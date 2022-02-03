Ben de 500 bin lira ödedim, seçimde 25 milyon lira toplandı

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Skyland İstanbul’da yer alımı gündeme geldiğinde yönetim kurulunda önce mevcut kira durumunu ortaya koydu:

- Hüseyin Bey (Özdilek) sağolsun pandemide kira zammı yapmadı. Ancak, Levent Özdilek AVM’deki yerimizin kirası 2022’de toplam 10 milyon lirayı bulacak.

3 yıldır DEİK’e kalıcı bir merkez kazandırma planı üzerinde çalıştıklarını belirtti:

- Aslında mevcut yerimizde bir sıkıntımız yoktu. Satın alma konusunda Hüseyin Bey ile oturup konuştuk. Hüseyin Bey, satmayı düşünmediklerini söyledi. Satsa, mevcut yerimizi almak isterdik.

Skyland İstanbul’daki binanın alım bedelini paylaştı:

- Skyland’deki yeri 75 milyon lira artı KDV gibi bir bedelle satın alıyoruz. Orada 150-200 kişi kapasiteli bir toplantı salonumuz da olacak.

Yeni merkez ofisiyle sağlanacak avantajı özetledi:

- Yeni ofisimizdeki çok amaçlı toplantı salonlarımızla DEİK’in yıllık faaliyetlerinin yüzde 80’i kendi merkezimizde gerçekleşebilecek. Böylece harcamalarda çok ciddi tasarruf olacak. İş Konseyi toplantıları da yeni ofisimizde yapılabilecek.

Yeni merkezde devlet liderlerini, bakanları, büyükelçileri, karşı kanat kuruluşlarını daha nitelikli şekilde ağırlayabileceklerinin altını çizdi:

- Yeni merkezimizin satın alma bedelini 10 yıldan daha kısa sürede amorti etmiş olabileceğimizi hesaplıyoruz.

Olpak, yeni ofisin alımıyla ilgili bütçe konusunda şu görüşü ortaya koydu:

- Malumunuz, DEİK devletten maddi destek almıyor. Bir önceki İş Konseyleri Genel Kurulumuzda, İş Konseyi Başkanlarımızdan DEİK bütçesine katkı istemiştik. Aslında ofis alımını karşılayacak kaynağımız var ama kasayı ihtiyatlı seviyede tutmalıyız.

Ardından destek istemek üzere 30’u aşkın İş Konseyi Başkanını aradı. İlk aşamada başkanlardan beklenen katkı adımını atan olmadı. Bunun üzerine bölge başkanları ile online görüntülü ortamda bir toplantı yaptı. Görüşmeler sonrası şu karara varıldı:

- Biz bu işin adını koyalım. DEİK yönetim kurulu üyeleri 500’er bin lira, iş konseyi başkan ve yönetimleri de 100, 150 ve 200 biner liralık katkıda bulunsun.

Olpak, ilk 500 bin lirayı kendisi ödeyip, yönetim kurulu üyeleri ile iş konseylerine bağış konusunda mektup gönderdi:

- İş Konseyi başkanlığına aday olacak iş insanlarımızdan destek bekliyoruz.

Nail Olpak, hafta başında bir grup meslektaşımızın katıldığı sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıda DEİK’in yönetim kurulu üyelerinden ve iş konseyi başkanlarından istediği bağış gündeme geldi.

Olpak, konuyu detaylarıyla anlatıp, şu noktaya da vurgu yaptı:

- DEİK’te ve iş konseylerimizde aidat borcu olanlar seçimlere katılamıyor. Yani, aday da olamıyor, oy da kullanamıyor.

Son seçimlerde topladıkları bağış miktarını sorduk, yanıtladı:

- DEİK yönetim kurulunun ve İş Konseylerimizin bağışlarıyla toplanan kaynak yaklaşık 25 milyon lirayı buldu. Birden fazla aday olan konseylerde, kazanamayan arkadaşlara paralarını iade ettik.

Yeri gelmişken İş Konseyi üyelikleri ve seçim kriterlerini de anlattı:

- Herkes istediği kadar İş Konseyi’ne üye olabiliyor. Seçimlerde iş yaptığı ve üye olduğu İş Konseyi için oy kullanabiliyor. Bir kişi maksimum 3 İş Konseyinde görev alabiliyor.

Aldıkları bir karara özellikle vurgu yaptı:

- Bir iş insanı, hangi ülke İş Konseyi başkanlığına aday ise kendisinin o ülkeyle ticaret ve iş yapma zorunluluğunu arıyoruz.

DEİK’in her görüşten iş insanının bir araya geldiği bir mozaik olduğunu kaydetti:

- Bizim en büyük zenginliğimiz esasında budur. Tamamen iş yapmaya odaklanmış durumdayız. Odağımız iş yapmak ve ticaretimizi artırmak.

İş Konseyleri başlangıçta iş dünyasının “yurtdışı odaklı yan kuruluşu” gibi yola çıktı. Konseylerin sayısı artınca DEİK çatısı oluştu…

DEİK, son yıllarda 4 bin dolayına ulaşan üye sayısıyla yine “yurt dışı odaklı” ama ayrı bir sivil toplum örgütüne dönüştüğünü ortaya koyuyor…

DEİK’in ABD’de çok üst düzey bir temsilcisi olacak

DEİK Başkanı Nail Olpak, ticari diplomasi kapsamında stratejik lobi faaliyetleriyle güçlerini artıracaklarını bildirdi:

- Ticarette bir üst lige çıkmak için Türkiye’nin ve iş dünyamızın algısını değiştirecek çalışmalara imza atacağız.

Bu amaçla ABD’de atacakları adımı paylaştı:

- ABD’de Türk iş dünyasının lobisini güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz. ABD’de, iş dünyamızı temsil edecek çok üst düzey bir isim ile çalışmaya başlıyoruz. ABD’de daimi yüzümüz olacak söz konusu kişi ile görüşmelerimiz sürüyor.

ABD’ye dönük bir adıma daha işaret etti:

- Ayrıca ABD’de Türkiye ve Türk iş dünyası algısını çok daha üst seviyeye taşıyacak 100 etkili insanı bir araya getireceğiz. Bu grup, akademisyen, siyasetçi, sanatçı, sporcu ve iş insanlarından oluşacak.

Ardından Almanya’ya geçti:

- Almanya’daki ticari diplomasi faaliyetlerimizi başka bir boyuta taşımak üzere önemli bir strateji uzmanı ile anlaştık.

Dijital Teknolojiler İş Konseyi kuruluyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, yoğun şekilde sektörel iş konseyleri kurulmasını çok doğru bulmadığını belirtti:

- Ancak, eğitim, enerji, lojistik gibi sektörlere yönelik ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Yeni gündeme gelen bir iş konseyine işaret etti:

- Teknoloji alanında uluslararası çalışmalara imza atacak ve dijitalleşmeyi merkezine alacak bir mekanizma kurma ihtiyacı hissediyoruz.

Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin kurulmasını gündeme aldıklarını bildirdi:

- Start-up’lar, yapay zeka, metaverse, yazılım, oyun, bilgi sistemleri alanında büyük yatırımlar alabilecek girişimlerin yurt dışına daha fazla açılmasına imkan sağlayacak fırsatlar oluşturmak istiyoruz.

Ardından ekledi:

- Ülkemize teknoloji alanında uluslararası yatırımcı çekecek yeni iş ortaklıklarının kurulmasını, girişimcilerimizin dünyaya açılmasını ve doğru işlerin doğru muhatap ile buluşabilmesini arzu ediyoruz.

Transit ticaretin trilyon dolarlık hacmini görüp o şirketleri çekelim

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, transit ticarete işaret etti:

- Bazı Türk firmalar yurt dışında bir ülkeden bir başka ülkeye ticareti yönetiyor. Dünyada pek çok ülkede transit ticaret yapan firmalara vergide ek avantajlar sağlıyor.

Bu iş modelini benimseyen Türk iş insanlarının yurt dışında şirket kurup ticaretini oradan yönettiğini vurguladı:

- Türkiye’de de vergi avantajları sunulmalı, bizim iş insanlarımızın, yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket kurup transit ticaretini buradan yönetmesi sağlanmalı.

Özellikle Singapur ve İsviçre örneklerinin iyi incelenmesi gerektiğini kaydetti:

- Şu anda dünyadaki transit ticaretin büyüklüğü trilyon dolarlarla ifade ediliyor.