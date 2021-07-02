Betül Mardin: Halkla ilişkilerin kurucusu…

Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin yeşermesini sağlayan Betül Mardin, 1950’li yıllarda hem

babası hem de ilk eşi tarafından engellendi. Ancak kendi çabalarıyla önce gazeteciliğe başladı sonra halkla ilişkiler sektörünün Türkiye’deki kurucusu oldu.

Betül Mardin, 1927’de İstanbul’da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni bitirdi. Babası üniversite okumasına izin vermedi. Akgün Usta ile evlendi, eşi de çalışmasına izin vermedi. Evinde, Amerikalılara Türkçe dersi, Türklere de İngilizce dersi verdi. 1952 yılında Tercüman gazetesinde magazin muhabiri oldu, ABD Haberler Merkezi’nde görev aldı.

1964 yılında TRT’de çalışmaya başladı. 1967’de BBC’ye eğitim için gönderildi. Televizyon kursundan mezun oldu. Türkiye’ye dönünce, TRT’de çalışmaya başladı. 1968’de oğlu ile eşi İstanbul’da olduğu için İstanbul’a döndü. Akbank’ın ‘efsane’ Genel Müdürü Ahmet Dallı’ya gidip, tanıtım programları yapmak istediğini söyledi. Dallı, “3 bin 500 çalışanımız var. Bunlarla iletişimimizin sağlıklı düzenlenmesi için haftada 3 gün çalışmaya gel, 800 lira maaş al” önerisinde bulundu. Mardin, Akbank’ta göreve başladı.

1971’de halkla ilişkilerin yurtdışında nasıl yapıldığını öğrenmek için İngiltere’ye gitti, 1974’te Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Kültür Festivali’nin tanıtım işlerinde görev aldı. Alaattin Asna ile A ve B Halkla İlişkiler şirketini kurdu.

1987’de Canan Bengiserp, Nilgün Pirinçioğlu ve Cemal Noyan’la Image’ı kurarak halkla ilişkiler sektörüne öncülük yaptı.

Mardin, Türkiye’de halkla ilişkilerin duayeni olmasının yanı sıra, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) yönetiminde de yer aldı, başkanlığını yürüttü. “Member Emeritus” (ömür boyu onursal üyesi ) unvanını kazandı. IPRA Geçmiş Başkanlar Konseyi Başkanı seçildi.

Mardin, çeşitli üniversitelerde ders verdi. Anadolu Üniversitesi’nden ‘Fahri Doktora’ unvanını aldı. 1994’te IPRA’nın Golden World Awards Ödülü’nün sahibi oldu. 1998’de Cumhuriyet’in 75. Yılı Ödülü’ne layık görüldü.

Mardin, halkla ilişkiler mesleğinin Türkiye’de yerleşmesine neden olmanın yanı sıra, yol göstericisi olarak görev yaptı.

93 yaşında olan ve Betül Mardin’e sağlıklı bir yaşam dilerim.

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Ahmet Ümit ‘in yeni romanı ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’ tarihi Bergama’nın dekoru ekseninde kent tanıtımının çok iyi bir örneği, kutluyorum.