Belçikalı Reynaers, Türkiye'de yatırımı gündemine aldı

Avusturya Lisesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra, Viyana Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümü’nü çift dal olarak okuyan Zafer Güldoğan, aynı üniversitede İş İdaresi ve Robotik üzerine master yapar. İyi yetişmiş bir profesyonel yönetici adayı olarak ilk iş teklifini, doktorasını da yapabileceği şekliyle havacılık devi Boeing’in Seattle merkezinden alır. Geleceğini akademik alanda kurgulama planlarını çocukluk yaşlarında yapmış olsa da 1997’de gelen iş teklifine olumsuz yanıt verip, yurt dışı hayalleri kuran pek çok gencin aksine Türkiye’ye dönüş yapar.

Bugün 25 yıllık profesyonel olan Zafer Güldoğan, Türkiye genel müdürlüğünü yürüttüğü Belçikalı alüminyum yapı malzemeleri devi Belçikalı Reynaers da dahil olmak üzere 4 global şirkette sürdürdü kariyer yolculuğunu. Hepsi yapı sektöründe olan şirketlerin Türkiye pazarına giriş süreçleri Zafer Güldoğan tarafından yönetildi. Global şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırım planları, stratejileri A’dan Z’ye Güldoğan tarafından oluşturuldu, uluslararası yönetim kurullarında takdimler bizzat kendisi tarafından yapıldı. İkna süreçlerinin olumlu sonuçlanmasından en çok sevinen de kuşkusuz, Zafer Güldoğan oldu. Kariyerine baktığımda, Güldoğan’ın global sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik iş dünyasında bir uzmanlık alanı oluşturduğunu söyleyebilirim.

Şirket öğretmeni oldu

Belçikalı yapı ürünleri devi Reynaers’ın da Türkiye’de şirket kurulumundan başlayarak yatırım süreçlerinin tamamını kendisi hazırladı Zafer Güldoğan. Stratejik olarak bulunduğu tüm ülkelerde yerel tedarikçilerle çalışan Reynaers’in Türkiye operasyonları için ürün alabileceği tesislerin seçimi de bizzat Güldoğan ve ekibi tarafından yapıldı. Seçilen tesislerin, Reynaers’in istediği kaliteye ulaştırılması için uzun süreçler de Güldoğan’ın zorlu geçen mesaileri arasında yer aldı. Üniversite öğretim üyeliği yapamadığını ancak şirketlere öğretmenlik yaptığını kaydeden Zafer Güldoğan, “Bizim kalitemize ulaşabilmeleri için tedarikçi şirketlerle birebir çalıştık. Sıkı eğitimler verdik. Üretimin tüm aşamalarında iyileştirmeler yaptık. Bugün bize ve Reynaers’in tüm global projelerine ürün sunan iki şirketle yıllardır çalışıyoruz. Bizimle birlikte 3 kat büyüdüler, ihracatları yok denecek kadar azken, bugün iş hacimlerinin yüzde 50’si ihracattan geliyor” diyor.

Hızlı büyüme planları yapan Reynaers’ın hedefleri noktasında en çok güvendiği ülkeler arasında Türkiye de var. Bu açıdan tedarikçi sayısını artırma kararı alan Reynaers Türkiye, bir şirket ile el sıkışırken, dördüncü partner firma arayışını sürdürüyor.

Doğrudan yatırım gündemde, Ar-Ge merkezi büyütülecek

40 ülkede pencere, kapı, sürme ve katlanır sistemler ile giydirme cephe, kış bahçesi, güneş kırıcı, havalandırma ve sineklik gibi tamamlayıcı sistemler için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten Reynaers Aluminium’un geçen yıl Mart ayında atanan CEO’su Dirk Bontridder ile CSO (Satıştan Sorumlu Başkan Vekili) ve Bölge Direktörü Andreas Wilsdorf ile toplantı halindeyiz. 1965’ten bu yana kurucu Reynaers Ailesi tarafından yönetilen şirkette alınan tarihi kararla ilk kez CEO’luk koltuğuna oturan Dirk Bontridder, samimiyetle geçen konuşmasında önlerine önemli bir büyüme hedefi koyduklarını ifade ediyor. Geçen yıl 638 milyon Euro olan global ciro, 2025 yılına kadar 1 milyan Euro seviyesine çıkarılacaktır.

İyi eğitimli işgücü var

5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Reynaers Aluminium, bu hedefe ulaşma rotasında Türkiye’yi global bir üs olarak konumlandırmış. Türkiye’nin bu konumunu güçlendirmek için şirketin gündeminde olan doğrudan yatırım için de çalışmalar hız kazandırılmış. CEO Bontridder, “Türkiye’de doğrudan yatırım için belli bir piyasa ölçeğine gelmeyi bekledik. O noktaya yaklaştığımızda yatırım kaçınılmaz olacak” diyor bir grup gazeteciye. Türkiye’deki iş gücünün yüksek kalitesine vurgu yapan CEO Bontridder, şu değerlendirmede bulundu: “Türkler hem çok iyi eğitimli hem de çalışkanlar. Batıda bu konuda ciddi eksik var. Bu nedenle Türkiye ekibimizin mühendislik anlamında bize ciddi katkıları oluyor. Türkiye’de Ar-Ge merkezi yatırımını çok önemsiyoruz.” Reynaers Satıştan Sorumlu Başkan Vekili ve Bölge Direktörü Andreas Wilsdorf ise Türkiye’de Batı bölgeleri ile başladıkları faaliyetlerini olabildiğince doğuya kaydırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türk mühendisliği Belçika’ya uzandı

Reynaers Türkiye, faaliyet yürütülen ülkeler içinde ilk 5’te yer alıyor. Hedefte, İngiltere’yi geçmek ve Belçika, Hollanda ve Fransa’dan sonra dördüncülüğe yerleşmek var. Bu hedef noktasında en çok deneyimli ve yaratıcı çalışanlarına, uzman tedarikçilerine ve yenilikçi ürünlerine güvendiklerini söylüyor Zafer Güldoğan. Çevreci, fonksiyonel, yeni nesil ürünlerle Türkiye pazarında hızlı büyüdüklerini kaydeden Güldoğan, “Sektörümüzün Türkiye’de pazar büyüklüğü 140 milyon Euro. Biz bu pazarda geçen yıl 40 milyon Euro iş hacmi ile lider konumdayız. Üç yıl içinde 100 milyon Euro’luk ciroya ulaşmayı planlıyoruz” diyor. Alsancak'ta yer alan İzmir Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası’ndan çok önemli gayrımenkul projelerine uzanan geniş alanda hizmet yürütmüş Reynaers Türkiye. Yanı sıra Azerbaycan’dan, Özbekistan’a uzanan alanda da projeler geliştirdiklerini kaydeden Reynaers Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Ebru Yalçın, “Türkiye’den tedarikçilerimiz ve Türk mühendislerinin uzmanlığı ile Belçika’da da çok önemli projeler yürüttük. BESIX tarafından yapımı üstlenilen ve tasarımı dünyaca ünlü mimarlık ofisi Jaspers-Eyers imzası taşıyan Quatuor'un yüksek standartlı projesinde yer aldık örneğin. Brüksel’de bulunan ve yer üstünde toplam 28, yer altında 6 kattan oluşan Manhattan Business Center’da da çalışma yürüttük” diyor.