Berklee College of Music’te Film Müziği Başkan Yardımcısı oldu

4 AĞUSTOS 1993’te İstanbul’da doğan, 4 yaşında piyano çalmaya başlayan Esin Aydıngöz, ilköğretim döneminde, 2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) yarı zamanlı piyano bölümüne kabul edildi.

Başlangıçta hobi olarak görse de zamanının çoğunu müzikle değerlendiriyordu. İlköğretim döneminin sonlarına doğru Disney’in “Mulan 2” filmindeki bir şarkının Türkçe dublajı için seslendirme yaptı.

2007 yılında İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’ne girdi, 2008’de MSGSÜ yarı zamanlı piyano bölümünden mezun oldu. 2010’da Berklee College of Music’te 5 haftalık yaz dönemi eğitimi aldı. Bu eğitimin ardından müziği meslek olarak seçmeye karar verdi.

2011 yılında Aydın Esen’den piyano ve caz teorisi dersleri almaya başladı. Aynı yıl Hisar Okulları’nın “Liselerarası Müzik Yarışması”nda “Tomorrow” adlı bestesiyle ikincilik ödülüne uzandı. 2012’de aynı yarışmada kayak kazasında hayatını kaybeden okul arkadaşı Aslı Nemutlu’nun anısına sözlerini yazıp bestelediği “Dear Snowflake” adlı şarkısıyla en iyi beste ödülünü aldı.

2012 yılında Saint Joseph’ten mezun olurken, şu duygularla yüklüydü:

- Kendimi bildim bileli kurduğum hayaller hem çok büyüktü, hem de çok spesifik ve nokta atışıydı. Gerçekleşebilmeleri için çizmem gereken yolun ise tek adresi vardı: Berklee College of Music.

Berklee College of Music’i kazanmak ve orada öğrenci olabilmeyi başına gelen en güzel şeyler arasında gördü:

- Film müziği ve çağdaş kompozisyon & prodüksiyon alanlarında çift anadal, müzikal tiyatro besteciliği alanında yan dal yaptım.

Berklee’nin öğrenci elçiliği görevini üstlendi:

- Öğrenci elçisi olarak Okulun Başkanının, yönetim kurulu üyelerinin, misafir sanatçılarının ve mezunlarının yer aldığı görüşmelere, davetlere katıldım. ABD’nin çeşitli şehirlerindeki Berklee seçmelerinde görev aldım. Okula yeni başlayanlara ilk dönemlerinde destek oldum.

Boston Symphony Hall’deki “Yüzüklerin Efendisi” konserinde koro ile sahneye çıktı:

- Berklee’den Onursal Doktora alan Lionel Richie ve Isley Brothers’ın eserlerine yaptığım aranjmanlarımı onların önünde 7 bin kişilik arenada yönettim. Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğu’nun özel davetlerinde piyano çaldım.

Film müziği bölümünün prestijli dersi Scoring Silent Films’e seçilen 6 öğrenci, Emmy ödüllü öğretim üyesi Sheldon Mirowitz ile birlikte Harold Lloyd’un “The Freshman” adlı filmine müzik yazdı:

- Sonrasında Berklee Silent Film Orchestra ile müziğimizi filme senkronize olarak yönettiğimiz bir turneye çıktım.

Arif Mardin ve Berklee Başarı burslarının yanısıra okuduğu bütün bölümlerde ödüller kazandı:

- “Summa Cum Laude” olarak okulu bitirdim. Hatta Berklee’nin öne çıkardığı 2017 mezunu 17 öğrenciden bir oldum.

Mezuniyet sonrasında Disney/Pixar animasyonlarına müzik yazma hayalini gerçekleştirmek üzere Los Angeles’a taşındı:

- Aralarında Hans Zimmer’in stüdyosu Remote Control Productions’ın da bulunduğu birçok staj ve asistanlık sonrası, Facebook üzerinden attığım bir mesaj sayesinde Disney’in ACapella’nın müzik asistanı oldum. Bir yıl sonra yardımcı müzik direktörlüğüne yükseldim.

Aynı zamanda Morgan-Wixson Theatre ve Hollywood Fringe Festival gibi çeşitli tiyatro ve festivallerde müzik direktörlüğü yaptı:

- Bir başka müzik direktörlüğü deneyimim de The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences’in salonunda gerçekleşen Hollywood Turkish Film Festivali oldu.

2019 yılında Los Angeles’da “The Alliance for Women Film Composers”ın yönetim kuruluna seçildi:

- 2021 ilkbaharından beri de kadın besteciler için harika fırsatlar yaratan bu önemli organizasyonun genel sekreteri olarak görev yapıyorum.

Öğrencilik dahil 8 yıl ailesinden ayrı kaldığı için pandemiyi İstanbul’da geçirmeye karar verdi:

- Şimdi stüdyo olarak kullandığım lise yıllarımdaki yatak odamda çalışmalarımı yürütürken, Berklee’nin Film Müziği departmanında açılan Bölüm Başkan Yardımcılığı pozisyonu için başvuruda bulundum

Uzun süren seçim süreci, mülakatlar, sunumlar, görüşmeler sonrası Berklee’den olumlu yanıt geldi:

- Berklee College of Music’in Film Müziği Bölümü’ne Başkan Yardımcısı oldum. 1 Temmuz 2022’de göreve başlıyorum.

Esin Aydıngöz’ü Berklee mezunu müzisyen kızım Sırma’nın arkadaşı olarak tanıdım.

Esin, Sırma’yı örnek alıp, Berklee’nin yolunu tutmuştu… Başarı grafiğini yakından izleyememiştim. 2017’de bitirdiği Berklee’ye 28 yaşında bitirdiği bölümün Başkan Yardımcısı olarak dönmesi onun başarısını perçinledi…

Yolun açık, başarıların daim olsun Esin Aydıngöz…

Montreux’da dünya prömiyeri olacak

ESİN Aydıngöz, Berklee College of Music’te Film Müziği Bölümü Başkan Yardımcısı olunca sohbet ettim:

- Pandemide 2 yıl Türkiye’de kaldım. Disney’in farklı albümleri ve konserleri için aranjör ve yapımcı olarak çalıştım. The National Taichung Theater’daki bir konser için aranjmanlar yaptım.

Bear McCreary ve Anne-Kathrin Dern gibi büyük bestecilerin Apple TV, Hallmark gibi stüdyo projeleri için film müzikleri yaptığını belirtti:

- Tim Burton’ın Netflix’te çıkacak “Wednesday” dizisi için düzenlemeler yaptım, ilk uzun metraj filmim olan “Simchas and Sorrows”u teslim ettim. Pandemide bestelediğim kısa filmlerim için “En İyi Orijinal Müzik” ödülleri aldım.

Pandemi döneminde imza attığı bir başka projeye işaret etti:

- İKSV’nin 49. İstanbul Müzik Festivali için “Dans Eden Boya Kalemleri” ve “Çocuk Şarkıları ile Tarz ve Zaman Yolculuğu” iki farklı çocuk konseri yarattım.

Çeşitli orkestralardan eser siparişleri almaya başladığını kaydetti:

- Ekim ayında Montreux’daki Auditorium Stravinski’de bir dünya prömiyerim olacak.

Video oyunculuğu besteciliği ana dalı

ESİN Aydıngöz, Berklee College of Music’te Film Müziği Bölümü Başkan Yardımcılığı görevine seçilmesiyle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

- Berklee’de öğretim üyesi olmak istiyordum ama bunu 50’li yaşlarım için hedefliyordum. 28’imde öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak dünyadaki en sevdiğim yere, öğretmenlerimin çoğu hâlâ oradayken dönebileceğim aklımın ucundan geçmezdi.

Departmanlarında bu yılın eylül ayından itibaren Film Müziği Besteciliğine ek olarak bir de “Video Oyunu Besteciliği Ana Dalı” başlatılacağını belirtti:

- Ben de bu yeni ana dalın şekillenmesinde rol oynayacağım. İdari işlerde deneyim kazandıktan sonra az bir ders yükü ile de olsa öğretim üyeliği görevini de yürüteceğim.

Ardından ekledi:

- Özellikle uluslararası ve kadın öğrencilere iyi bir örnek olabilmek için bestecilik kariyerime de var gücümle devam edeceğim.