Beden ve zihin sağlığıyla ilgili tecrübelerini Polat Grubu’nun otellerine taşımaya hazırlanıyor

Ceylan Sel Sohtorik, İbrahim Polat Holding’in kurucusu İbrahim Polat’ın torunu… Renaissance Polat İstanbul Hotel, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel ve Polat Palandöken yatırımlarını bünyesinde bulunduran Polat Turizm’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili koltuğunda oturuyor. Ceylan Sel Sohtorik, yurt dışında girişimcilik ve pazarlama okudu. 1895 yılından bu yana faaliyette olan Paris’teki ünlü mutfak sanatları okulu Le Cordon Bleu’da Fransız mutfağı ve pastanecilik eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Yeşilköy’deki aile oteli Renaissance Polat İstanbul Hotel’de işe başladı ve rezervasyondan mutfağa otelin hemen her bölümünde çalıştı.

Grupta üçüncü neslin başarılı temsilcilerinden olan Ceylan Sel Sohtorik, beden ve zihin sağlığına önem veriyor. Bu alanda kendini geliştirmek için yurt dışında sayılı kurumlardan eğitim aldı. Institute of Integrative Nutrition’dan Bütünsel Sağlık Koçu ve Chopra Health’den Ayurveda Eğitmenliği diplomasına sahip. Okul arkadaşı Milay Nil Sönmez ile mevsimsel, doğal ve organik tariflerin adresi olan bir blog kurdu. Sağlıklı ve lezzetli tarifleri onlara iş dünyasından birçok şirket ve kuruluşa catering hizmeti vermenin yolunu açtı. İki ortak, catering servisinin büyük ilgi görmesinden sonra sindirim dostu olarak nitelendirilen haftalık ürün paketleri de hazırlamaya başladı. Ceylan Sohtorik Sel, kurucusu olduğu MAMACEY ile de bütünsel sağlığı merkezine alan doğaya saygılı yeni bir mutfak ve sağlıklı bir yaşam stilini daha çok insanla paylaşma arzusunda.

Polat Palandöken’de beğenildi, sıra diğer otellerde

Ceylan Sel Sohtorik, 5 bin yıllık bir doğal şifa sistemi olan Ayurveda’nın iş hayatında çok daha verimli ve enerjik olmasını sağladığını anlatıyor. Sağlıklı yaşamda besinin yanında bütünsel bir bakış olması gerektiğini vurguluyor ve şöyle devam ediyor: “Ayurveda’nın hayatıma girmesiyle, gerçek besinlerin yanı sıra beden tipime göre beslenmenin de sindirim sistemime desteğini ve uykudan meditasyona, bütünsel sağlığın yaşam gücümü ne kadar artırdığını fark ettim. Çok yoğun bir tempom var ve enerjimi oradan alıyorum, kendimi geliştiriyorum. Stresle başa çıkmama çok yardımcı oluyor, dengede kalmamı sağlıyor. Bu bir yaşam stili, özellikle pandemi döneminde direncimi artırdı. Eşime de aşıladım hatta o bazı konularda beni geçti. Öğrendiklerimi daha fazla kişiye aşılama, fayda sağlama isteğim var.”

Ceylan Sel Sohtorik, beden ve zihin sağlığına yönelik çalışmalarını şimdi aile işi olan otelciliğe taşımayı hedefl iyor. Bu yıl ilk kez Polat Palandöken’de 3 günlük özel program hazırlandı. Yoga ve dağ yürüyüşleri yapıldı, sağlıklı yemekler yendi, misafirler uzmanlarla bir araya geldi… Ceylan Sel Sohtorik’in odaklandığı konulardan biri olan Ayurveda sohbetleri ve ses terapileri yapıldı. Ceylan Sel Sohtorik, çok beğenilen programı yeni projelerle güçlendirmeyi planlıyor ve “Benim yönlendireceğim modelleri otellerle bir araya getirmek için çalışmalara başladık” diyor.

Doğayla bağlantılı yeni projeler olacak

Erzurum’daki otelleri Palandöken Polat’ın 12 ay açık olduğunu ve kış sezonu dışında yüksek irtifa antremanları için sporcuların gözdesi olduğuna değinen Ceylan Sel Sohtorik, futbolculardan boksörlere birçok branşta sporcunun kampına ev sahipliği yaptıklarını vurguluyor ve ekliyor: “İyi bir sezon geçirdik. Yüzde 80 doluluk oldu. Geçen yıla göre yüzde 30 artış sağladık. Önümüzdeki yıl bunun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye’de pandeminin de etkisiyle yerel kar turizmi revaçta. Çok ciddi bir yükseliş var. Bu sezon müşterilerimizin sadece yüzde 5’i yabancıydı. Türkiye’de çocuklarını kayağa yönlendirenlerin sayısı artıyor. Palandöken de yükselen bir marka. Doğayla bağlantılı yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz.”

Şehir otelciliğini sevdiklerini dile getiren Ceylan Sel Sohtorik, 2023’te 30’uncu yılını kutlayacak olan Yeşilköy’deki otellerinin Atatürk Havalimanı’nın taşınmasından olumsuz etkilemediğini de vurguluyor.

Rol modelim dedem, ona kalsa her an her yeri otel yapar

Ceylan Sel Sohtorik, dedesi İbrahim Polat’ın rol modeli olduğunu söylüyor. 90 yaşındaki dedesinin haftanın 7 günü çalıştığını söyleyen Ceylan Sel Sohtorik, yeni otel yatırım planlayıp planlamadıklarını sorduğumda şöyle devam ediyor: “Palandöken’deki otelimizde 3 yıllık bir renovasyon sürecine girdik. Adını Polat Palandöken yaptık. Otelimizi gerçek bir dağ oteli yapmak istedik. Odaları, lobiyi, ana girişi yeniledik. Bu yıl sosyal alanları yenileyeceğiz. Dağda bir ev havası yarattık. Oteli yenilerken bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Eğlence, spor, yaşamı bir araya topluyoruz. Çocuklar için de yeniliklerimiz olacak. Dedem otele geldi ve yeni halini çok beğendi. O benim rol modelim. Bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Ona sorsanız her an her yeri otel yapmaya hazır. Ama şu anda yeni bir otel planımız yok. Fırsat olursa aslında doğru yerde ve doğru zamanda bir yer çıkarsa değerlendiririz.”