazarda müşteri kaybına yol açmasından tedirgin.

En büyük pazarları olan Rusya’da uçak krizinden sonra bir türlü eski cirolara ulaşamayan sektör şimdi de artan maliyetlerin getirdiği fırtınada istihdam kaybı yaşıyor. Görüştüğüm sektörün büyük oyuncuları toplamda 100 bine yakın istihdam sağlayan sektörde çalışan sayılarını düşürdüklerini böyle giderse daha da düşürmek zorunda olduklarını ifade ediyorlar.

4 bine yakın firmanın üretim yaptığı Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Sektörü’nün en büyük rakipleri Çin ve Hindistan. 10 dolarlık bir ürünün Çin ve Hindistan’ın 8 dolara sattığını iki dolar farka rağmen tercih edildiklerini belirten ihracatçılar, artan maliyetlerle farkın ikiye hatta üçe katlandığını ve pazarın ellerinden kaydığını söylüyorlar. İstihdam deposu Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Sektörü SOS veriyor! Seslerini duymalı, duyanlar duymayanlara duyurmalı…