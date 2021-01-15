“Ben verimsizim!” diyebilmenin getirisi…
Verimsizliğimiz…
Döviz fiyatı, faiz oranı, yatırımsızlık, cari açık gibi parametrelerdeki sıkıntımızı tetikliyor…
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Ekmek israfımızdan,
5G teknolojisini ayrı ayrı geliştirmemize;
Meyve/sebze zayiatımızdan,
Fiber kabloyu ayrı ayrı üretip, ayrı ayrı döşemeye;
Turizmde “her şey dahil”’ sistemimizden,
İmar, altyapı, yerleşim alanı uygulamalarımıza kadar…
Neredeyse tüm alanlarda verimsiziz…
“Ben verimsizim!” diyebilenlerimiz ise…
Verimini artırıp, ekonomideki mücadeleye “nefes” oluyor…
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Örnek mi?
Ankara Sanayi Odası…
Kurduğu “Model Fabrika”da, “Ben verimsizim!” deme cesareti gösterenlerimize eğitim vermeye başladı…
Ve, “Verimsizim” diyebilme cesareti gösterebilen 24 fabrikada üretimin, yatırım yapmadan 3’e/5’e katlayabileceğini kanıtladı…
Örneğin…
Bin 600 m2’lik üretim alanında günde 200 ürün üretebilen fabrika, 1 lira bile yatırım yapmadan, sadece fabrikadaki düzeni yeniden organize ederek günlük üretimi 600’e çıkardı.
Üretim alanını da 600 m2’ye düşürdü. Bin m2’lik alan da boşa çıktı.
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Tarımda da yüzlerce örnek biliyoruz…
Çanakkale’de 320 dekarda ceviz üreten şirketin ağaçları 9 yaşında ve yıllık 30 ton ceviz alıyor... Alması gereken mi? 192-200 ton!
VELHASIL…
Tarımda da,
Turizmde de,
Enerjide de,
Sporda da,
Eğitimde de durumumuz bu…
Sadece toplama/ taşıma/pazarlama verimsizliğimizden kaynaklı meyve/sebze zayiatımız/ israfımız 8-10 milyar dolarsa, ekonomideki sorunların temelinde farklı dış etkiler aramak neden?