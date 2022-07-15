Bekçilik Fakültesi…

Birkaç yıl önce…

Üniversite tercih dönemiydi…

Gençlerin konuşmasına şahit olmuştum…

Yazımda da paylaşmıştım…

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O bölümü tekrarlayayım:

“Gençlerimiz…

Yetenek, mantık, merak, çaba, verimlilik ve ‘sorgulama gücü’ törpüleyen eğitim sistemimizle 20’li yaşlarına geliyor…

O gençlerden 6’sı, dün, tam arkamdaki masada sohbet ediyor…

Biri heyecanla anlatıyor:

“Hukuk istiyorum…

Hukuk olmazsa, gastronomi; o da olmazsa en azından ‘öğretmenlik’ gelir!”…

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(Alakasız, “tombala oyunu” gibi yapılan tercihlere mi;

idealsizliğe, hedefsizliğe mi;

1920/30’lar Türkiyesi’nin baş tacı mesleği, geleceğin temeli olan öğretmenliğin düştüğü duruma mı;

geldiğimiz/geleceğimiz hale mi yanayım?!…)

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Yani…

Milyonlarca gencimiz geleceğini/geleceğimizi şekillendirecek tercihini “mantık dışı” düşüncelerle yapıyor…

Sonra…

Yine “yetenek törpüleyen” üniversite dönemi başlıyor…

25 yaşına kadar da o sürüyor…”

VELHASIL

Dün benzer bir sohbete şahit oldum…

“Bekçilik için fakülte mi var?!…” diye soruyor, tercih yapacak gençlerden biri diğerine…

“Bilmiyorum ama mühendisten, doktordan iyi kazanıyorlarmış!” dedi diğeri öbürüne…

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1.000.000 tane S-400’ün karşılayabileceği bomba atılsa;

Bu “eğitim sistemi” kadar zarar verir mi acaba ülkenin temeline?…