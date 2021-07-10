Benim sınıflandırılamayan ve güzel ülkem

Salgın sonrası dönemde hayatın her alanının nasıl şekilleneceği şimdilerde en fazla konuşulan konulardan. Yakın geçmişimizde böyle bir olay yaşamadığımız için modern zamanın kurumlarının salgın sonrası döneme ne şekilde tepki göstereceği bir süre daha belirsiz kalacaktır. Ekonomik anlamda bu döneme ilişkin en fazla merak edilen sorulardan birini geçen hafta sormuştuk. Gelişmiş ülkelerde bir enflasyon oluşacak mı? Oluşacaksa da kalıcı olacak mı? Şimdi bu döneme ilişkin bir başka soru soralım; “Salgın sonrasında gelişen ülkeler değişen finansal koşullardan ne şekilde etkilenecek?”

Bu soru geçen hafta “BIS”(Bank for International Settlements) tarafından yıllık raporlarında da gündeme getirilmiş. Tabii uluslararası raporları okurken insan ister istemez Türkiye’yi de muadil ülkelerle karşılaştırma eğiliminde oluyor. Bildiğiniz gibi, bir “gelişmiş ülkeler” bir de “gelişmekte olan ülkeler (GOÜ)” var. Bunun dışında daha da fakir olan ülkeler var ki konumuzun içinde şu anda onlara yer yok. Son dönemlerde GOÜ’nün özellikleri sıralanırken Türkiye birçok özelliğiyle istisna olarak sayılıyor. Kısacası “sınıflandırılamayan ülke” mertebesine erişmiş durumdayız.

GOÜ cephesinde sinyaller karışık

Salgın sonrası koşulların GOÜ üzerinde birbirine zıt iki etkisinin olması bekleniyor. Birincisi; ertelenmiş talebin devreye girmesi, kamu yardımlarının çok yüksek olması, biriken tasarrufların harcanması gibi sebeplerle gelişmiş ülkelerin çok hızlı büyümeleri ve bu büyümenin gelişen ülkelerin ihracatlarına olumlu katkı yapması, ki biz de bu avantajdan halihazırda faydalanıyoruz. Diğer taraftan bu yüksek tüketim emtia fiyatlarında artışa neden oluyor ve emtia ihracatçısı ülkeler bir de bu kanaldan pozitif etkileniyorlar. Maalesef bu alanda biz şanssız olan taraftayız. Zıt etki olarak da hızlı büyüyen gelişmiş ekonomilerin finansal sıkılaşmaya neden olması gösteriliyor. Bu etkiyi de en fazla ve dikkatle izlediğimiz yer ABD 10 yıllık tahvil faizleri. Ekonomi canlandıkça tahvil faizleri de artıyor. Son birkaç haftadır düşüşte olsa da 2021 başından beri tahvil faizlerinde ciddi bir artış olduğunu unutmamak gerek.

BIS raporunda, finansal koşulların sıkılaşmasının, ki bunun da en net göstergesi ABD 10 yıllık tahvil faiz artışı, gelişen ülkeler üzerinde farklı etkiler yarattığını belirtmiş. Bu etkileri belirleyen en önemli faktörlerden birisi de, o ülkedeki mevcut sıcak para miktarı. Eğer son dönemde yüksek miktarda sermaye akımı çekmiş ve para birimi değerlenmiş bir ülkeden bahsediyorsak; bu ülkenin sıkı global finansal koşullardan etkilenme düzeyinin daha yüksek olması bekleniyor. Neyse ki bu konuda oldukça iyi durumdayız(!) Uyguladığımız öngörülemez politikalar sonucu zaten ülkemizde pek bir yabancı yatırımcı kalmadığı için, yükselen ABD faizleri nedeniyle ülkesine dönecek büyük bir tutardan bahsetmemiz de çok kolay değil. Bu, istemeden de olsa bir miktar bağışıklık getirmiş durumda.

Ellerimizle yarattığımız kırılganlıklar

BIS ikinci önemli faktörün de kredibilite ve yatırımcı algısı olduğunu söylüyor. İşte bu konuda net bir şekilde negatif ayrıştığımızı söyleyebilirim. Son 3 senede yaşananları bir kenara bırakıyorum. 19 Mart’ta Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla yabancıların ne büyük zarara uğradığını daha önce defalarca yazdık. Böyle bir tecrübeden sonra yatırımcı algısı konusunda maalesef ülkemizle ilgili olumlu şeyler söyleyebilmek çok güç.

Temel makro ekonomik değişkenlerde, kamu borçlanması alanında iyi performansımızı sürdürüyoruz. Bu alanda diğer ülkelerden ayırışıyoruz diyebiliriz. Fakat o kadar yüksek faiz ödüyoruz ki, diğer ülkeler kadar borçlu olsak bunu sürdürmemiz imkansız olurdu. BIS, enflasyonla mücadele konusunda gelişen ülkelerden övgüyle söz ediyor ve özellikle merkez bankalarının kurumsal yapılarının oturmuş olmasının bu başarıda pay sahibi olduğunu belirtiyor. Sanıyorum bu konuda bizim ülke olarak ne şekilde ayrıştığımızı detaylandırmama gerek yok. Sadece birkaç cümle yazıp geçeceğim; “Öyle bir merkez bankası düşünün ki kendisini bağımsız olarak adlandırsın. Bağımsızlık iddiasında olduğu siyasi otorite kendisini istediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden görevden alabilsin. Örnek bir merkez bankası kurumsal yapısı(!)” Son olarak raporda finansal istikrarsızlık oluşması durumunda gelişen ülkelerin merkez bankalarının rezervleriyle bu gidişatı tersine çevirebileceği belirtiliyor. Bu alanda da maalesef Türkiye için aradığınız sınıflandırmaya ulaşılamıyor. Zira biz o rezervleri kuru belli bir seviyede tutmak için sattık.

Sonuç itibariyle bundan sonra özellikle uluslararası raporları okurken gelişen ülkeler için yazılan kısımları okuduğunuzda yazılanların Türkiye için uygun olduğunu düşünmeyin. Birçok özel durumumuz nedeniyle her raporda bize özgü bir kısım ayrılması gerekecek.