Becerikli şehirler

(Beceri: Elinden iş gelme durumu, ustalık; yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.) (TDK)

“Beceri Analizi” kişilerin hangi alanda / alanlarda beceri sahibi olabileceğini tespit etmek ve o yönde gelişmelerini, kariyer sahibi olmalarını teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır. Buna kişisel gelişim rehberliği de diyebiliriz. Analiz 4 aşamadan oluşuyor; genel durum tespiti, neyi başarmak istediğinin ortaya çıkarılması, şimdiki becerisi, sonuçları ve etkisi. Şehirler için böyle bir analiz yapılsaydı acaba ortaya nasıl bir tablo çıkardı? Ne olmak, nereye varmak istiyorsun? Eğer varsa, mevcut becerinin sonuçları ve etkisi nedir? Yeterli midir? Şehirlerin gelişim rehberliğine ihtiyacı var mıdır?

Edward L. Glaeser tarafından kaleme alınan “The Rise of the Skilled City – Becerikli Şehrin Yükselişi” raporunda becerikli şehirlerin, yaşamak için daha cazip yerler olmalarından değil, ekonomik açıdan üretken olmaları nedeniyle büyüdüğü anlatılıyor. Yapılan araştırmalara göre beceriye dayalı büyümeye çoğunlukla gerileyen yerlerde rastlanıyor. Nedeni ise becerinin ekonomik zorluklara uyum sağlaması ve çıkış yolu bulması olarak açıklanıyor. İnsanların becerikliler etrafında toplaşması ise 3 bakış açısından yorumlanıyor: 1) Şehirleşme üretimden çok tüketim imkanları odağında oluşmaya başlayınca becerikli insanların cazip birer tüketici olacağı öngörüsüyle büyüme fırsatı doğmakta ve diğer beceriklileri cezbetmekte. 2) Şehirler fikirlerin doğuşunu ve paylaşımını kolaylaştırmakta, beceri ise fikirlerden beslenmekte ve bu nedenle şehirler artan oranda beceriye yönelmekte. 3) Şehirler ancak ekonomilerini yeni teknojiler ile buluşturdukça gelişmekte, değişim ve dönüşüme kolaylıkla uyum sağlayan insan sermayesi böyle bir büyüme fırsatını gördüğü için becerikliler bir araya gelmekte. Özetle; tüketim, bilgi akışı ve yenilenme fırsatları beceriyi buluşturmakta, şehirlerin kaderini değiştirmektedir.

Her alanda olduğu gibi beceri alanında ölçüm, değerlendirme ve sıralama mevcut. Dünyanın önde gelen insan kaynakları şirketi HAYS ve ekonomik öngörü alanında uzman OXFORD ECONOMICS işbirliği ile “Global Skills Index – Küresel Beceri Endeksi” yayınlanmakta. Endeks şimdilik ülkeleri 7 alanda değerlendirmekte: Eğitim esnekliği - eğitim düzeyinin beceri açığını kapatmada başarısı. İşgücü pazarı katılımcılığı – beceri havuzunu büyütecek şekilde işgücüne katılım. İşgücü pazarı esnekliği - hükümetlerin uygulamaları, istihdam teşvikleri, zorluklar, yetenek cezbetme strateji ve politikaları. Beceri uyumsuzluğu - beceri arayan işkolları ile beceri imkanı arasındaki açık. Ortalama ücret baskısı - yaşam maliyeti üstünde bir ücret politikası. Yüksek beceri gerektiren işkollarında ücret baskısı ve yüksek beceri istihdamında ücret baskısı – yüksek beceri gerektiren işkollarında eğitim giderleri, elde tutma maliyetleri.

Araştırma kapsamına Türkiye dahil edilmemiş. Belki de yeterli veriye ulaşılamadığı içindir. Eğer edilmiş olsa en azından ülke bazında bir fikrimiz olabilirdi. Yine de okuyucular kendince bir değerleme yapabilir. Belki de bu değerlemeye yaşadıkları şehirlerden başlayabilir, benzer soruları yaşadığı şehir açısından sorar ve cevap arar: Eğitim düzeyi beceri açığını kapatacak düzeyde mi? Bir beceri havuzu tespit edilmiş mi? Şehrin yetenek cezbetme stratejisi var mı? Beceri arayan işkolları hangileri?

Haftanın Kasabası: AGORDO, İTALYA

AGORDO İtalya’nın kuzeyinde, Belluno bölgesinde yer alan 4 bin 250 nüfuslu bir kasabadır. Hem bölge hem de kasaba, gözlük çerçevesi ve güneş gözlüğü yapımında önemli beceri sahibidir. İtalya bine yakın şirket ve 20 bin çalışan ile gözlük çerçevesi ve güneş gözlüğü üretiminde 5 milyar avro satış hacmine ulaşmakta ve bu satışın yüzde 90’nı yurt dışına yapılmaktadır. Bölge ve Agordo bu üretim ve satıştan çok büyük bir pay almaktadır.

Yüzyıllardır bu bölgede yerleşik beceri sahibi insanlar tarafından gözlük çerçevesi üretildiği bilinmektedir. Çin’in pazara girmesi ile artan rekabet sonucu bir sağlık aracı olan gözlük buraya yerleşen yaratıcı şirketler tarafından bir moda ürüne dönüştürülmüş ve önemli bir pazar kazancı elde edilmiştir. Luxottica, Safilo gibi büyük üreticiler diğer tedarikçi ve yan sanayiinin buraya yerleşmesini sağlamıştır. Bilinen en gözde markalar için gözlük burada üretilmektedir; Persol, Ray Ban, Bulgari, Channel, Prada, Dolce&Gabbana, Burberry, Ralph Lauren ve diğerleri. Şimdilerde değişen teknolojiye ayak uydurarak giyilebilir teknolojik ürünler sınıfında akıllı gözlük üretimine başlanmış ve bu alanda Google ve Intel gibi teknoloji devleriyle işbirliğine gidilmiştir.