Bekçilik Fakültesi…
Birkaç yıl önce…
Üniversite tercih dönemiydi…
Gençlerin konuşmasına şahit olmuştum…
Yazımda da paylaşmıştım…
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O bölümü tekrarlayayım:
“Gençlerimiz…
Yetenek, mantık, merak, çaba, verimlilik ve ‘sorgulama gücü’ törpüleyen eğitim sistemimizle 20’li yaşlarına geliyor…
O gençlerden 6’sı, dün, tam arkamdaki masada sohbet ediyor…
Biri heyecanla anlatıyor:
“Hukuk istiyorum…
Hukuk olmazsa, gastronomi; o da olmazsa en azından ‘öğretmenlik’ gelir!”…
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(Alakasız, “tombala oyunu” gibi yapılan tercihlere mi;
idealsizliğe, hedefsizliğe mi;
1920/30’lar Türkiyesi’nin baş tacı mesleği, geleceğin temeli olan öğretmenliğin düştüğü duruma mı;
geldiğimiz/geleceğimiz hale mi yanayım?!…)
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Yani…
Milyonlarca gencimiz geleceğini/geleceğimizi şekillendirecek tercihini “mantık dışı” düşüncelerle yapıyor…
Sonra…
Yine “yetenek törpüleyen” üniversite dönemi başlıyor…
25 yaşına kadar da o sürüyor…”
VELHASIL
Dün benzer bir sohbete şahit oldum…
“Bekçilik için fakülte mi var?!…” diye soruyor, tercih yapacak gençlerden biri diğerine…
“Bilmiyorum ama mühendisten, doktordan iyi kazanıyorlarmış!” dedi diğeri öbürüne…
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1.000.000 tane S-400’ün karşılayabileceği bomba atılsa;
Bu “eğitim sistemi” kadar zarar verir mi acaba ülkenin temeline?…