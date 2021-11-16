Berlin Duvarı’ndan zor olanı yaparak ‘ofis’leri yıkıp ‘özgürlük’ ilan ettik

OTOMOTİV sektörüne 26 yıl önce Nissan’da satış sonrası hizmetler bölümünde adım atan endüstri mühendisi Ayça Furth, Chief Corporate Officer (CCO) olduğu Groupe PSA Türkiye’de “satış sonrası”nın yanısıra “insan kaynakları”nı da yönetirken 2020 Ocak ayında alarma geçti:

Bir gün çalıştığımız ofisleri kapatmak zorunda kalabiliriz.

Çalışma arkadaşlarımızın sağlığını daha fazla korumamız gerekebilir.

Bunları dikkate alarak uzaktan çalışmayı gündemimize almalıyız.

Hemen tüm ekibe yetecek kadar maske, dezenfektan hazırlattı, personele şu uyarıyı yaptı:

- İşi fazla abartmayın ama evinize yedek bakliyat, makarna, un gibi ürünleri alın.

Stellantis çatısı altındaki Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markaları ülkemizde temsil eden Groupe PSA Türkiye’nin CCO’su Ayça Furth, alarma geçtiği sırada COVID-19 için henüz “pandemi” tanımı yapılmamıştı. O nedenle Groupe PSA Türkiye yönetimi, Furth’a takıldı:

- Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan COVID-19’la ilgili görüntüler seni fazla korkutmuş olmalı.

11 Mart 2020’de Türkiye’de ilk vaka açıklandığında Ayça Furth, soluğu Groupe PSA Türkiye CEO’sunun yanında aldı:

- Hemen ofisi kapatıp evlerde çalışma düzenine geçmemiz gerekiyor.

Furth, bu öneriyi ortaya atarken şöyle düşündü:

- “Ofis” kavramını yıkmak, Berlin Duvarı’nı yıkmaktan daha zor…

Groupe PSA Türkiye’nin beyaz yakalı ekibin uzaktan çalışmaya yönlendirirken şu mesajı verdi:

- İster evden, ister tatil yöresinden, isterse yurt dışından, yani nerede isterseniz oradan çalışın. Önemli olan işinizi eksiksiz yapmanız.

Attıkları bu adımı şöyle tanımladı:

- Bugüne kadar zil çalmadan yemek bile yiyemeyen beyaz yakalılardık. Şimdi bir anlamda “özgürlük manifestosu” ortaya koyuyoruz.

Bu tanım, üst yönetimde başlangıçta kuşku yarattı:

- Ayça Hanım, “tehlikeli sularda”sın…

Furth ısrarlıydı:

- “Hücre penceresi”nden gökyüzü göründü, beyaz yakalı dünyası artık değişiyor.

Groupe PSA Türkiye’nin “uzaktan çalışma”ya geçişi beraberinde tasarruf ve performans artışı getirdi. Bunun üzerine İstanbul’daki 2 bin 500 metrekarelik ofisin tamamen boşaltılması kararı alındı. Kolektif House’da 300 metrekarelik ofis kiralandı:

- Çalışma arkadaşlarımızdan birbirini özleyen, fiziki toplantı yapmak isteyen Kolektif House’daki ofisimize gidebilir.

Groupe PSA Türkiye böylece “Flexoffice” modeline geçerken, grubun globaldeki durumuna baktı:

- Groupe PSA’da “Flexoffice” modeline ilk geçen Türkiye oldu. PSA dünyasına ilham verdik.

Geçenlerde Ayça Furth’la buluştuk. “Flexoffice” modeline geçişlerinin öyküsünü dinledim:

- Bugüne kadarki modelde bir anlamda koltuğa, yani makama göre maaşlar belirleniyordu. Şimdi insanın kendisine, performansına göre maaş verilmesi söz konusu olabilecek.

“Flexoffice” modeline geçerken Groupe PSA Türkiye yönetimini şu cümleyle ikna ettiğini belirtti:

- Uzaktan çalışma sistemi iyi çalışmazsa, tekrar ofise geçeriz. Emin olun ofis kiraları boşalttığımızdan daha uygun düzeye iner.

Furth, uzaktan çalışma modeline doğru ilerledikleri günlerden şu izlenimini aktardı:

- Uzaktan çalışmayı, “özgürlük” olarak tanımlayıp anlatınca arkadaşlarımızdan epey duygulanıp, ağlayanlar oldu…

“Özgürlük manifestosu” tanımı, “uzaktan çalışma” modeline çok güçlü, bambaşka bir anlam yüklüyor...

Bu tanım Group PSA Türkiye’de çok işe yaramış, etkili olmuş görünüyor…

“Uzaktan çalışma modeli”ne geçen beyaz yakalıların hepsi kendini “özgür” hissediyor mu acaba?

‘Şişirilmiş kadro’lar varsa eleman azalır bizde işe alım durmadı

GROUPE PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth, görevinin kapsadığı alanları açtı:

- İnsan kaynakları, satın alma ve idari işler, CRM, akademi, kalite, kurumsal iletişim…

Furth’a, “özgürlük manifestosu” olarak tanımladığı “uzaktan çalışma modeli”nin zamanla beyaz yakalı kadroda azalmayı beraberinde getirip getirmeyeceğini sordum, yanıtladı:

- Başka şirketlerde “şişirilmiş kadro”lar varsa oralarda azalma olabilir. Group PSA Türkiye’de personel azalması söz konusu olmayacak. Ayrıca işe alımları da durdurmuş değiliz.

Soruyu detaylandırdım:

- 2 bin 500 metrekarelik ofiste idari kadronuz daha genişti sanıyorum. Şimdi 300 metrekarelik ortak ofiste aynı görevler sürecek mi?

Bunun üzerine şu yanıtı verdi:

- Bazı arkadaşlarımızın çalışma alanlarını değiştirdik. Farklı görevler yapmaya başladılar. Örneğin ofisteki çaycıyı bayiye yerleştirdik.

Şu gözlemini aktardı:

- En iyi satış elemanları finansta çalışan arkadaşlarımız arasından çıkıyor.

Ardından ekledi:

- Personel arasından farklı alanlara kaydırılması gündeme gelecek olanları eğitime alıyoruz.

Yönetim kademesindeki değişim üzerinde durdu:

- Eskiden yönetici “müdür” idi. Yeni dönemde yönetici çalışma arkadaşlarına“koç”luk yapıyor.

‘Özgür’ olan beyaz yakalı, aynı anda birkaç şirkette çalışabilir mi?

GROUPE PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth, “uzaktan çalışma modeli”yle “özgürleşen” beyaz yakalılar için gündeme gelen yeni açılım üzerinde durdu:

- Örneğin Groupe PSA Türkiye’deki bazı arkadaşlarımız aynı anda bir başka şirkette çalışabilir mi? Bu model üzerinde düşünmeye başladık.

Dijitalleşme uzmanları için bu modelin gündeme gelebileceğini belirtti:

- Bu dönemde bilişimde, dijitalleşme tarafında çalışanlar, özellikle yazılımcılar konusunda sıkıntı yaşanıyor. Artık yurt dışına gitmeden yabancı şirketlere uzaktan hizmet verebiliyorlar. Onlar için aynı anda birkaç şirkete hizmet verme modeli gelişebilir.