Belçikalı teknoloji şirketi Türk devini satın alıyor

Avrupa’nın en büyük hosting şirketlerinden Team Blue, Türkiye’deki ikinci büyük alımını yaptı. 2020 yılında Natro’yu bünyesine katan Belçikalı dev, bu kez sektörün en önemli oyuncularından İstanbul merkezli Ticimax’ın ana hissedarı olmaya hazırlanıyor. 2025 yılında kurulan Ticimax, 100'den fazla ülkeye hizmet sunuyor.

Avrupa’nın en büyük dijital teknoloji şir­ketlerinden biri Te­am Blue. Türkiye’ye 2020 yı­lında Natro’yu satın alarak giren hosting yani internet si­telerinin barındırılması devi Team Blue, 5 yıl aradan sonra sektörün en önemli oyuncu­larından birini daha bünyesi­ne katıyor. Team Blue, İstan­bul merkezli Ticimax Bilişim’i devralmak için masaya oturdu. An­laşma tamamlandığın­da Türk şirketinin ço­ğunluk hisseleri Team Blue’nun Hollanda’daki birimi tarafından satın alınacak. Önce Team Blue hakkında kısa bir bilgi vermek gerekiyor.

Combell Group, Tran­sIP Group ve Register Group’un birleşmesiy­le oluşan Team Blue, sa­tın almalarla büyüyen bir şirket. Temeli ise 1995 yı­lında Register Group’un İtal­ya’nın Floransa’da kurulma­sıyla atıldı. 1999 yılında bu kez Belçika’da kurulan Com­bell Group, 2003 yılında da Hollanda’da TransIP Group hayata geçirdi. 2019 yılın­da İtalyan, Belçikalı ve Hol­landalı bu 3 şirket bir araya gelerek Team Blue’yu oluş­turuldu. Ardından bünyeye Danimarka, Fransa, Porte­kiz, Birleşik Krallık, İspanya ve İsviçre’den markalar satın alınarak katıldı.

Natro, 5 yıl önce 200 milyon TL'ye geldi

2020 yılında Team Blue, Türkiye, Bulgaristan ve Or­ta-Doğu Avrupa bölgesinde­ki KOBİ’lere yönelik web ba­rındırma için satın alma sü­recine başlıyor. Burada da en önemli alımı Natro ile ger­çekleşti. Satın alma sürecin­de Türkiye’nin en büyük hos­ting firmalarından biri olan Natro, o dönem 200 milyon liraya Team Blue bünyesine geçti. Satın alma sürecinde Natro’nun 120 binden fazla aktif müşterisi ve 500 binden fazla kayıtlı alan adı bulunu­yordu. 22 ülkede 3,3 milyon­dan fazla müşteriye hizmet veren Team Blue, 3 binden fazla çalışanı var. Şirketin ci­rosu ise son açıklanan 2020 verilerine göre 750 milyon euro.

Dünya devleriyle çalışıyor

Avrupalı devin ana hisse­dar olacağı İstanbul merkezli Ticimax Bilişim ise 2005 yı­lında kuruldu. 20 yılda 30 bin­den fazla yerli ve global işlet­meye hizmet veren Ticimax, 5 binden fazla iş ortağı bulu­nuyor. 200’ün üzerinde çalı­şanı istihdam eden Ticimax, 100’den fazla ülkeye hizmet sunuyor. Bir kampüsü ve bir de Ar-Ge merkezi bulunan Ti­cimax’n müşteri portföyünde Victoria’s Secret, Starbucks, Avva, Elle, Bentley, Aselsan, Çetinkaya, Dimes gibi dünya­nın ve Türkiye’nin önde gelen markaları var.