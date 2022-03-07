Belediyeler sanal ofis kiracılarının peşinde

Gün geçmiyor ki, yeni bir sorunumuz olmasın. Hemen her gün yeni bir sorun, yeni bir tartışma. Hep bir belirsizlik, hep bir karmaşıklık. Galiba, belirsizlik ve karmaşıklık hoşumuza gidiyor. Bu nedenle de, ne sorun bitiyor, ne de tartışma!

Yeni sorunumuz ise, sanal ofislerle ilgili.

Son dönemde belediyeler sanal ofis kiracılarının peşine düştü. Hem de ne takip, belediyeleri şimdiye kadar bir iki konu dışında hiç böyle agresif görmediğinize eminim!

Konu tam olarak ne ile ilgili?

Daha fazla merak ettirmeyelim, konu sanal ofis kiracılarının çevre temizlik vergisi mükellefiyetleri ile ilgili.

Sanal ofis nedir, kullananlara ne fayda sağlıyor?

Sanal ofis, aslında yeni nesil çalışma kültürünün diğer bir adı. Son yıllarda teknolojideki hızlı değişikliklere bağlı olarak çalışma koşulları ve kültürü de değişti. Yaşadığımız pandemi süreci de, bunu oldukça hızlandırdı ve pekiştirdi. Teknolojideki hızlı gelişme ve değişmeler, işlerin artık mobil olarak yapılmasına neden oldu, şirketlerin işlerini yapabilmeleri için özel bir mekâna sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Son zamanların yeni trendleri arasında yer alan sanal ofisler, işlerini yaparken bir ofise ihtiyaç duymayanların, iş hayatında yeniliklere açık olanların, yeni bir işe adım atanların, mevcuttaki işlerinin maliyetini azaltmak isteyenlerin tercih ettiği bir uygulama. Bu nedenle, özellikle orta ve büyük ölçekli şirketler çalışanların verimliliğini artırmak ve maliyet yükünü hafifletmek için sanal ofisleri tercih etmeye başladı.

Sanal ofisle hem prestijli bir adrese hem de bir ofisin gerektirdiği çok sayıda hizmete topluca ve oldukça düşük maliyetle sahip olabiliyorsunuz. Örneğin, telefonlarınız karşılanıp size aktarılıyor, posta ve kargolarınız yönetiliyor, misafirleriniz karşılanarak ağırlanıyor vb. Özel fiyatlarla saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak toplantı odası veya etkinlik salonu kiralayabiliyorsunuz. Yani, düşük maliyetle tamamen profesyonel bir hizmete sahip oluyorsunuz.

Sanal ofislerin çevre temizlik vergisi tartışma yarattı!

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılan sanal ofislerin çevre temizlik vergisinin ne şekilde ve kimlerden tahsil edileceği konusunda sorunlar yaşanmaya başlandı. Konu ile ilgili bazı uzmanlar sanal ofisi kiraya verenlerin (işletmecilerin) çevre temizlik vergisinin mükellefi olması gerektiğini ileri sürerken, bazıları da bu ofislerde kiracı olanların bu verginin mükellefi olması gerektiğini ifade ediyorlar.

Maliye bu konuda ne diyor?

Maliye, aralarında ortaklık bulunmayan birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılan sanal ofislerin faaliyette bulunduğu binaya ilişkin olarak söz konusu binaya ilişkin kira sözleşmesinin tarafı olan kiracı/kiracıların çevre temizlik vergisinin mükellefi olması ve anılan verginin kiracı/kiracılar tarafından ödenmesi gerektiği görüşünde (GİB. İzmir VDB’nin 27.12.2018 tarihli ve 66813766-175.02[mük44-2017-8]-536621 sayılı özelgesi).

Yani, Maliye’ye göre, her bir sanal ofis kiracısının çevre temizlik vergisi mükellefi olması ve bu vergiyi ödemesi gerekiyor.

Belediyeler sanal ofis kiracılarının peşine düştü!

Maliye’nin bu görüşünü dikkate alan belediyeler, kendi yetki alanlarındaki sanal ofislerin ve kiracılarının peşine düştü. Sanal ofis işletmecilerinden, sanal ofis kiracılarının listesini istemeye başladılar. Belediyeler, sanal ofis kiracıların çevre temizlik vergisi mükellefiyetini tesis ettirip ettirmediklerini tespit ederek, mükellefiyet tesis ettirmeyenlere cezalı çevre temizlik vergisi tarhiyatı yaparak tebliğ ediyorlar.

Konu mail, sosyal medya, telefon vb. yollarla bize kadar ulaştığına göre, olay biraz ciddi!

Maliye konuyu 2464 sayılı Kanuna dayandırıyor

Maliye, görüşünü Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesine dayandırıyor.

Söz konusu maddeye göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi bulunuyor. Verginin mükellefi ise, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun binaları kullananlar olup, mükellefiyet binanın kullanımı ile başlıyor. Yani, çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun binaları kullananlar olduğundan, binaları kullananların kiracılar olması halinde verginin kiracılar tarafından ödenmesi gerekiyor (30 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği).

Peki, Maliye ve belediyeler haklı mı?

Maliye ve belediyelerin haklı olup olmadığına karar verilebilmesi için, sanal ofisi sisteminin işleyişine bakılması lazım.

Sanal ofis sistemi; sık seyahat eden, mobil çalışan, ofis kullanımına sürekli ihtiyaç duymayan, ofis genel maliyetleriyle uğraşmak istemeyen ancak prestijli bir işyerinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerce, profesyonel ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulan firmalardan kiralanan ofislerde gelen postalarını almak, faks, telefon ve sekreterlik hizmeti vermek veya belirli sürelerde toplantı salonlarını kiralamak amacıyla oluşturulmuş bir sistem.

Bu sistemde, ofislerin sanal olarak kiralanması amacıyla kurulan firmalarca, sanal ofisleri kiralayan gerçek ve tüzel kişilere postaları karşılama, telefonların cevaplanması, sekreterlik, toplantı salonu temini, güvenlik ve büroların temizlik hizmetleri ile ilgili hizmetler sağlanıyor. Sanal ofisleri kiracıları, bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını alabiliyorlar.

Burada tam anlamıyla bir ofis binası kiralaması ve kullanılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Olay tamamen, sanal ofis işleten firmanın çeşitli adlarla verdiği hizmetlerle ilgili. Yani Kanunda tanımlanan şekilde bir kiralama veya bina - ofis kullanımı söz konusu değil.

Sanal ofis kiralama sistemi ve işleyişine bu açıdan bakıldığında, sanal ofis kiracılarının çevre temizlik vergisi mükellefiyeti konusunda Maliye ve belediyeler haksız! Bu görüşe biz de aynen katılıyoruz.

Sanal ofiste bir koyundan 2 post çıkarılmak isteniyor

Evet, 1 koyundan 2 post çıkar mı?

Atalarımıza göre ÇIKMAZ, Maliye ve belediyelere göre ÇIKAR!

Rahmetli Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT yazılarında “Atalarımız, “Bir koyundan iki post çıkmaz” derken, herhalde Maliyecileri/Belediyeleri unutmuşlar.” şeklinde bir tabir kullanırdı.

Gerçekten de bu tabir, günümüzde karşılaştığımız bu konu gibi birçok olayla örtüşüyor.

Sanal ofis sisteminde, 1 koyundan 2 post çıkmaz.

Sanal ofis kiracılarının, normal bir işyeri kiracısı olarak görülmesi ve çevre temizlik vergisi mükellefi olarak kabul edilmesi bize göre doğru değil. Sunulan hizmetlerden işleyiş sistemine kadar her şey farklı. Sanal ofis kiracılarının benzetme veya kıyas yoluyla çevre temizlik vergisi mükellefi olarak kabul edilmeleri de mümkün değil. Aksine bir düşünce, sanal ofis sistemine oldukça zarar verir.

Bize göre, sanal ofislerde çevre temizlik vergisinin mükellefi, sanal ofisi kiraya veren firmalardır. Vergi mükellefiyetinin de bunlar adına açılması ve verginin de yine bunlardan tahsil edilmesi gerekir.