Belçikalı teknoloji şirketi Türk devini satın alıyor
Avrupa’nın en büyük hosting şirketlerinden Team Blue, Türkiye’deki ikinci büyük alımını yaptı. 2020 yılında Natro’yu bünyesine katan Belçikalı dev, bu kez sektörün en önemli oyuncularından İstanbul merkezli Ticimax’ın ana hissedarı olmaya hazırlanıyor. 2025 yılında kurulan Ticimax, 100'den fazla ülkeye hizmet sunuyor.
Avrupa’nın en büyük dijital teknoloji şirketlerinden biri Team Blue. Türkiye’ye 2020 yılında Natro’yu satın alarak giren hosting yani internet sitelerinin barındırılması devi Team Blue, 5 yıl aradan sonra sektörün en önemli oyuncularından birini daha bünyesine katıyor. Team Blue, İstanbul merkezli Ticimax Bilişim’i devralmak için masaya oturdu. Anlaşma tamamlandığında Türk şirketinin çoğunluk hisseleri Team Blue’nun Hollanda’daki birimi tarafından satın alınacak. Önce Team Blue hakkında kısa bir bilgi vermek gerekiyor.
Combell Group, TransIP Group ve Register Group’un birleşmesiyle oluşan Team Blue, satın almalarla büyüyen bir şirket. Temeli ise 1995 yılında Register Group’un İtalya’nın Floransa’da kurulmasıyla atıldı. 1999 yılında bu kez Belçika’da kurulan Combell Group, 2003 yılında da Hollanda’da TransIP Group hayata geçirdi. 2019 yılında İtalyan, Belçikalı ve Hollandalı bu 3 şirket bir araya gelerek Team Blue’yu oluşturuldu. Ardından bünyeye Danimarka, Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık, İspanya ve İsviçre’den markalar satın alınarak katıldı.
Natro, 5 yıl önce 200 milyon TL'ye geldi
2020 yılında Team Blue, Türkiye, Bulgaristan ve Orta-Doğu Avrupa bölgesindeki KOBİ’lere yönelik web barındırma için satın alma sürecine başlıyor. Burada da en önemli alımı Natro ile gerçekleşti. Satın alma sürecinde Türkiye’nin en büyük hosting firmalarından biri olan Natro, o dönem 200 milyon liraya Team Blue bünyesine geçti. Satın alma sürecinde Natro’nun 120 binden fazla aktif müşterisi ve 500 binden fazla kayıtlı alan adı bulunuyordu. 22 ülkede 3,3 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Team Blue, 3 binden fazla çalışanı var. Şirketin cirosu ise son açıklanan 2020 verilerine göre 750 milyon euro.
Dünya devleriyle çalışıyor
Avrupalı devin ana hissedar olacağı İstanbul merkezli Ticimax Bilişim ise 2005 yılında kuruldu. 20 yılda 30 binden fazla yerli ve global işletmeye hizmet veren Ticimax, 5 binden fazla iş ortağı bulunuyor. 200’ün üzerinde çalışanı istihdam eden Ticimax, 100’den fazla ülkeye hizmet sunuyor. Bir kampüsü ve bir de Ar-Ge merkezi bulunan Ticimax’n müşteri portföyünde Victoria’s Secret, Starbucks, Avva, Elle, Bentley, Aselsan, Çetinkaya, Dimes gibi dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markaları var.