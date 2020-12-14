Benim için ağlama Arjantin!

Maradona ile Arjantin aynı yazgıyı taşıyor, düşüp kalkıp bir türlü düzgün yürümeyi öğrenemediler. Arjantin artık bu “as” oyuncusundan mahrum olarak “maça’’ devam etmek zorunda… O ünlü şarkının sözleriyle; “Benim İçin Ağlama Arjantin!”

Geçenlerde yaşama veda eden Maradona, düşüp yeniden ayağa kalkması ve tekrar düşmesiyle ne kadar Arjantin’i andırıyor?

20. Yüzyıla dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olarak giren Arjantin, günümüzde çuvala sığmayan parası, dünya rekoru kırmaya aday enflasyonu, moratoryum ilan ettiği dış borçları ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Hem Maradona, hem de Arjantin “geçmiş başarıların hülyasında yüzerek” geleceklerin de öyle olduğunu sandılar, bunda yanıldılar.

Maradona, 15 yıla sığan parlak futbol kariyeri sonrası yaşamının 2. perdesinde antrenör olarak benzer ritmi göstereceğini zannetti. Oysa uyuşturucu bağımlısı oldu, insan kılığından çıktı. Arjantin, İkinci Dünya Savaşı’nda yönünü ararken Albay Peron’a teslim oldu. Peron, 1944-1955 döneminde Arjantin’i, “tek elden’’ yürüttüğü demir eliyle yerli ve ulusal bir kalkınmanın mümkün olduğuna inandırdı, bu uğurda lokomotif ve savaş uçağı imal etti.

Maradona bir “idol’’ olmanın ona her şeyi yapmayı mümkün kılacağını sandı, Castro ve Chavez ile derin dostluklar kurdu. Arjantin de popülizm ilacını bir kez kullanmış olarak pragmatizmi bir kalkınma yöntemi olarak gördü, git-gel’ler yaşadı, bunun neler kaybettirdiğini görmedi. Peron’un yüksek enflasyonlu mirası bu ülkeye 7 yıl sürecek bir askeri diktatörlük getirdi. 1983’de yönetimi sivillere bir hiper enflasyon ile devretti. Bu “uygulama çiftliği” arayan Chicago Ekolü için eşsiz bir fırsat yarattı. Ülke dolara mıhlanmış bir dolarizasyon denemesine kalkıştı. 2001’de ülke dış şoklarla, 1930 dünya bunalımından daha kötü bir bunalıma girdi, peso % 70 devalüe oldu, işsizlik % 25’lere yükseldi.

2002’den 2020’ye Arjantin’de hiçbir şey değişmedi, her şey daha kötüleşti, tek somut uygulama Maradona için 3 günlük resmi yas kararı oldu. Evet Maradona “öfke’’ (branca) ile yüklü olarak aslında halkının oyuncusuydu (diego de la gente). Arjantin artık bu “as” oyuncusundan mahrum olarak “maça’’ devam etmek zorunda…

Şarkının sözleriyle “Benim İçin Ağlama Arjantin!”

GÜNÜN NOTU:

Popülizm bir hastalık ve B. Johnson “AB’den kurtulduğumuz gün Britanya’nın yüzü gülecek” diyor.