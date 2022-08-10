Beton da dökeriz, yazılım da yaparız’ diyen YEO, Avrupa’da büyüyecek

Enerjinin üretiminden dağıtımına Türkiye’nin önemli mühendislik şirketlerinden YEO, hem yurtdışında çalıştıkları coğrafyayı büyütecek hem de yeni alanlara girecek. 2000’li yılların başında kurulan YEO’nun hem kurucusu hem de CEO’su olan Tolunay Yıldız’la sohbetimiz de “Beton da dökeriz, yazılım da yaparız” sözleriyle başlıyor. Önce biraz YEO ve kurucusu hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) Makedonya’ya düzenlediği basın toplantısında tanıştığım Yıldız, TÜGİAD’ın da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun olan, ardından Gebze Teknik Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Tolunay Yıldız, Maltepe Üniversitesi’nde başladığı iktisat doktora eğitim programına da İstanbul Kültür Üniversitesi’nde devam ediyor. Öğrenciliğinin hemen ardından YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. şirketini kuran Yıldız’ın bölgesel olarak başladığı projeleri şimdilerde 3 farklı kıtaya yayarak globale taşımış durumda.

AVRUPA MERKEZİ HOLLANDA’DA OLACAK

2010 yılından itibaren Azerbaycan, Etiyopya, Dubai ve Özbekistan’da ofis açan YEO’nun Mayıs 2022 itibariyle Almanya’da da bir ofisi var. Halen Moğolistan, Moldovya, Özbekistan, Azerbaycan, Kosova, İsviçre, Filistin, Ruanda gibi 10 ülkede projeleri devam ediyor. Şimdiye kadar yurtdışında 200’ün üzerinde projede emeği bulunan YEO’nun Avrupa merkezi ise Hollanda’da olacak.

Yıldız’ın verdiği bilgiye göre İngiltere pazarı için lokal bir firmayla ortaklık hedefi var. Güçlerini birleştirip bu pazar için çalışmayı istiyorlar. Ayrıca İsviçre’de yerel bir şirketle güneş enerjisi santrali kuruluyor.

AVRUPA’DA KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

YEO’nun diğer önemli hedefiyse Avrupa’da kendi enerjisini üretmek. Kendi enerji arzlarını yaratacaklarını söyleyen Yıldız, 3-5 yıl içinde hedefin 100 MW’lık enerji yatırım portföyüne ulaşmak olduğunu vurguluyor. İlk olarak İtalya’da 7 MW, Romanya’da ise 17 MW’lık proje ile başlanacak.

Yıldız, gelecek yıldan itibaren global gelirlerin, cironun yarısından fazlasını oluşturacağını anlatarak, “YEO Türkiye merkezli global bir enerji ve teknoloji çözümleri firması olarak büyümesini emin adımlarla sürdürecek. 10 yılda bugün olduğumuz noktadan 10 kat yukarıda olmayı hedefliyoruz” diyor.

“3D formülüyle büyüyoruz”

Yıldız, YEO’nun enerjinin üretim, iletim ve dağıtımı konusunda entegre çözümler sunarken odağına 3 D’yi aldığını söylüyor. 3 D’yi dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyon olarak açıklayan Yıldız, geleceğin enerjisini sunmayı hedeflediklerini anlatıyor. Dekarbonizasyonla hedef karbonsuz bir geleceğin temelini atmak. Yani güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştiriyorlar. Desanrtralizasyon ile şebekeden bağımsız enerji depolama ve hibrit enerji çözümleri sunuluyor. Dijitalizasyonda ise akıllı yazılımlarla enerji alanında verimliliği artırıyorlar.