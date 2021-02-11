Beş anahtar gösterge ne söylüyor?

Ekonomideki son gelişmeleri verilerden okuyoruz. Gidişat ne yönde, yıllık hedeflerin neresindeyiz? Yapılan çalışmalar sonuç veriyor mu? Doğru rotada mıyız?

Türkiye ekonomisinin resmi istatistiklerinin yayınlandığı resmiistatistik. gov.tr portalının ana sayfasında beş anahtar gösterge var. Anahtar, açmaya dairdir. Kapıyı, sözü, sırrı, somunu, vidayı, aracı, şifreyi…

İşte ekonomideki gidişata dair şifreler de bu göstergelerde: Enflasyon, İşsizlik Oranı, GSYH Büyümesi, Sanayi Üretim Endeksi ve Türkiye Nüfusu… Peki, bu beş anahtar gösterge hangi seviyelerde ve bize ne anlatıyor?

Tüketici Fiyat Endeksi; 14,97 ve son 17 ayın en yüksek yıllık enflasyonu. İşsizlik Oranı; yüzde 12,9; genç işsizlikte oran yüzde 25,4’e çıkıyor ve GSYH Büyüme Hızı yüzde 6,7; yüzde 9,9 oranındaki daralmanın ardından en yüksek seviyede.

Sanayi üretim endeksi %11; kredi kanallarını gevşek tutmanın etkisi ile gerçekleşti, Türkiye nüfusu ise 83,6 milyon; nüfus artış hızı %5 ile son 10 yılın en düşüğünde…

Görülüyor ki; enflasyon ve işsizlik başa baş gidiyor ve Gayri Safi Milli Hâsıla ile sanayi üretimi kredi teşvikleri ile büyüdü. İşsizlik %12,9 seviyesinde. 83,6 milyon nüfusun 63 milyon 39 bini 15 yaş üstü. Pandemi etkisi sürüyor. Türkiye Ekonomisi önemli bir virajda... Çözülemeyen sorunlar, verisel bozulmanın bir eğilime dönüşmesine neden olabilir.

TEDBİRSİZLİK, ENFLASYON VE İŞSİZLİK OLARAK DÖNÜYOR

Küresel bazda salgında toparlanma sağlanabilmiş değil. Ekonomiler likidite pompalamayı sürdürüyor. Bu süreçte Türkiye işletmeleri hibe ile desteklemedi. Bunun etkisi görülüyor: Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik… Enflasyonda önümüzdeki üç ay kritik. Yükseliş devam edecek Sıkıntıların aşılmasında Türkiye’de 1-GERÇEKÇİ TEDBİR 2-KAPSAYICI ÇÖZÜM, 3-GÜVENİLİR UYGULAYICI şart görünüyor.