Beklentilerin vadesi

Global fiyatlamalar açısından zor birkaç ayı geride bıraktık. En kötüsü tamam mı, buraya kadar mı sorularının yanıtı kolay değil. Doğrudur, bir miktar risk algılamasında toparlanma söz konusu. Ancak, kalıcılığı ve sürdürülebilirliği üzerine net değerlendirmeler yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Tam da bu noktada beklentiler açısından vadeleri ayrıştırmak en sağlıklısı.

Okumakta olduğunuz yazı Pazartesi günü kaleme alındığından henüz Mayıs ayı işlemlerini tamamlamış değiliz. Olsun, yine de az çok tablo şekillenmiş gibi. Hisse senetlerindeki yüksek volatilite destekli değer kayıplarının önemli bir kısmı telafi edildi. Özellikle de ABD cephesinde. Hatırlayalım; bir süredir altını çizerek öne çıkartmaya çalıştığımız durum, volatilitenin kaynağını doğru analiz etmek üzerine kuruluydu: ABD ve Fed.

Hisse senetlerindeki satışı konuştuğumuz tüm analizlerin içerisinde en yüksek payı ABD’ye vermek en doğru olanı. Global seyir için yakından izlenen endekslerin yer aldığı MSCI cephesi de bu fikri teyit ediyor. Bir önceki hafta ABD ile dünyanın geri kalan hisse senetleri arasındaki ayrışma ve özellikle de ABD dolarına yönelik alınan pozisyonlardaki çözülme ihtimalinden iki farklı yöne hareketin olasılığından bahsetmiştik. Ne gibi? DXY cephesindeki her değer kazanımının hisse senetlerini baskılaması durumu 6-7 haftalık rallinin ardından ilk kez terse dönme sinyalleri vermişti. Değerli mi? Bugün karşımızdaki tabloya baktığımızda hatalı olduğunu söylemek kolay değil.

Geride kalan haftada küresel hisse senetlerine 10 hafta sonra ilk kez nette para girişi olduğunu gördük. Bu, önemli bir gelişme. Ancak, kalıcılığını filtrelemek kolay değil. Neden? Öncelikle ay sonu işlemlerinin etkisi ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Üstelik alıcılıların önemli ölçekte bozulan algı kaynaklı sahneden çekildiği dönemlerde. Bir diğer kritik husus da hedging konusu. Mayıs’ın genelinde ortalamada Amerikan doları pozitif eğilimin talep kaynaklı seyrettiğini düşünecek olursak sohbetin bu kısmında hedge etme fikrinin ağır basmadığını söylemek yanlış olur.

Küresel çapta Amerikan dolarının genele yayılır değer kaybı eğilimi ikinci haftaya taşınmış durumda. Sadece son hafta DXY tek başına yüzde 2’ye yaklaşan bir değer kaybı sergiledi. Bir önceki hafta da zayıflamıştı. Bugün itibarıyla G10 para birimleri karşısında USD çaprazında değer kaybeden tek üye NOK. Ortak para birimi Euro’da yüzde 2’ye yaklaşan değer kazancı ile karşılaşıyoruz. Oldukça değerli bir ayrıntı. Neden? Risk algısını tetikleme potansiyeli açısından değerli. Keza JPY. Benzer performans onun için de geçerli. Hazır bunları konuşurken kısaca EMFX cephesine de göz atalım: Mayısta en iyi performans şu an itibarıyla yüzde 11 ile Rus rublesinde. Brezilya, Meksika, Polonya, Peru, Şili, Romanya şeklinde ilerliyor liste. Ortak noktaları nedir? Rusların sermaye kontrolleri dışarıda bırakıldığında diğer üyelerin tamamında politika faizlerinin sıkılaşma ekseninde gerçekleşmesi. Önemli mi? Sanki. Listenin alt kısmında ise en zayıf 3 performans sırasıyla TRY, ARS ve HUF nezdinde şekilleniyor. Farklı hikayeler var. Macar para politikası da sıkılaşıyor, üstelik uzun zamandır ama siyaset bir noktada baskılamada öne çıkabiliyor. Olan bu.

Fed’in hızlı bir patikada sıkılaşma yapmayacağını, en azından yapma niyetinde olmadığını biliyoruz. Biraz bu sebepten, biraz da resesyon endişelerinin uç noktalarda fiyatlanmasından tahvillerde gördüğümüz satışın terse döndüğü bir aşamadayız. ‘Sakinleme’ var desek yanlış olmaz. Pozisyonların önemli bir kısmı yeniden dizayn edildi. Burada kısa-orta vade ayrışması oluşuyor. Volatilitenin sona erdiğini söylemek için çok erken. Ancak, beklentilerin gerisinde bir hızda Çarşamba günü itibarıyla 47.5 milyar dolarlık adımla başlayacak olan bilanço daraltma operasyonu da gözetildiğinde biraz nefes alma şansı global risk iştahı açısından gündeme gelebilir. Keza ECB’nin Temmuz 2022’de Temmuz 2011’den bu yana ilk kez politika faizinde artışa gitme ihtimalini düşünecek olduğumuzda EUR için de nispeten oyun alanı genişleyebilir. Doğal olarak risk iştahı açısından da. Bu da bardağın kısa vade kısmı oluyor.