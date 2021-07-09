Beta Kimya’da şirket satın alma süreci 28 yaşındaki Alper Pelister’e emanet

Kimya sektörünün deneyimli şirketi Beta’nın, Gebze Kimya İhtisas Organize Bölgesi’nde kuruluş aşamasında olan yeni tesisi, Türkiye ekonomisi için birkaç açıdan önem taşıyor. Öncelikle mevcut ürün gamına eklenecek yüksek katma değerli 5 yeni ürün arasında ithalat yoluyla karşılanan PUR reaktif hotmelt- eriyen tutkal da bulunuyor. Sözünü ettiğim ürün, yeni tesisle birlikte Türkiye'de ilk kez yerli üretilecek. Böylelikle önemli bir ithalat rakamının önüne geçilecek. Alanında Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük tesisini kuran Beta, kapasitesini ilk etapta iki kata yakın büyütecek. Yanı sıra mevcut Ar-Ge merkezini de. Yeni tesisle 7 kat büyüyecek Ar-Ge merkezi Beta Kimya’yı en yenilikçi sanayiciler arasına sokacak.

Apel ve Mitreapel markalarıyla 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren, mobilyadan otomotive, tekstilden inşaata pvc’ye uzanan geniş alana tedarik sağlayan Beta Kimya, sözünü ettiğimiz yeni tesisi 315 milyon TL maliyetle kuruyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi’ni iyi derece ile bitiren, ilk girişimleri arasında mum üretimi de bulunan bir öğrencinin sıfırdan adım attığı kimya alanında sizce de başarılı bir iş öyküsü değil mi, yukarıda aktardıklarım.

Beta Kimya’nın kurucusu, aynı zamanda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı olan Adil Pelister, yeni yatırımı ile yüzde 100 yerli oyuncu olarak yoluna devam eden şirketinin önüne daha büyük hedefl er koydu muhakkak.

Adil Pelister’in 34 yıl önce kurduğu Beta Kimya’nın faaliyet serüveni, yüksek lisans tezinde ailenin yeni kuşağına da ilham oldu. Pelister’in büyük oğlu Alper Pelister, İngiltere’nin önemli eğitim kurumlarından Univercity of Warwick’te işletme mühendisliği yüksek lisansı bitirme tezini, ‘Türk KOBİ’lerinin rekabet avantajı’ üzerine hazırladı. Konusu ile ilgili 70 bin kelimeden oluşan çalışmasını oluştururken, en çok yararlandığı öykü kuşkusuz aile şirketi Beta’nınki oldu.

Almanya merkezli 3 şirket inceleniyor

28 yaşındaki Alper Pelister, üniversiteden sonra Beta Kimya’ya EMEA Bölge Sorumlusu olarak başlangıç yapıyor. Ardından 2020’den itibaren Uluslararası İş Geliştirme ünvanını alıyor. Sorumluluk alanı, uluslararası pazarlama ve işbirliği süreçlerini yönetmek. Bu noktada önemli bir görevi daha var Pelister’in. İnorganik ve organik büyüme stratejisi benimseyen Beta Kimya, Avrupa merkezli şirket satın almayı planlıyor. Şirket satın alma operasyonunun başında Alper Pelister bulunuyor. Gerek marka değeri, gerekse üretim gücü ile Beta’ya katkı sunacak 25-30 şirket inceleniyor. Hali hazırda kısa listeyi oluşturduklarını, Almanya merkezli üç şirketi yakın incelemeye aldıklarını söyleyen Alper Pelister, “2022 sonuna kadar satın alma sürecini tamamlarız” diyor. Pelister, aynı zamanda yeni ürün grubunun uluslararası pazarlama ekibinin de başında bulunuyor.

Ailede kimya mühendisi sayısı artıyor

Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ile Esin Pelister'in diğer çocukları Berker Pelister de (sağda) babası ve ağabeyinin yolundan ilerliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği son sınıfta okuyor. Staj süreçlerini önemli şirketlerde tamamlayan Berker Pelister, kariyerine yönelik henüz net bir karara varmamış.Öğrendiğim kadarı ile Adil Pelister’in de içinde olduğu şirket yönetim kurulu kariyeri konusunda kendisine öneriler hazırlıyor. Adil Pelister, kimyanın çok stratejik bir alan olduğunu kaydederek, “Türk sanayicisi ve ihracatçısı bu alanda dünyada çok önemli mesafeler alacaktır. Yetişmiş yeni nesillerin devreye girmesi her şirketi bu yolda daha fazla öne çıkaracaktır” diyor.

Beta’ya Avrupa pazarını açtı

3 yıl önce Birmingham’daki üniversiteden yalnızca parlak notla aldığı yüksek lisans diploması ile dönmedi Alper Pelister. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden sonra İTÜ’de başlayıp, Warwick’te devam ettiği yüksek lisans sürecinde kimyanın önemli kalelerinden İngiltere ve İrlanda’da pazar araştırmaları da yaptı. “Eğitimim sürerken, ihracat yaptığımız bölgeler içinde daha az paya sahip Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarını tanımayı amaçladım. Yanı sıra Beta’yı da tanıtmak için gayret sarf ettim. Elimde kataloglarım, kartvizitlerim sanayi gruplarına, potansiyel müşterilere günlerimi, gecelerimi ayırdım. Amacım, en kaliteli ürünleri, en uygun şartlarda üreten Beta Kimya’yı şampiyonlar ligine çıkarmaktı, başardım da” dedi. Beta Kimya’nın müşteri portföyüne gayretleri sonucu İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya pazarları da girdi. Polonya’nın dahil olmasıyla Avrupa’nın ihracattaki payı çift rakamlara çıkacak.