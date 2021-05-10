Bendeniz yöneticiniz

SERVET AKKAYNAK

Günlük hayatımızda artık pek karşımıza çıkmıyor olsa da Farsça kökenli bende (kul, köle) sözünün Türkçe bir ekle harmanlanarak oluşturduğu bu tabir kulağıma her zaman hizmetkârınızım veya hizmetinizdeyim demenin en zarif şekli olarak gelmiştir.

Şirketlerdeki güç odaklı, otoriter yönetim tarzının iş sonuçlarına kalıcı zararlar verdiğini 1960’lı yıllarda fark ederek bu konuda çalışmalara başlayan Robert K. Greenleaf, Servant Leader (Hizmetkâr Yönetici) kavramını ilk kez 1970 yılında ortaya attı. Herman Hesse’nin Doğu Yolculuğu adlı kitabından esinlenerek bu kavramın peşinden giden Greenleaf ve bu akımın takipçileri uzun yıllar çok büyük çabalar sarf ettilerse de kurumsal dünya bu konuda ancak bir arpa boyu yol kat edebildi.

Kanımca, bugün aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde olan dört neslin temsilcilerinden çok azı bu tarz yöneticilerle çalışabilme ayrıcalığına erişebilmiştir. Hizmetkâr yönetici nedir, nasıl olmalıdır sorularına cevap olarak en güzel ve güncel örneği Netflix’de yakın zamanda izlenme rekorları kıran ve New York’daki büyük bir devlet hastanesine yani atanan başhekimin hastaneyi düze çıkarmak adına ekibine verdiği görevlerden sonra konuşmasını ‘’ben size nasıl yardım edebilirim?’’ sorusuyla bitirmesini verebilirim. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek kurgulanan bu senaryo sanırım hepimizin içindeki travmayı ortaya çıkardı ve dizinin popülaritesini bu denli arttırdı.

Nasıl hizmetkâr yönetici olunmaz?

Bu kavramı içselleştirmiş az sayıda yöneticiyi tenzih ederek, çoğunluğun ekibin hizmetkârı olmamak için kanının son damlasına kadar direndiğine maalesef hala şahit oluyoruz. Peki, kendilerini hizmet eden değil de, hizmet edilmesi gereken olarak gören yöneticiler neleri iyi yapıyorlar?

Her şeyden önce kendi çıkarlarını ekibin ve şirketin çıkarlarının üzerinde tutuyor, bu doğrultuda motivasyona ve iş çıktılarına zarar veriyor olmaktan en ufak bir rahatsızlık duymuyorlar. Liderlik ettikleri insanların kişisel ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamaya odaklanmayı, içlerindeki en kıymetli cevheri ortaya çıkarmak için geliştirmeyi kendilerine karşı bir tehdit olarak görüyorlar. Koçluk yapmaktan imtina ediyor, kendilerini ifade etmelerinden hoşlanmıyorlar. Dediğim dedik tarzı bir yaklaşımla başkalarının bakış açılarını dinlemeye yanaşmıyor, dinleseler de dikkate almıyorlar. Başarının, insanları hem fiziksel hem de zihinsel olarak desteklemekten geçtiği gerçeğini göz ardı ediyorlar. Alçakgönüllülüğün, kendi yeteneklerinin ve başkalarına olan ihtiyacın bir takdiri olduğunu unutup, herkese tepeden bakmayı tercih ediyorlar.

Olumsuzlukları ekibin üzerine yıkarak, hiç kabahatleri yokmuş gibi davranma ve başkalarının başarılarını, fikir sahibinin gözünün içine baka baka her kesin gözü önünde üstlenme işini ne kadar da zekice yaptıklarını düşünerek, bundan büyük bir haz alıyorlar.

Ben bunlardan değilim, olmayacağım da diyorsanız, demek ki iyi bir dinleyicisiniz. Farklı görüşleri usulen dinlemek yerine, iyice kulak verip, enine boyuna değerlendiriyorsunuz. Kendinizi geleneksel bir emir-komuta zincirinin en üst halkası olarak değil, ekip üyelerinizi kendilerini yönetmek üzere yönlendirme sorumluluğu olan biri olarak görüyorsunuz. Sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturup, her seviyeden çalışanın görüşlerine gereken değeri veriyor, organizasyonda görünürlüğünü ve takdir edilmesini sağlıyorsunuz. Şeffaf bir iletişim kültürü oluşturarak, ekip içerisindeki iş birliğini pekiştiriyorsunuz. Olumsuz kararların sorumluluğunu merkezi yönetime yükleyip, işin içinden sıyrılmıyor, bu konuda neler yapabileceğinizi birlikte tartışıyorsunuz.

Bu arada ekibinizi geliştirmek, yetkinliklerine göre ön plana çıkmalarını sağlamak için de elinizden geleni yaptığınıza eminim. Her kese giydirilmeye çalışılan aynı şapkanın, yetenekleri belirlemede yanıltıcı sonuçları olduğunu fark ediyor, kişiye özel yaklaşımlarla ekibinizdekilerin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini çok daha sağlıklı bir şekilde belirliyorsunuz. Kendinize güveniniz tam olduğu için de gelişmesine ve yetişmesine katkıda bulunduğunuz arkadaşınızın ayağınızı kaydıracağından korkmuyor aksine yerinize birini yetiştirmiş olmanın haklı gururuyla bir sonraki kariyer hedefinize odaklanıyorsunuz. Günah da sevap da bir takım işidir diyerek, hatalar onların, başarı benim diyerek dolaşmıyor, bu sayede ekibinizin güvenini kazanıyor ve motivasyonunu arttırıyorsunuz.

Öte yandan ekibinizi güçlendirmenin, kendilerini güvende ve güvenilir hissetmelerini sağladığını biliyor, çağ dışı kalmış iç süreçlerin esiri olmadan onları koşulların elverdiği en geniş yetkilerle donatıyorsunuz. Böylelikle insanlara kendi ayakları üzerinde durmayı öğretiyor gerek iç gerekse dış müşterilere yönelik hizmet ve çözüm odaklı bir kültür oluşturuyorsunuz. Tecrübelerinizden azami düzeyde yararlanabilmeleri için hikâyelerinizi ekibinizle paylaşıyor, kendi hikâyelerini paylaşmaları için de ortam oluşturuyorsunuz.

Birçoğunuzdan ben de bende yöneticilerdenim sesleri yükselmeye başladı. Demek ki iş dünyası için hala umut var. Yoksa ikinci dünya savaşı sonrasında askeri hiyerarşiye göre şekillenen organizasyonların içine düştükleri dönüşüme ve değişime direnme girdabı tahmin edilenden daha fazla şirketi içine doğru çekmeye devam edecek.

Unutmayalım, en iyi lider görünmez liderdir, elbette anlayana, hak edene ve bunu kötüye kullanmayana.