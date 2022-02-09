Belçikalılar kimyada hızlı

Son dönemde Türkiye’de yabancıların en fazla ilgi gösterdiği sektörlerin başında kimya geliyor. ABD ve Avrupalı devlerin özellikle ilgilendiği bu alanda ciddi satın almalar dikkat çekiyor. Satın alma süreçlerinde ise yabancılar tek bir şirketle kalmıyor, sektörün önemli oyuncularını peşpeşe satın alıyor. İşte bunlardan biri de Belçikalı Azelis. 2020’de Tara Kimya ve Ekin Kimya’yı satın alan Belçikalı dev, bu kez Türkiye’nin önde gelen özel kimyasallar ve gıda maddeleri tedarikçisi Tunçkaya’yı satın alıyor.

Satın alma süreci Belçikalı şirketin resmi sitesinden duyuruldu. 56 ülkede faaliyet gösteren Azelis son yıllarda ciddi bir satın alma sürecine girmişti. 2018’den bu yana Türkiye dahil dünyanın farklı coğrafyalarında 30’dan fazla şirketi bünyesine katan Azelis’in listesine son eklenen şirket olan Tunçkaya 1973 yılında Zülfikar Tunçkaya tarafından İstanbul’da kuruldu. 500’ün üzerinde müşteriye hizmet veren Tunçkaya, gıda hammaddeleri ve katkı ürünleri tedariği konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından.

2.5 MİLYAR EURO CİROSU VAR

Satın alma sürecini de kimya sektöründe önemli işlemlere imza atan Ventura Partners yönetti. Bilindiği üzere Ventura, 2 yıl evvel Azelis’in Ekin Kimya’yı satın almasında ve geçtiğimiz ay içinde yine bir kimya devi olan ABD’li Vinmar Group’un Türkiye’nin önde gelen kimyasal maddeler tedarikçisi Arısan’ın satın alınmasında danışmanlık yapmıştı

2.5 milyar euro ciro ve 5 milyar euroyu aşan borsa değeri ile Avrupa’nın en önemli kimya şirketlerinden olan Azelis’in, 3 bine yakın çalışanı bulunuyor. Şirketin hisseleri Euronext Brüksel'de işlem görüyor.

BELÇİKALI RAVAGO DA SATIN ALMALARLA BÜYÜDÜ

Azelis gibi Türkiye’ye adım atan küresel şirketler, peşpeşe yaptığı satın almalarla öne çıkıyor. Türkiye’ye 5 yıl önce Veser Kimya’yı alarak giren ABD’li Vinmar geçen yıl Temmuz ayında önce Alfa Kimya’yı bu yılın ocak ayında da Arısan Kimya’yı alarak dikkat çekmişti. Bir başka örnek ise Belçikalı Ravago. Dünyanın en büyük kimya şirketlerinden Ravago, Türkiye’ye 2013’te Beşler Tekstil’in taşyünü üretimi yapan İzoberrock’un yüzde 50’sini satın alarak girmişti. Ravago bu alımla yetinmemiş, ardından 2014’te Tekpol’ü 36 milyon dolara bünyesine katmıştı. Son olarak Kemiropa’yı satın alan Ravago, geçen yıl Kasım ayında da Turkuaz Kimya’nın yüzde 51’inin sahibi olmuştu.

Satın almalar organik büyümemizi tamamlıyor

Dünya çapında 45 bin müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Antwerp merkezli kimya devi Azelis’in Türkiye Genel Müdürü Sertaç Yürür, “Tunçkaya'yı Azelis ailesine kattığımız için çok mutluyuz. Gıda pazarındaki güçlü ilişkileri ve genel pazar konumu, değer zincirimiz için harika bir katkıdır ve Azelis'in organik büyümesini tamamlar. Türkiye hızla büyüyen bir bölge ve gıda segmentinde önemi giderek artan bir pazar. Bu işlemle Türkiye'deki ve daha geniş Avrupa-Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin kapsayan EMEA’daki büyümemiz için de olumlu bir adım” dedi.