Belirsizlik toleransımız ve doğru karar verme becerimiz düşüyor…

Okan KONYALIOĞLU

Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Askon Demir Genel Müdürü

Siyasal belirsizlikler, ekonomideki dalgalanmalar, dijital dönüşümün sosyal alanda, iletişimde ve üretim süreçlerinde yarattığı değişiklikler, artan ilişki karmaşıklığı ve beklentiler, sosyal ve çevresel faktörler gibi birçok etken nedeniyle VUCA artık hayatımızın rutinine kalıcı olarak girmiş durumda.

Değişken (volatile), belirsiz (uncertain), karmaşık (complex) ve muğlak (ambigious) ortamın yoğun olduğu yeni tehdit ortamının adı VUCA. Buradaki değişkenlik hızlı uyum sağlamayı gerektiriyor ve değişken atmosferler, makroekonomik perspektifleri olan dönüştürücü liderleri gerekli kılıyor. Belirsizlik, projelerde ve stratejik planlamalarda gecikmelere neden olduğundan, risklerin ve fırsatların açıkça tanımlanmasını ve kontrol edilebilir çözüm yollarının bulunmasını öne çıkıyor. Karmaşıklık, neden-sonuç analizinde bağlamsal ilişkileri kurmamızı güçleştirdiğinden maruz kaldığımız ortamda, hangi faktörün diğerini tetiklediğini tahmin etmekte zorluk çekiyoruz. Muğlaklık, olayları ve verileri düzgün şekilde yorumlamamızı engelliyor ve veriyi anlamlandırmak daha zor bir hal alıyor.

Pandemiyle birlikte gelecekte yaşanacak denen birçok uygulamayı kısa zamanda bugünün rutinine sokabilmeyi becerebilmiş olsak da; iş dünyası olarak, en gelişmiş teknolojileri ve karar destek modellemelerini kullansak dahi, yukarıda bahsettiğim bu VUCA ortamında geleceği tahmin etme becerimizin çok azalmış olmasına henüz tam anlamıyla alıştığımızı ve hazır olduğumuzu söyleyebilmek mümkün değil.

Çünkü geçmiş tecrübelerin ve ezberlerin yeterli olmayacağı bir döneme girdik artık. Özellikle V tipi yani kısa vadeli ani krizlere alışmış ve doğal olarak kısa mesafede hızlı hareket etme kasları güçlü Türk yöneticiler için bu uzun vadeli belirsizlik döneminde gemiyi rotada tutmak alışık olduk bir durum değil. Ani krizlere alışık olan biz Türk iş insanları için uzun süreli değişkenlik (volatility), bu açıdan bir başka riski de beraberinde getiriyor. Ülkemize has bu volatil yapının bilhassa KOBİ’ler üzerindeki asimetrik etkisi maalesef çok daha şiddetli oluyor. Uzun vadede belirsizlik toleransımız ve doğru karar verme becerimiz düşüyor ve bu durum hayatta kalma mücadelesine dönüşüveriyor.

Özellikle kurumsallaşma ve kurumsal yönetim yolculuğunu tamamlayamamış şirketler, uzun vadeli belirsiz ve değişken dönemlerde kendisini koruma güdüsüyle, alışık olduğu patron şirket kasını istem dışı ortaya çıkarmakta, belirsizlik toleransı düşen tepedeki patronun iki dudağı arasından çıkanlar maalesef karar alma süreçlerinin yerini almakta. Hızlı karar ve aksiyon alma isteği ve alışkanlığı, kısa mesafede avantaj sağlıyor gibi görünse de, uzun vadede sistemin kendi öğrenmesini engelliyor, karar alma ve eyleme geçme süreçlerinin kurumsallaşma perspektifinde kişiden bağımsız işletilmesine derinden ket vuruyor aslında.

Türkiye’deki işletmelerin %99’undan fazlasının KOBİ ve bunların da önemli bir bölümünün kurumsallaşma ve kurumsal yönetim yolculuğunu henüz tamamlayamamış olduğunu dikkate aldığımızda, bahsettiğim bu ilave riskin, ülke olarak bizi umulandan daha da geriye iteceğini ve uzun dönemli kalkınma planlarımızı beklenmedik derecede olumsuz etkileyeceğini değerlendiriyorum.

Bizim ülkemize has bu ilave riskin giderilmesine ilişkin çözüm anahtarının iki ana bileşeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi, biz iş insanları ile ilgili. Çevikliğin (agility) tek başına yeterli olmadığı bu dönemlerde, hızlı karar alma ve eyleme geçme becerimizi kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkeleri ile bütünleştirerek sürdürülebilir, esnek ve dayanıklı (resilience) yapılar kurmamız gerekiyor.

Çözüm anahtarının ikinci ancak en önemli ayağı ise ülkemizi yönetenlerin milli güç unsurlarında istikrarı sağlama sorumluluğu. Stratejik seviyedeki bu alanlarda değişkenlik küresel emsallerinin üzerinde olduğunda sahadaki yapılanmaların ve taktik manevraların uzun soluklu ve kalıcı başarısı da olmuyor.