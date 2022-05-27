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Bencilleştiren yapı ve sonrası

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İhtiyaçları kıt kaynaklarla karşılamanın ve refaha ulaşmanın yollarını araştırır/geliştirir ekonomi bilimi…

İhtiyaçları karşılayacak mal/hizmetin üretimi ise insanların görevi…

***

İnsanlar mı?

Bir bölümü;

Kendi refahını düşünerek üretir…

Bir bölümü;

Aidiyet duyduğu azınlık topluluk/toplulukların da refahını düşünerek üretir…

Kalan bölümü ise;

Tüm insanlığın refahını düşünerek üretir…

***

Bencillerin ve/veya aidiyet duyduğu azınlık toplulukların da refahını düşünerek üretenlerin “çoğunluk” olduğu toplumların…

Kendine yeterlilikten dahi uzaklaşması, yüksek olasılıktır…

***

Tüm insanlığa sorumluluk duyanların ve herkesi düşünerek üretenlerin “çoğunluk”olduğu toplumların…

Ekonomik olarak kalkınıp, refahı yakalaması çok çok daha yüksek olasılıktır…

VELHASIL 

Refah istiyorsa bir toplum…

Siyaseti;

Eğitimi;

Çalışma hayatını;

Sosyo/kültürel yapıyı “verimlilik” ve “bilim” temelli dizayn etmeli…

Kamplaştıran, ayrıştıran, bazılarını ayrıcalıklı kılan siyasi yapıyı;

Güven/yetenek kaybettiren, kaygılandıran, verimsizleştiren eğitim ve çalışma hayatını;

Sonuçta “bencilleştiren” kültürel/sosyal/siyasal yapıyı reddetmeli…

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