Bekir Çoşkun: Hayvansever bir cumhuriyetçi yazar

Bekir Çoşkun: Has bir Cumhuriyetçi yazar ve gazeteci… Dostum Bekir’i özlem ve sevgiyle anıyor, eşi Andree’yi selamlıyorum…

Coşkun 1945’de Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulunu bitirdi, 1974 yılında gazeteciliğe foto muhabiri olarak başladı. Polis ve parlamento muhabirliği yaptı.

Ancak Çoşkun‘un bir özelliği daha vardı: Gençlik yıllarında üniversitede okurken, geçimini sağlamak için gazinolarda kanun, ut, bağlama, keman çaldı, bir konserinde Zeki Müren’e eşlik etti.

Coşkun, 1978 yılında Günaydın gazetesinde ‘’Dokuzuncu Köy’’ başlığıyla köşe yazıları yazmaya başladı. Açık, saydam üslubu ile hemen geniş bir okur kitlesi oluştu. 1987 yılında Sabah gazetesine geçti, 1993’de Hürriyet gazetesinde yazmaya başladı. Haber Türk’te yazarken, iktidar partisinin baskısıyla istifa etmek zorunda kaldı. Köşesinin adını “Dokuzuncu Köyden” kovulmuş olduğunu simgeler şekilde “Onuncu Köy” koyarak, Cumhuriyet gazetesine taşındı. 2013’de Sözcü gazetesine geçti. 2017 yılında kansere yakalanan Bekir, 18 Ekim 2020 tarihinde 75 yaşında vefat etti.

Hayvan ve doğasever kişiliğiyle tanınan Bekir Çoşkun’un TRT’de yayınlanan “Pako’ya Mektuplar” dizi programı, AB ülkesi televizyonları tarafından satın alınarak yayınlandı.

Kendisi gibi doğa ve hayvansever Belçika asıllı Andree ile evliydi. Bekir, çok ilgi çeken ‘’Dövlet’’i 1990’da yayınladıktan sonra “Avukatımı İstiyorum”, “Pako’ya Mektuplar”, “Ben Pako”, “Büyük Oyun” ve “Titanic Kemancıları” kitaplarını yazdı ve yayınladı. 2020’de son kitabı ‘’Sevgiliye’’ basıldı.

Bekir Coşkun, sade ve açık anlatımlı, güzel Türkçesiyle bezenmiş köşe yazılarıyla, çok geniş bir okur kitlesine sahip olmuş, ilgiyle izlenmiş bir gazeteci/ yazardı.

Ölümünden sonra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bir vefa örneği vererek, Cunda’daki tarihi Rum Kız Okulu’nu restore ettirip Bekir Çoşkun Kütüphanesi’ni kurdu. 3 Ekim 2021‘de açılışı yapılan kütüphaneye eşi Andree 3000 kitabını bağışladı. Kütüphanenin girişinde köpeği Pako’nun bir heykeli yer aldı.

Bekir ile 1970’li yıllarda, parlamento muhabiri iken tanıştım. Varlık Özmenek ve Melih Aşık’ın başlattığı, birbirine ‘’Arap’’ diyen gazeteci grubunda yer aldık, böylece dostluğumuz gelişti, derinleşti.

Dostum Bekir’i özlem ve sevgiyle anıyor, eşi Andree’yi selamlıyorum.

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Dolar ile Euro kurları 20 yıldan sonra eşitlendi, dengesizliğin dengesini yaşıyoruz.