Berdan Civata, 3. kez en hızlı büyüyen 100 firma arasında

Bağlantı elemanlarında mega projelerin aranan çözüm ortağı Berdan Civata, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Firması arasına 3. kez adını yazdırdı.

Firmanın hızlı büyüme sürecindeki başarı hikayesine bakacak olursak; Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, 1982’de STFA Cıvata Fabrika Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra firmanın başına geçer. Ağabeyi Yunus Şemsi’nin Tarsus’ta 150 metrekarede, üçü çırak 5 kişi ile kurup yürütmeye çalıştığı Torna Atölyesi daha verimli çalışmaya başlasa da 2000 yılına kadar önemli bir büyüme gösteremez. Atölyeleri 150 metrekareden 400 metrekareye, çalışan sayısını ise 5’ten ancak 25’e çıkabilmiş, sektörde 12 yıllık bilgi birikimleri dışında ne yeterli sermayeleri ne de bankalarda kredileri oluşmuştur.

Zamanla firma, kazancını sürekli üretime ve yeni yatırıma aktararak yoluna devam eder ve 2000 yılında Mersin Tarsus OSB’deki 1.500 metrekarelik fabrikalarına taşınır. Ardından KOBİ desteklerinden de faydalanarak yeni tezgahlar alır, ısıl işlem, daldırma galvaniz, elektro galvaniz tesisi kurar. Kurulan bu cıvata-somun yardımcı tesisleriyle ürünler yüksek katma değerli hale gelir. Firma, cıvata sektörü için olmazsa olmaz test laboratuvarı da kurarak gerekli belgeleri ve sertifikaları alarak tam entegre bir cıvata, somun fabrikası haline gelir. Bunları yurtiçi ve yurtdışı fuar tanıtımları takip eder. Sektörün ilk CE belgesini alır ve Almanya’daki Husum Rüzgar Enerji fuarına katılır. Türkiye’den fuara giden ilk ve tek firma olur. Hızlı büyüme devam eder, laboratuvara 500 tonla Avrupa’nın En Güçlü Çekme Testi Cihazı Berdan Patentli olarak konulur. Kalitede kusursuzluğu belgelemek üzere Avrupa’nın en güçlü 2 tork test cihazından biri Türkiye’de ilk kez Berdan’da laboratuvara girer. Bunun yanında Türkiye’de sektörün ilk laboratuvar Akreditasyon Belgesi’ni de alarak Berdan Civata hızına hız katmaya devam eder.

10 ülkede tescillediği markasıyla rüzgar enerji santrallerine yönelik geliştirdiği mega büyüklükteki bağlantı elemanları ile sektörde dikkatleri üzerine çeken firma, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü 10 metrelik ankeraj cıvataları, 80 kilometrelik Türkiye-Kıbrıs İçme Suyu Projesi’nde denizin 250 metre altında korozyona 100 yıl dayanımlı özel kaplamalı B7/2H cıvataları, 1.800 kilometrelik Türkiye -TANAP Boru Hattı Projesi’nde korozyona 70-80 yıl dayanımlı, teflon kaplı B7/2H cıvata ve somunları, Türkiye’nin bir defada aldığı 4,5 milyar dolarlık en büyük müteahhitlik işi olan Limak’ın inşa ettiği Kuveyt Havaalanı cıvataları, Katar 2022 Olimpiyatları için hazırlanan Stadyum Ankeraj cıvataları ve Bakü’deki Azfen Rafinerisi gibi mega projelerin sıcak galvanizli 10.9 kalite bağlantı elemanlarına imzasını atar.

RES’lerin dışında nükleer enerji santralleri, rafineriler, petrokimya tesisleri, çelik yapılar, basınçlı kaplar için özel ürün portföyüne sahip Berdan Civata, Dünyanın en uzun köprüleri arasında yer alan İzmit ve Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan 10 metre boyda, 700 kilogram ağırlığındaki ankeraj, cıvata ve somunlarını da üretir. Dünyada bu ankerajları üretebilen 3 firmadan biri olur.

6 adet yurtiçi 2 adet yurtdışı olmak üzere toplam 8 adet patent ve 47 adet faydalı model çalışmasıyla bugün öncü kuruluşlardan biri haline gelen Berdan Civata, sektörünün 2’nci Ar-Ge merkezini kurmasının yanında DIN, ISO, EN, TS, ASTM ve GOST gibi belgelere de sahip.

AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte yapay zekâ ve endüstriyel robot teknolojileri alanındaki projelere de hız veren firma, bu yılın sonuna kadar üç farklı alanda tamamlayacağı robot ve otomasyon projeleri ile üretim verimliliği ve kapasite kullanım oranlarını daha da artırmayı planlıyor.

Berdan Cıvata’nın, 2022’de devreye alacağı Berdan 9 ile kapasitesini daha da artırarak sürdürülebilir ve hızlı büyümeye devam edeceğine olan inancım tam.

Başarılar Berdan Cıvata…