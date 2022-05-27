Bencilleştiren yapı ve sonrası
İhtiyaçları kıt kaynaklarla karşılamanın ve refaha ulaşmanın yollarını araştırır/geliştirir ekonomi bilimi…
İhtiyaçları karşılayacak mal/hizmetin üretimi ise insanların görevi…
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İnsanlar mı?
Bir bölümü;
Kendi refahını düşünerek üretir…
Bir bölümü;
Aidiyet duyduğu azınlık topluluk/toplulukların da refahını düşünerek üretir…
Kalan bölümü ise;
Tüm insanlığın refahını düşünerek üretir…
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Bencillerin ve/veya aidiyet duyduğu azınlık toplulukların da refahını düşünerek üretenlerin “çoğunluk” olduğu toplumların…
Kendine yeterlilikten dahi uzaklaşması, yüksek olasılıktır…
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Tüm insanlığa sorumluluk duyanların ve herkesi düşünerek üretenlerin “çoğunluk”olduğu toplumların…
Ekonomik olarak kalkınıp, refahı yakalaması çok çok daha yüksek olasılıktır…
VELHASIL
Refah istiyorsa bir toplum…
Siyaseti;
Eğitimi;
Çalışma hayatını;
Sosyo/kültürel yapıyı “verimlilik” ve “bilim” temelli dizayn etmeli…
Kamplaştıran, ayrıştıran, bazılarını ayrıcalıklı kılan siyasi yapıyı;
Güven/yetenek kaybettiren, kaygılandıran, verimsizleştiren eğitim ve çalışma hayatını;
Sonuçta “bencilleştiren” kültürel/sosyal/siyasal yapıyı reddetmeli…