  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Bekçilik Fakültesi…

Bekçilik Fakültesi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Birkaç yıl önce… 

Üniversite tercih dönemiydi…

Gençlerin konuşmasına şahit olmuştum…

Yazımda da paylaşmıştım…

***

O bölümü tekrarlayayım:

“Gençlerimiz…

Yetenek, mantık, merak, çaba, verimlilik ve ‘sorgulama gücü’ törpüleyen eğitim sistemimizle 20’li yaşlarına geliyor…

O gençlerden 6’sı, dün, tam arkamdaki masada sohbet ediyor…

Biri heyecanla anlatıyor:

“Hukuk istiyorum…

Hukuk olmazsa, gastronomi; o da olmazsa en azından ‘öğretmenlik’ gelir!”…

***

(Alakasız, “tombala oyunu” gibi yapılan tercihlere mi;

idealsizliğe, hedefsizliğe mi;

1920/30’lar Türkiyesi’nin baş tacı mesleği, geleceğin temeli olan öğretmenliğin düştüğü duruma mı;

geldiğimiz/geleceğimiz hale mi yanayım?!…)

***

Yani…

Milyonlarca  gencimiz geleceğini/geleceğimizi şekillendirecek tercihini “mantık dışı” düşüncelerle yapıyor…

Sonra…

Yine “yetenek törpüleyen” üniversite dönemi başlıyor…

25 yaşına kadar da o sürüyor…”

VELHASIL 

Dün benzer bir sohbete şahit oldum…

“Bekçilik için fakülte mi var?!…” diye soruyor, tercih yapacak gençlerden biri diğerine…

“Bilmiyorum ama mühendisten, doktordan iyi kazanıyorlarmış!” dedi diğeri öbürüne…

***

1.000.000 tane S-400’ün karşılayabileceği bomba atılsa;

Bu “eğitim sistemi” kadar zarar verir mi acaba ülkenin temeline?…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Hak etmek” kültürü… 08 Temmuz 2022
Petrolü değil, bilimi/verimi bulmak… 01 Temmuz 2022
Sadece “ücret artırmak”… 24 Haziran 2022
Ne ürettiğini bilmeme hastalığı ile “üretici tüketiyoruz”… 17 Haziran 2022
Sadece matematik, yetmez… 10 Haziran 2022
Gramofon olmak! 03 Haziran 2022
Bencilleştiren yapı ve sonrası 27 Mayıs 2022
“Alım gücünü nasıl düşürebilirim?” 20 Mayıs 2022
“Çölde pirinç üretmek” başarı mıdır? 13 Mayıs 2022
Doktor/mühendis/eğitimci ve kitap fiyatları… 06 Mayıs 2022