Belçikalı Azelis, kimyada 4’üncü satın almasını yaptı

Türkiye, son dönemde Avrupa ve ABD’li kimya şirketlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Geçen şubat ayında yazdığımız haberde Belçikalı kimya şirketi Azelis’in Türkiye’nin önde gelen özel kimyasallar ve gıda maddeleri tedarikçisi Tunçkaya’yı satın aldığını sizlerle paylaşmıştık. Türkiye’yi yakından tanıyan ve son 2 yıl içerisinde iki önemli satın almaya imza atan Azelis, şubat ayında da listesine Tunçkaya Kimyevi Maddeler şirketini eklemişti.

Daha önce Tara Kimya ve Ekin Kimya’yı da alan Azelis, 4’üncü satış sürecini de tamamlamak üzere. Belçikalı şirket, Aktaş Dış Ticaret ve bağlı iştiraki Whitecem S.A’dan özel kimyasal içeriği birimini devralıyor. Belçikalı şirket, satın almayı ise Türkiye’deki birimi olan Azelis TR Kimya Endüstrisi adlı firma üzerinden gerçekleştirecek. 1989 yılında Türkiye’de kimyasal hammaddelerin kullanıldığı farklı sektörlere, başta solventler olmak üzere dökme ve ambalajlı pek çok ürünle hizmet vermeye başlayan Aktaş, 1999 yılında Derince-İzmit’te Aktaş Tank Terminali’ni kurdu. Lukoil, Borealis, Rompetrol, Chevron, Eni, Dow gibi dünya devleriyle çalışan Aktaş, 2010 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde Whitecem S.A adlı şirketi faaliyete aldı. 2015 yılında AKFA Tank Terminali’ni Yunanistan’ın Chalkida-Avlis bölgesinde kuran şirket, 2020 yılında Fortune 500 Türkiye Listesi’nde 174’üncü sırada yer aldı.

2.5 MİLYAR EURO CİRO YAPIYOR

Bu yılın haziran ayında da Azelis ile Ak- Taş, Ekin Kimya’nın satış sürecini tamamlamıştı. 56 ülkede faaliyet gösteren Azelis son yıllarda ciddi bir satın alma sürecine girmişti. 2018’den bu yana Türkiye dahil dünyanın farklı coğrafyalarında 50’ye yakın şirketi bünyesine katan Azelis, 2.5 milyar euro ciro ve 5 milyar Euroyu aşan borsa değeri ile Avrupa’nın en önemli kimya şirketlerinden biri. Singapur’dan Azelis’in, Singapur, İsrail, Hindistan gibi ülkelere yayılmış şirketlerinde 3 bine yakın çalışanı bulunuyor. Şirketin hisseleri Euronext Brüksel'de işlem görüyor.

BELÇİKALI RAVAGO DA SATIN ALMALARLA BÜYÜDÜ

Azelis gibi Türkiye’ye adım atan küresel şirketler, peşpeşe yaptığı satın almalarla öne çıkıyor. Türkiye’ye 5 yıl önce Veser Kimya’yı alarak giren ABD’li Vinmar geçen yıl Temmuz ayında önce Alfa Kimya’yı bu yılın ocak ayında da Arısan Kimya’yı alarak dikkat çekmişti. Bir başka örnek ise Belçikalı Ravago. Dünyanın en büyük kimya şirketlerinden Ravago, Türkiye’ye 2013’te Beşler Tekstil’in taşyünü üretimi yapan İzoberrock’un yüzde 50’sini satın alarak girmişti. Ravago bu alımla yetinmemiş, ardından 2014’te Tekpol’ü 36 milyon dolara bünyesine katmıştı. Son olarak Kemiropa’yı satın alan Ravago, geçen yıl Kasım ayında da Turkuaz Kimya’nın yüzde 51’inin sahibi olmuştu.