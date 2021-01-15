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“Ben verimsizim!” diyebilmenin getirisi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Verimsizliğimiz…

Döviz fiyatı, faiz oranı, yatırımsızlık, cari açık gibi parametrelerdeki sıkıntımızı tetikliyor…

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Ekmek israfımızdan,

5G teknolojisini ayrı ayrı geliştirmemize;

Meyve/sebze zayiatımızdan,

Fiber kabloyu ayrı ayrı üretip, ayrı ayrı döşemeye;

Turizmde “her şey dahil”’ sistemimizden,

İmar, altyapı, yerleşim alanı uygulamalarımıza kadar…

Neredeyse tüm alanlarda verimsiziz…

“Ben verimsizim!” diyebilenlerimiz ise…

Verimini artırıp, ekonomideki mücadeleye “nefes” oluyor…

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Örnek mi?

Ankara Sanayi Odası…

Kurduğu “Model Fabrika”da, “Ben verimsizim!” deme cesareti gösterenlerimize eğitim vermeye başladı…

Ve, “Verimsizim” diyebilme cesareti gösterebilen 24 fabrikada üretimin, yatırım yapmadan 3’e/5’e katlayabileceğini kanıtladı…

Örneğin…

Bin 600 m2’lik üretim alanında günde 200 ürün üretebilen fabrika, 1 lira bile yatırım yapmadan, sadece fabrikadaki düzeni yeniden organize ederek günlük üretimi 600’e çıkardı.

Üretim alanını da 600 m2’ye düşürdü. Bin m2’lik alan da boşa çıktı.

★ ★ ★

Tarımda da yüzlerce örnek biliyoruz…

Çanakkale’de 320 dekarda ceviz üreten şirketin ağaçları 9 yaşında ve yıllık 30 ton ceviz alıyor... Alması gereken mi? 192-200 ton!

VELHASIL…

Tarımda da,

Turizmde de,

Enerjide de,

Sporda da,

Eğitimde de durumumuz bu…

Sadece toplama/ taşıma/pazarlama verimsizliğimizden kaynaklı meyve/sebze zayiatımız/ israfımız 8-10 milyar dolarsa, ekonomideki sorunların temelinde farklı dış etkiler aramak neden?

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