Bekleyelim görelim haftası

Geçen haftayı, PPK faiz kararı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın BAE ziyareti, Rusya-Ukrayna gerginliği, tüketici güven endeksi, konut satış verileri ve TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırması gibi birbirinden önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler ile tamamladık. Bunlardan birinin gördüğünden daha fazla ilgiyi hak ettiğini düşündüğüm için burada kısaca değinmek istedim.

Ocak ayında tüketici güveni dövizde düşen tansiyon, yeni bir yıla başlanıyor olması ve muhtemelen ücret/maaş zamları nedeniyle 4 puanı aşan bir yükseliş göstermişti. Geçen hafta açıklanan Şubat verisi önceki aya göre 2 puan düştü. Tüketici güvenini oluşturan dört alt endeksin tamamında zayıflama gördük. En sert gerileme yüzde 4,2 düşüş ile “gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi” alt endeksinde oldu. Alt endekslerin biri ise tarihi düşük seviyesine indi: “Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı alma düşüncesi”.

Bu alt endeks, on yıldan beri diğer üçüne göre çok daha az dalgalanma gösterir ve genellikle 95- 100 arasında değer alır. Ancak son aylarda daha sert dalgalanma göstermeye başladı ve ilk kez 89,4’e indi. Bu, iç talep açısından kritik bir uyarı ve mobilya, beyaz eşya gibi pek çok sektörde satışların gerileyebileceğine işaret ediyor olabilir. Son iki ayda kurlarda yeni bir bozulma olmamasına rağmen dayanıklı mal alma düşüncesinin geriliyor olması, mal ve hizmet fiyatlarındaki yükseliş ve buna uyum göstermeyen gelir düzeyinin bir yansımasına benziyor.

Salı sabah TCMB ve TÜİK tarafından dört ana sektöre yönelik Şubat ayı güven endeksleri açıklanacak. Muhtemelen toplu bir hareket değil, münferit artış ve azalışlar göreceğiz. Ancak önümüzdeki birkaç ay, sanayi ve hizmet sektörlerinde güvenin aşağı yönlü seyredebileceğine yönelik işaretler var.

Bu hafta ne içeride ne de dışarıda piyasaların yön değiştirmesine sebep olacak bir veri göreceğiz. Bu nedenle Rusya-Ukrayna gerilimi ile Fed faiz beklentilerinin şekillendireceği bir bekle-gör haftası yaşayabiliriz.

Döviz kurları yaklaşık beş haftadır çok dar bir bant içinde hareket ediyor. Önümüzdeki günlerde aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılıma yaklaşılıyor görüntüsü var.